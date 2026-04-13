ココペリとククレブ・アドバイザーズ、地方創生の推進に向けた業務提携契約を締結

株式会社ココペリ

株式会社ココペリ（東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤繁、以下ココペリ）は、2026年4月13日にククレブ・アドバイザーズ株式会社（東京都千代田区、代表取締役：宮寺之裕、以下ククレブ・アドバイザーズ）と、地方創生の推進を目的とした業務提携契約を締結しました。

業務提携の内容

本業務提携は、当社が持つ全国の地域金融機関や地域企業のネットワークと、事業用不動産（CRE）に特化したマッチングを強みとするククレブ・アドバイザーズが連携することで、地域社会が抱える課題解決に貢献する新たな事業を共同で開発・発展させることを目的としています。両社のシナジーを最大化し、持続可能な地域社会の実現を目指してまいります。

＜主な取り組み内容＞

(1) 事業用不動産マッチングの地域展開の加速

当社が提供する金融機関向けビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」と、ククレブ・アドバイザーズが提供する「ククレブ マッチングボックス（※）」をシステム連携し、地域金融機関および地域企業との不動産マッチング強化に向けた仕組みを構築します。

(2) 地域経済循環モデルの創出

両社のネットワークを活用することで、地域内における新たな事業機会を創出し、持続可能

な地域経済循環モデルの構築を目指します。

※社内に溢れる大量の”売買・賃貸借”情報を登録することで、スコアでマッチング状況を把握することの出来る、自社専用の不動産関連情報管理ツール

業務提携の背景

当社は、「企業価値の中に、未来を見つける。」をミッションに掲げ、国内最大級の地域金融機関ネットワークを活用したビジネスエコシステムの構築を目指しております。中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」を中心に、日本の中小企業のDX推進と生産性向上に取り組んでおります。

本業務提携の対象である「BMポータル」は、この「Big Advance」におけるサービスラインナップの一つであり、金融機関のビジネスマッチング業務のDXを推進することで、より効率的かつ効果的な中小企業の本業支援等の実現を目的としたサービスです。2026年2月末日時点における「Big Advance」の導入金融機関数は76社となっております。

今回業務提携するククレブ・アドバイザーズは、「全ての企業不動産へのソリューションを通じて、日本の経済・産業に貢献する。」を企業理念に掲げ、多種多様なCREニーズに対して、AIを活用した独自の不動産テックシステムの有機的な連携により、ワンストップでソリューションを提供しています。CREの中でも工場・倉庫等の事業用不動産にフォーカスし、且つ、ソーシングから提案まであらゆる業務フローのDX化を推進することで、大手不動産会社や中堅・中小の不動産会社が積極的に取り扱わないコンパクトサイズの事業用不動産を取り扱うことでマーケットにおける独自のポジショニングを築いております。

今回、当社の「BMポータル」のソリューションラインナップに同社の「ククレブ マッチングボックス」が組み込まれることで、地域金融機関の多様なニーズに応える環境が整い、中長期的な当社のビジネス拡大に寄与するものと考えております。

ククレブ・アドバイザーズ株式会社について

名称 ：ククレブ・アドバイザーズ株式会社

所在地 ：東京都千代田区内神田一丁目14番8号 KANDA SQUARE GATE 8F

代表者 ：代表取締役 宮寺 之裕

設立 ：2019年7月

事業内容：CREソリューションビジネス/不動産テックビジネス

サービスサイト：https://lp-mb.ccreb.jp/

株式会社ココペリについて

名称 ：株式会社ココペリ

所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階

代表者 ：代表取締役CEO 近藤 繁

設立 ：2007年6月

事業内容：ビジネスプラットフォーム事業

URL ：https://www.kokopelli-inc.com/

サービスサイト：中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」(https://bigadvance.jp/)

海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」(https://bigadvanceglobal.com/jp/)