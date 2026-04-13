産業機械・建設機械総合レンタル「レント」バイオディーゼル燃料B100専用バックホウ、発電機をレンタル開始

株式会社レント

産業機械・建設機械総合レンタル業、株式会社レント（静岡市駿河区、代表取締役：岡田朗）は、バイオディーゼル燃料B100に対応するよう独自に改良したバックホウ及び発電機を2026年4月より順次、レンタル開始いたします。

バイオディーゼル燃料B100

バイオディーゼル燃料B100(以下、「B100」という。)は、廃食用油を原料とするバイオディーゼル燃料100%、二酸化炭素排出ゼロカウントのエコロジー燃料です。燃焼すると、化石燃料と同様にCO2を排出しますが、原料となる植物は成長過程でCO2を吸収し、大気中のCO2は増加しないことから、B100の利用により、カーボンニュートラル推進への効果が期待されます。

B100対応専用機 レンタル化の取り組み

一般的に、エンジンを有する多くの建設機械は燃料として軽油やガソリンが指定されています。指定外燃料の使用はエンジン性能の低下や部品故障のリスクがあるため、標準仕様のままでは、代替燃料を使用することができません。

レントでは、環境への配慮や安全性・効率性の向上に資する商品・サービスを「バリュープラスサービス」と位置付け、ラインナップの拡充に取り組んでいます。その一環として、レンタル商品の修理・メンテナンスを通じて培った機械整備力を活かし、B100に対応する商品の改良に取り組みました。

レンタル商品化に先立って、2024年8月下旬から約5ヶ月にわたり、メンテナンス拠点である東関東管理センター(千葉県千葉市)の6tトラックを対象として、B100の運用に関する実証実験を行いました。その結果、本体故障は発生せず、燃費や噴射ノズルの噴霧量、関連装置への影響においても問題なく使用できることが確認できました。そのうえでこの度、バックホウ・発電機の各機種において、ホースやフィルタなどの独自改良を行い、B100に対応する専用機としてレンタル開始に至りました。

レンタル開始するB100対応商品

○バックホウ

小旋回 0.45GP 排土板C付／Bio

商品コード：142470

○発電機

・60kVA

・100kVA

・150kVA

レントは、引き続き、建設機械による環境負荷の低減、カーボンニュートラルの実現につながるよう、B100対応機種の拡大に取り組んでまいります。

株式会社レントについて

レントは、産業機械・建設機械及び産業車両等の総合レンタル業として、時代の流れ、変革に合わせ、お客様のニーズに沿ったレンタルサービスのご提案を行ってまいりました。環境・安全・効率をキーワードとするレンタル事業をさらに展開し、当社が提供できる価値 “バリュープラス”の創出に努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社レント

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10

設立：1984年6月

WEBサイト：https://www.rent.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

広報課 TEL 054-687-2301