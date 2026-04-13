unerry、業容拡大に伴い本社を日比谷パークフロントに移転

株式会社unerry

リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank」を運営する株式会社unerry（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：内山 英俊、以下、unerry）は、2026年5月11日より、本社オフィスをフレキシブルオフィス「WeWork日比谷パークフロント」へ移転することをお知らせいたします。

移転の背景：事業および組織拡大への対応

前回の本社オフィス移転となる2024年4月から本日までの約2年間において、従業員数は71名から100名超へと成長しました。unerryは「心地よい未来を、データとつくる。」というミッションのもと、事業・組織ともに拡大を続けています。

この度、さらなる事業拡大を見据え、オフィスフロア面積拡大のため移転いたします。異なる多様な専門性を持つ人材が広い空間で自然と交わることで、新たな発想やサービス展開を目指してまいります。

移転先となる日比谷・内幸町エリアは、明治以来「日本と世界をつなぐ場所」として発展を遂げてきました。銀座・有楽町の商業エリア、霞が関の官庁街、そして国際的なビジネス拠点が近接するこの地は、流通・小売のマーケティング支援からスマートシティ・EBPMの推進、グローバルな事業展開まで、幅広い領域でリアル行動データの活用を推進するunerryにとって、事業領域との親和性が高いエリアです。日比谷公園を臨むオフィス環境で、さらなる事業成長を加速してまいります。

新本社概要

住所： 〒100-0011 東京都千代田区内幸町ニ丁目１番６号 日比谷パークフロント 19階（WeWork内）

アクセス：都営地下鉄 三田線 内幸町駅（4a出口）直結

東京メトロ 千代田線・日比谷線・丸ノ内線 霞ヶ関駅（C4出口）直結

東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅（10番出口）徒歩5分

各線 新橋駅（日比谷出口） 徒歩9分

移転予定日： 2026年5月11日

※お祝い花について下記ご確認ください。

オフィス写真 copyright: WeWork

お祝い花について

オフィス移転時にお取引先の皆さまからいただく祝い花を辞退し、代わりに寄付窓口を設けることを決定しました。集まった寄付金は、「こころの花束」を通じて、国内外の医療活動の支援に使われます。

ご寄付の方法や受付については、下記フォームをご覧ください。

https://kokoronohanataba.hp.peraichi.com/unerry

本申し込みは、本日より【2026年7月末まで】受け付けております。

＊本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

＜お問い合わせ＞

株式会社unerry 広報 内山、柳田

information@unerry.co.jp

■株式会社unerryについて

会社名：株式会社unerry

代表取締役社長CEO：内山 英俊

設立：2015年8月

本社所在地：〒105-6901 東京都港区虎ノ門 4-1-1 神谷町トラストタワー 23F（ WeWork 内）※発表日時点

URL：https://www.unerry.co.jp/

リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank（https://www.beaconbank.jp/）」を運営する2015年創業のデータカンパニーです。GPSおよびビーコン技術を活用し、約150のスマートフォンアプリから取得する約8.5億ID（うち国内約2.4億ID）の屋内外の人流ビッグデータをAIで解析。「心地よい未来を、データとつくる。」というミッションを掲げ、OMOマーケティング支援や、スマートシティの実現に向けた事業等を展開しています。