愛犬との特別なひとときを提供する「メダリオン・ドッグフェス」開催決定

株式会社アメリカンネットサービス

株式会社アメリカンネットサービス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：南肇）は運営するメダリオン・ベルグラビアリゾート（所在地：岐阜県恵那市、支配人：藤原貴光）で、愛犬との特別なひとときを提供する「第２回メダリオン・ドッグフェス」を開催いたします。

2025年11月の第1回メダリオン・ドッグフェスの模様

本イベントは、「愛犬と一緒にもっと自由に、もっと楽しく」をコンセプトに、愛犬家の皆さまに向けた体験型イベントです。広大な自然に囲まれたゴルフ場という特別なロケーションの中で、愛犬とともにのびのびと過ごせる特別な1日をご提供します。

■イベントの特徴

１. 愛犬と一緒に過ごせる開放的なロケーション

通常はゴルフ場として利用される広大なフィールドを活用し、愛犬が思いきり走り回れる特別空間をご用意します。自然の中でリードをつけての散策や写真撮影など、日常では味わえない体験が可能です。

◆体験版！愛犬同伴プレー：通常営業でも実施中の愛犬同伴プレーの体験版。愛犬と一緒のラウンドは愛犬ゴルファーにとっては最高のひと時です。

◆気球搭乗体験・・・ゴルフコースのど真ん中で気球のフライト体験。愛犬と一緒に広大なゴルフ場の眺めを堪能できます。

◆オンコース特設ドッグラン・・・この日の為に特別にゴルフコースがドッグランに大変身！1ホールまるごと約10,000平方メートル の特大ドッグランで愛犬も大喜び間違いなしです。

◆愛犬に愛を叫ぶ！！・・・愛犬への想い、褒めたい事、謝りたい事、愛犬との物語など日頃から愛犬を想う気持ちを特設ステージから発表していただく人気企画を再開催します。

愛犬同伴プレーは通常営業でも実施中愛犬と一緒に気球搭乗体験広々ドッグランは約10,000平方メートル日頃の想いを愛犬に叫んでください

２. 多彩な出店ブース＆体験コンテンツ

ペット関連グッズの販売や、キッチンカーによる飲食ブースなど、多彩な出店が並びます。愛犬向けサービスや愛犬家の皆様も楽しめるコンテンツを多数ご用意予定です。

３. 愛犬家同士の交流の場として

同じ趣味を持つ愛犬家同士が集まり、交流できるコミュニティの場としての魅力もあります。情報交換や新しい出会いのきっかけにもお役立てください。

■開催概要

・イベント名：メダリオン・ドッグフェス

・開催日：2026年6月13日（土）・14日（日）

・開催時間：9：00～16：00

・会場：メダリオン・ベルグラビアリゾート

・所在地：岐阜県恵那市串原3915

・入場：無料

・駐車料金：1,000円／1台

※雨天中止です。

■こんな方におすすめ

・愛犬と一緒に特別な1日を過ごしたい方

・自然の中でのびのびと遊ばせたい方

・ドッグイベントやペット関連サービスに興味がある方

・愛犬家同士の交流を楽しみたい方

■主催者コメント

「愛犬は大切な家族。愛犬と“もっと一緒に楽しめる場所を作りたい、そんな場所になりたい”という想いから本イベントを企画しました。ゴルフ場という非日常の空間で愛犬との新しい思い出を作っていただける事を願っております。」

■施設について

メダリオン・ベルグラビアリゾートは、宿泊・ゴルフ・レストランを備えた愛犬リゾート施設です。愛犬と共に宿泊や食事、更にはゴルフプレーまで楽しめる“愛犬ファースト”の環境を整えております。

■お問い合わせ先

メダリオン・ベルグラビアリゾート

TEL：0573-52-2212

公式サイト：（ゴルフ場）https://medallion-resort.com/

（ドッグヴィラ）https://www.gifu-ena-glamping.com/

Instagram：https://www.instagram.com/medallion_dogfes/

皆様のご来場を心よりお待ちしております。