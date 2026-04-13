カリっとした食感とバターの香りがたまらない！アメリカンカントリー焼き菓子専門店「ステラおばさんのクッキー」が上野マルイにオープン！

株式会社丸井グループ

上野マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fにて、アメリカンカントリー焼き菓子専門店「ステラおばさんのクッキー」をオープンいたします。

■「ステラおばさんのクッキー」とは

「ステラおばさんのクッキー」は、カリっとした食感が特長のクッキーです。粒度とグルテンの粘度にこだわった独自ブレンドの小麦粉を使い、職人たちがその日の気温・湿度を見極め、生地の状態を一つひとつ手で確認しながら愛情を込めて仕込むことで、この食感は生まれます。

噛むほどに広がる小麦とバターの旨みと香り。その芳醇なハーモニーを奏でるアントステラのクッキーの世界を、心ゆくまでご堪能ください。

「ステラおばさん」とは

ステラおばさんは、ペンシルバニアのダッチカントリーで幼稚園の先生をしていました。 クッキーやケーキ作りが得意で、彼女の作る大きくて香ばしいクッキーは村のお菓子コンテストで優勝したこともあります。 そんな彼女が作った風味豊かで素朴な味わいのクッキーを、ステラおばさんの甥である「アントステラ」創業者ジョセフ・リーダンクルが日本に紹介したことがきっかけで、「ステラおばさんのクッキー」が広まりました。

■商品ラインナップ

量り売りクッキー

量り売りで自分の好きなクッキーが選べるコーナーには、季節に合わせ厳選したクッキーを約15種類ご用意しております。年間を通してお楽しみいただける定番のクッキーや、季節のフレーバーを織り込んだ期間限定のクッキー、量り売りコーナーだけで展開するクッキーなど、多様な味わいのクッキーをお客さま自身が袋に詰めるスタイルで販売いたします。（100g税込680円※目安6枚～7枚）

チョコレートチップクッキー

どこを食べてもチョコチップが味わえる、バターの風味が広がる人気NO.1クッキー

ダブルチョコナッツ

チョコレート生地にチョコチップとアーモンドダイスを入れた、コク深い大人の味わいのクッキー

※準チョコレート使用

苺りんぐ

苺が入った甘酸っぱい生地でプレーン生地を包んだクッキー

※苺香料使用

カジュアルギフト・フォーマルギフト

ちょっとした手土産から、かしこまったご挨拶までご使用できるクッキーギフトも多数ご用意しております。通年販売を行っている定番ギフト、季節のイベントに合わせた期間限定ギフトなど、用途や時期に合わせたぴったりのクッキーをお選びいただけます。

＜商品一例＞

カントリーベアテントボックス

チョコレートチップ、オールドファッションシュガー、キャラメルカスタード、苺りんぐの4種類入り

6枚入り 税込648円

ダッチカントリー（S）ダッチカントリー

チョコレートチップ、ダブルチョコナッツ（※準チョコレート使用）、オールドファッションシュガー、キャラメルカスタードの4種類入り

（S）8枚入り 税込778円

（M）14枚入り 税込1,350円

ウォームハート（M）ウォームハート

チョコレートチップ、ダブルチョコナッツ（※準チョコレート使用）、アーモンドチョコチップ（※準チョコレート使用）、オールドファッションシュガー、キャラメルカスタード、苺りんぐ、紅茶、セサミ、ヨーグルト（※製品中ヨーグルト2.7％（生換算））の9種類入り

（S）24枚入 税込2,376円

（M）35枚入 税込3,564円

（L）58枚入 税込5,940円

メッセージ（M）メッセージ

チョコレートチップ、ダブルチョコナッツ（※準チョコレート使用）、アーモンドチョコチップ（※準チョコレート使用）、オールドファッションシュガー、キャラメルカスタード、苺りんぐ、紅茶、ヨーグルト（※製品中ヨーグルト2.7％（生換算））の8種類入り

（S）12枚入 税込1,188円

※メッセージ（S）は「紅茶」、「ヨーグルト（※製品中 ヨーグルト2.7％（生換算））」は含まれておりません

（M）18枚入 税込1,782円

■オープニングキャンペーン

ショップのオープンを記念して、4月17日（金）より、数量限定で、大変お得なお楽しみ袋を数量限定で販売いたします。ステラおばさんのクッキーを代表するフレーバーが、たっぷり16枚入っています。

※なくなり次第終了となります

■ショップ概要

税込1,080円

オープン日：2026年4月17日（金）

店 舗：上野マルイ 1F

営 業 時 間：11:00～20:00

▼上野マルイ

https://www.0101.co.jp/058/

▼丸井

https://www.0101.co.jp