リンクジャパン、株式会社オープンハウス・ディベロップメントの高付加価値アパートの新ブランド「OPEN RISE」に住宅OS『HomeLink』を全戸標準搭載

株式会社リンクジャパン

株式会社リンクジャパン（本社：東京都港区、代表取締役CEO：河千泰進一、以下、リンクジャパン）は、株式会社オープンハウス・ディベロップメント(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：福岡良介、以下、オープンハウス・ディベロップメント）が新たに展開する高付加価値アパートの新ブランド「OPEN RISE」に、スマートホームプラットフォーム「HomeLink」が採用され、全戸に標準導入されたことをお知らせいたします。

本取り組みにより、入居者の利便性および防犯性の向上と、オーナーの資産価値向上および入居率の両立を実現します。

【背景】

近年、投資用賃貸市場では、人口動態の変化や供給の増加により、物件間の競争が激化しています。従来の立地や賃料といった要素だけでは差別化が難しくなり、入居者に選ばれるための付加価値の創出が重要なテーマとなっています。

また、単身世帯の増加やライフスタイルの多様化に伴い、入居者が住まいに求めるニーズも高度化しています。利便性や快適性に加え、防犯性や安心感といった要素が重視されるようになり、住宅設備にはこれまで以上の機能性と柔軟性が求められています。

一方で、投資用不動産においては、短期的な設備投資だけでなく、中長期的に資産価値を維持・向上させる仕組みづくりが重要です。設備の陳腐化や競争力の低下は、空室リスクや収益性の低下に直結するため、継続的に価値を提供できる住宅のあり方が求められています。

こうした背景のもと、オープンハウス・ディベロップメントでは、入居者満足度の向上と資産価値の最大化を両立する新たな取り組みとして、スマートホームの導入を決定いただきました。

【本取り組みのポイント】

HomeLinkが住宅のOSとなることで、OPEN RISEに以下の機能を提供します。

- スマートロックによる鍵管理- 窓センサーによる防犯性向上- お手持ちの家電の遠隔操作および自動操作（高機能タイマー・生活シーンに合わせた一括操作等）- 住まいに関する情報の一元管理

これにより、入居者にとっては日常生活の利便性と安心感が向上し、より快適な居住体験を提供します。

また、オーナーにとっては、物件の差別化と競争力の強化につながり、入居率の向上および長期的な資産価値の維持・向上に寄与します。

※Home OS全体イメージ（物件企画やジャンルに合わせて様々な機能を提供）

【社会的意義】

スマートホームの導入は、単なる設備の高度化にとどまらず、住まいのあり方そのものを変革する取り組みです。

住宅にデジタル技術を組み込むことで、居住者の生活をより快適かつ安全にするだけでなく、遠隔操作や自動化による効率的なエネルギー利用など、持続可能な社会の実現にも貢献します。

さらに、ソフトウェアを基盤とした住宅は、機能の追加やアップデートが可能であり、時代やニーズの変化に応じて進化し続けることができます。これにより、住宅の価値を長期的に維持し、社会全体の住宅ストックの質の向上にも寄与します。

本取り組みは、投資用賃貸市場においてスマートホームを標準化していく先進的な事例であり、今後の住宅開発の新たな指針となることが期待されます。

【資産価値向上のポイント】

HomeLinkはソフトウェアアップデートにより機能拡張が可能であり、継続的な価値提供を実現します。

これにより、

- 設備の陳腐化を防止- 長期的な競争力を維持- 時代に合わせた機能進化

が可能となり、投資用不動産における長期的な資産価値の維持・向上に寄与します。

【今後の展望】

東証プライム上場の株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介）のグループ会社である、オープンハウス・ディベロップメントによる採用を契機に、投資用賃貸市場におけるスマートホーム導入の流れは今後さらに加速することが期待されます。

リンクジャパンは今後も不動産業界との連携を強化し、テクノロジーを活用した新たな住まいの価値創出に取り組んでまいります。

IoTスマートホーム統合アプリ「HomeLink」とは

本物件向けアプリのベースとなっている「HomeLink」は、直感的に家中を管理・操作できるスマートホーム統合アプリです。

リンクジャパンが提供している自社製品のみならず、多くの他社製品・サービスと住宅をリンクすることができ、「メーカーや製品ごとにアプリがバラバラで使いにくい」といったスマートホーム普及における大きな課題を解決しました。

株式会社リンクジャパンについて

AIとIoT技術で住宅のすべてをリンクするホームIoTプラットフォーム「HomeLink」を開発・提供しています。「HomeLink」を住宅に導入することで、家電や建具の管理・操作、エネルギーマネジメント、ヘルスケアサービス、在宅介護・オンライン診療などを自宅の機能として追加し、ライフスタイルに合わせて住宅をアップデートできるようにすることで、100年住宅の実現を目指します。



会社概要

会社名：株式会社リンクジャパン

所在地：〒108-0014 東京都港区芝4-7-1 西山ビル6/7F

代表者：代表取締役CEO 河千泰 進一

公式HP：https://linkjapan.co.jp/(https://linkjapan.co.jp/)



会社名：株式会社オープンハウス・ディベロップメント

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル

代表者：代表取締役社長 福岡 良介

公式HP：https://ohd.openhouse-group.com/