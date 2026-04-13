特選試写会「免許返納!?」を5月18日仙台　26日東京で開催【報知新聞社】

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は５月18日(月)に仙台・電力ホールにて、26日（火）に東京・一ツ橋ホールにて、特選試写会「免許返納!?」を開催します。この試写会に仙台会場800名、東京会場800名をご招待いたします。

試写会のお申し込みはこちら :https://www.hochi.co.jp/info/20260518to0526.html

自他共に認める映画スター・南条弘（舘ひろし）は、70歳にして人生最大のピンチを迎えていた--。南条の原点ともいえる若き日の大ヒット映画『ハーレーライダー』で共演したライバル俳優・尾崎誠（宇崎竜童）がバイク事故を起こしたことを発端に、南条のコメントが誤解を生み、〈スター俳優。南条弘（70）免許を自主返納へ〉と拡大解釈されてしまったのだ。このままでは愛車のフェラーリに乗れなくなる！アクション映画も撮れなくなる！

そんな南条の心配とは裏腹に、事務所社長の三宅（吉田鋼太郎）とマネージャーの川奈（西野七瀬）は、これを機に免許返納させよう！と南条を説得する。そんな矢先、政府広報の免許返納CM依頼とハリウッド映画のオファーが舞い込む！盟友の願いと、最愛の妻との約束を叶えるまでは、いまはまだ免許返納をするわけにはいかない！尾崎の息子・亮（黒川想矢）を探すために東北へ向かった南条は、最愛の妻との約束を叶えるため、『ハーレーライダー』の想い出の一本道へ向かうのだった……。

出演：

舘ひろし

西野七瀬 黒川想矢

南野陽子 八嶋智人／大地真央／MEGUMI 真矢ミキ

吉田鋼太郎 宇崎竜童

監督：河合勇人

配給 ：東映

公開日：2026年6月19日（金）全国公開

製作：2026「免許返納!?」製作委員会

<仙台会場開催要項>

名称 第115回スポーツ報知特選試写会

主催 報知新聞社

後援 読売新聞東京本社東北総局 ミヤギテレビ 福島民友新聞社

特別協賛 カメイ

協賛 写光レンタル販売株式会社

協力 宮城県読売会 宮城読売IS

期日 2026年5月18日(月)

会場 電力ホール（仙台市青葉区一番町三丁目7番1号）

時間 18時00分 開場

18時30分 開映

人数 800人

【ご注意】

〇応募フォームに記載されている注意事項をよく読んでからお申込みください。

〇当選に関する個別のお問い合わせへの回答は致しかねますのでご了承ください。



【応募締切】

2026年5月6日（水）23:59

応募者多数の場合は抽選となります。

当選は当選通知メールで代えさせていただきます。

<東京会場開催要項>

名称 報知映画賞・特選試写会

主催 報知新聞社

特別協賛 ダイドードリンコ株式会社 写光レンタル販売株式会社

期日 2026年5月26日(火)

会場 日本教育会館 一ツ橋ホール

時間 18時00分 開場

18時30分 開映

人数 800人

【ご注意】

〇応募フォームに記載されている注意事項をよく読んでからお申込みください。

〇当選に関する個別のお問い合わせへの回答は致しかねますのでご了承ください。



【応募締切】

2026年5月18日（月）23:59

応募者多数の場合は抽選となります。

当選は当選通知メールまたは試写状の発送で代えさせていただきます。

【重要なご案内】

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご当選者には応募時に記載のメールアドレスに二次元バーコード発行のご案内を送信いたします。

ご入場の際はスマートフォンに二次元バーコードを表示または印刷してご提示ください。



※当選権は譲渡できません。入場できるのはご当選者本人に限らせていただきます。

※ご本人確認のため身分証明書をご提示いただく場合があります。

※都合により従来の試写状の発送をもって発表と代えさせていただく場合があります。

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp