注意喚起：電話機比較では見えない盲点。LAN配線関連相談69件を確認

株式会社ベルテクノス

株式会社ベルテクノスが運営するOFFICE110は、2022年以降の長期相談データを対象に、ビジネスフォン導入時の論点を分析した調査結果を公開しました。

その結果、LAN配線・配線相談は69件、構成比53.1%となり、機種比較より前に導入が止まる主要因として確認されました。

これは単なるビジネスフォンの電話機選びの話ではなく、中小企業の業務継続に直結する問題です。

詳細な調査結果（グラフ付き）は、OFFICE110公式サイトで公開しました。

■サマリー（要点）

■ 調査の背景

- LAN配線・配線相談は69件、53.1%。長期相談データの中で過半数を占めた- ビジネスフォン相談では、本体価格より工事・配線条件が導入判断を左右していた- 配線の論点は、光電話、FAX、主装置、番号維持、設置場所と結びつきやすく、確認不足が追加工事や導入遅延につながる

ビジネスフォンの相談内容の分析結果、LAN配線・配線相談は69件、構成比53.1%でした。

ビジネスフォン相談では、本体価格より工事・配線条件が導入判断を左右していた。

69件、53.1%が配線関連だった。

■ どのような論点と同時に現れていたか

配線相談は単独ではなく、工事費・追加費用、光電話や既存回線との整合、FAX運用、主装置の置き場、1階と2階・別棟への配線ルートと同時に現れる傾向がありました。

例えば、コードレス端末を希望していてもアンテナまでの配線が必要なケースや、配管がないために穴開け・露出配線・迂回工事の判断が必要になるケースが確認されています。

■ 誤解を覆す示唆

本調査で確認されたのは、「安い機種を選べば導入しやすい」「コードレスなら配線の問題は消える」「スマホで代替できる」という見方では、現場判断として不十分だという点です。

実際には、光電話のプラン条件、FAX番号の維持、主装置の設置場所、既設配線の流用可否が、見積額と工期を大きく変えます。

コストを抑えたい時代ほど、見えない工事条件で失敗しやすい構造があるといえます。

■ 監修者コメント

株式会社デジコンnet 代表取締役 登 雄三

工事担任者（AI・DD総合種） / 電気工事士

「このデータを公開した理由は、価格だけで判断して現場で止まる案件を減らしたいからです。私は2010年に株式会社デジコンnetを設立し、神戸を拠点に全国でビジネスフォン、複合機、防犯機器、電話工事、電気工事、LAN配線工事、VPN構築に携わってきました。2023年には名古屋にも拠点を設け、施工と運用の両面を見てきました。現場では、機種の比較より先に、配線、回線、主装置、番号維持の確認が必要です。今回の情報公開で、提案の不透明さを減らし、業界全体の判断精度の向上を願います。」

▼本調査の完全版レポート（詳細グラフ・解説）はこちら

https://office110.jp/phone/knowledge/basic/business-phone-lan-wiring/

■ 会社概要・問い合わせ先

- 会社名: 株式会社ベルテクノス- サービス名: OFFICE110（オフィス110）- 代表者: 代表取締役 中嶋 大介- 所在地: 福岡県福岡市中央区薬院3-11-3 TSビル6F- 事業内容: OA機器販売、施工、保守、メディア運営

本リリースに関する報道お問い合わせ先:

・OFFICE110（オフィス110）

URL：https://office110.jp/

電話番号：0120-595-110

お問い合わせフォーム：https://office110.jp/contact/

・株式会社ベルテクノス

URL：https://www.bell-group.co.jp/

電話番号:092-791-4163

お問い合わせフォーム：https://www.bell-group.co.jp/contact/

【調査概要】

・調査機関（調査主体）：株式会社ベルテクノス「OFFICE110」

・調査対象：OFFICE110に寄せられた、ビジネスフォン導入・電話工事・配線・回線・主装置・光電話・FAX・番号維持等に関する相談記録

・有効回答数（サンプル数）：130件

・調査期間：2022年11月19日～2025年10月17日

・調査方法：自社に蓄積された通話ログおよび相談記録を対象に、AIによるテキストマイニングとキーワード抽出を実施。LAN配線・配線相談は、「LAN配線」「電話配線」「既設配線の流用」「設置場所」「配管」「縦配線」「配線整理」など、関連語および文脈表現を含む相談を抽出対象とした。

・算出方法：テーマ関連件数を抽出し、構成比はテーマ関連件数 ÷ 有効回答数 × 100で算出