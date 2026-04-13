「レッドドットデザイン賞2026」を受賞　～「G selection shower」など4点

TOTO株式会社

TOTO株式会社（本社：福岡県北九州市、社長：田村 信也）の「G selection shower」など4点が、国際的に権威のある「レッドドットデザイン賞2026（Red Dot Design Award 2026）※1」を受賞しました。

「レッドドットデザイン賞」は、1955年から続く国際的に権威のあるデザイン賞で、ドイツ・エッセンに本拠を置く「ノルトライン・ヴェストファーレンデザインセンター」が主催しています。著名なデザイン専門家による革新性、機能性、品質などの基準に沿った厳正な審査の結果、プロダクトデザイン部門において、「G selection shower」、「WASHLET G5B」、「GKシリーズ」、「GNシリーズ」の4点が高く評価されました。

今回で14年連続、「G selection shower」、「WASHLET G5B」は、「iFデザイン賞2026（iF DESIGN AWARD 2026）※2」とのダブル受賞となります。

TOTOは、デザインとテクノロジーが融合したTOTOらしい商品をグローバルに普及させることで、「きれいと快適・健康な暮らしの実現」と「社会・地球環境への貢献」の両立を今後もめざしていきます。

※1:Red Dot Design Award（https://www.red-dot.org/award）

※2:iF DESIGN AWARD 2026（https://ifdesign.com/ja）

受賞作品

【プロダクトデザイン部門】4点

レッドドットデザイン賞2026ロゴマーク

・「G Selection shower」

・「WASHLET G5B」

・「GKシリーズ」

・「GNシリーズ」

＜受賞商品の概要＞

「G selection shower」＊海外向け商品

造形コンセプトは「Human Approach」。人を迎え入れるような有機的でやさしいフォルムと自然な動作を促す形状となるように設計されたシャワーバーです。オーバーヘッドシャワー3モード、ハンドシャワー4モードとシャワー吐水バリエーションが豊富で、その時の気分に合わせて選べる豊かなシャワー体験を提供します。美しさや使いやすさだけではなく、多機能なプロダクトとして高く評価されました。

「WASHLET G5B」＊海外向け商品

ローシルエットでスマートな印象をベースに、柔らかな曲線を描くデザインのウォシュレット※4一体形便器です。部品の溝や分割線を極力排除したノイズレスな形状は、ホコリや汚れが溜まりにくく、衛生的でお手入れが簡単です。節水、節電、部品削減などを行い環境負荷軽減に貢献しているプロダクトとしても高く評価されました。

※4:「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標

「GKシリーズ」＊海外向け商品

日本の伝統工法「組木（くみき）」の構造に着想を得た、直線的な要素を綿密に構成したフォルムが特長です。操作部は、極小の隙間とバーのみを垂直に動かす独自機構により、ノイズのない一体感と洗練された操作性を実現。薄さを極めたスパウト（吐水口）部分は、伝統技法の繊細な美しさをモダンに表現したものです。シンプルさと、バランス、空間に調和する存在感を両立させたプロダクトとして、高く評価されました。

「GNシリーズ」＊海外向け商品

古来より祈りの場に用いられる「榊（さかき）」をモチーフとしたデザイン水栓です。葉のような柔らかな曲線と、光を反射する稜線（エッジ）をハンドルの造形に取り入れています。鏡面とマット、二つの質感を組み合わせた「2トーン仕上げ」を施すことで、立体的な造形と光と素材のコントラストを表現。手に馴染むしなやかな形状は、使う人の所作をそっと整える使い心地を目指しました。柔らかな曲線と繊細な緊張感が調和するフォルムと機能美が、高く評価されました。

レッドドットデザイン賞：TOTOの受賞歴 ※過去10年間

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40152/table/134_1_f6529b0700c5c0e117546771e4359a02.jpg?v=202604130351 ]

TOTOのデザインの基本姿勢や商品に込めたデザイナーの想いをご紹介しています。

TOTO Design： https://jp.toto.com/pages/design(https://jp.toto.com/pages/design)

詳細を見る :https://jp.toto.com/pages/design