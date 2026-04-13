電線メーカーのSWCCが愛知工場で「LaKeel Online Media Service」を採用

株式会社ラキール

株式会社ラキール（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保 努、以下「ラキール」）は、SWCC株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：小又 哲夫、以下「SWCC」）の愛知工場での従業員教育に対する取り組みとして、動画配信型教育サービス「LaKeel Online Media Service」が採用されたことをお知らせします。

SWCCグループでは、2025年より子会社である冨士電線株式会社と株式会社ロジス・ワークスで従業員の安全教育・品質教育ツールとして「LaKeel Online Media Service」を採用し、この度2026年4月よりSWCC愛知工場においても利用を開始しました。今後は本サービスの活用を通して、安全・品質・コンプライアンス教育を拡充させることで、より安全で健全な職場環境の形成と品質向上に努めていく予定です。

■採用の背景

SWCCの愛知工場では、生産活動支援や従業員の職場課題の改善、エンゲージメント向上を目指し、安全衛生委員会の開催や職場の安全活動推進に取り組んでいます。その結果、災害の発生数は減少してきたものの、作業従事者自身の安全意識や知識の向上にはさらなる取り組みが必要であることが明らかになりました。

これまで、新入社員向けの導入教育をはじめ、現場でのOJT教育、資格取得支援や講習会などの社外教育を実施してきました。一方で、教育効果が指導者や受講者によって左右され、ばらつきが生じる点が課題となっていました。特に、1t～20tにも及ぶ重量物を取り扱うリフトやクレーン作業は高い危険性を伴うため、より実効性が高く、均質な教育体制の構築が求められていました。

そこで、SWCCグループ内の他事業所における導入実績や高い評価を受け、年齢を問わず視認性に優れ、短時間で個人の安全意識向上が図れる「LaKeel Online Media Service」の導入を決定しました。

■採用を決めた３つの理由

・SWCCグループ内の他事業所での導入実績があり、高い評価を得ているため

・幅広い年齢層にとって視認性に優れており、短時間で個人の安全意識向上が図れるため

・視聴後テストによる効果測定が可能で、職場の課題抽出や今後の施策に活かせるため

■「LaKeel Online Media Service」の活用イメージ

工場の安全教育をより体系的かつ効果的なものとするために、以下のような場面での活用を予定しています。動画内容の理解度を高めるために社内での活用方法をさらに検討し、効果的な教育体系の構築を目指していきます。

・工場に勤務する全従業員を対象に、毎月5～6件の動画視聴を計画的に実施

・視聴後テストの受講状況を管理者が確認・フォロー

・テスト結果を分析し、職場の弱点を抽出して今後の安全施策に反映

■導入担当者様コメント

教育の効果は視聴後にテストの結果などから確認し、職場における改善点などを抽出して先々の施策に活かします。「LaKeel Online Media Service」の導入を通じて、従業員一人ひとりの安全意識と知識を高め、より安全で働きやすい職場環境の実現に取り組んでまいります。

■SWCC株式会社について

SWCCは1936年の創業以来、電線・ケーブルを中心に社会インフラを支える東証プライム上場企業です。「時代は、変化でできている。私たちが、変化をしないわけにはいかない。」というパーパスのもと、エネルギー・インフラ、通信、モビリティ、半導体などの成長領域で事業を展開。「SWCCはソリューション提案型メーカーへ！」をビジョンに掲げ、ソリューション提案型の価値創造企業への変容を目指しています。

■「LaKeel Online Media Service」について

「利用率が思うように上がらない」、「思ったほど効果が出ない」というこれまでのeラーニングの課題を解消する企業向け動画配信型教育サービスです。学習理論のTPACKをベースに制作されたアニメコンテンツは学習効果が高く、１本2-3分程度とマイクロコンテンツ化されており、日常業務の隙間時間や休憩時間など、いつでもどこでも学ぶことができます。「LaKeel Online Media Service」は〈点の学習〉から〈線の学習〉を実現し、より高い効果が得られる「ブレンディッド・ラーニング」と呼ばれる最新の学習メソッドを提供しています。

LaKeel Online Media Serviceサイト https://om.lakeel.com

SWCC株式会社 https://www.swcc.co.jp/jpn

株式会社ラキール https://www.lakeel.com

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■本件に関するお問合せ先

株式会社ラキール

コーポレート本部 広報グループ

TEL：03-6441-3850 Email：pr@lakeel.com