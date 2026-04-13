広告法令チェックの常識を変える。100円～・最短1分へ株式会社ピアラ、動画・LPまで対応するAI法令チェックサービス「Result＋AI」を提供開始

株式会社ピアラ

ブランドとダイレクトを一気通貫で設計し、AIと想いで成果最大化にコミットするマーケティングパートナーの株式会社ピアラ（本社：東京都渋谷区、代表：飛鳥貴雄、以下「当社」）は、従来、コストと時間の負担が大きかった広告・販促物の法令チェックを、100円～・最短1分で支援するAI法令チェックサービス「Result＋AI（リザルトプラスエーアイ）」の提供を開始しました。

本サービスは、薬機法、景品表示法、特定商取引法、医療法、金商法など、WEB広告に関わる各種法令に対応し、テキスト・画像・動画・LPまで確認可能です。テキスト・画像は最短1分、動画・LPは最短5分で結果を返し、広告制作・運用の現場で発生しやすい確認待ちや差し戻しによる停滞の解消を支援します。

■背景と課題

近年、広告表現に関わる法令や審査基準の見直しが相次ぐ中、企業の広告運用・制作現場では、法令知識の属人化、外部委託コストの増大、動画やLPチェックの工数負担、媒体審査対応の難しさが課題となっています。

特に、目視による確認や第三者チェックに依存した運用では、差し戻しや再確認のたびに制作進行が止まり、広告出稿のスピードを阻害しやすい状況が発生しています。また、案件数の増加やクリエイティブの多様化により、テキストだけでなく画像、動画、LPまで横断して確認する必要があり、現場では確認作業の属人化や確認漏れのリスクも高まっています。

■Result＋AIの特長

「Result＋AI」は、こうした広告制作・運用現場の課題に対し、“安く、早く、現場に馴染む”法令チェック体験を提供します。

チェック対象のテキストやLPのURLをGoogleスプレッドシートに入力し、画像・動画をGoogle Driveに格納するだけで、AIが自動で内容を確認し、結果をスプレッドシート上に反映します。既存の業務フローに組み込みやすく、新たな運用負荷を抑えながら導入できる点が特長です。

※NG表現の指摘だけでなく、推奨表現の提示にも対応

また、単にNG表現を指摘するだけでなく、推奨表現の提示にも対応しているため、修正の初動を早めやすい設計となっています。動画については自動でカットごとに確認し、ナレーションも含めてチェック可能です。さらに、企業独自のポリシーや媒体ごとの審査レギュレーション、現場で蓄積された修正ルールをAIに学習させることで、より運用実態に即したチェック体制の構築を支援します。

※動画は自動でカットごとに確認し、ナレーションも含めてチェック可能■サービス概要・料金

「Result＋AI」は、テキスト、画像、動画、LP（URL）を対象に、案件内容に応じた法令チェックを行います。料金はテキスト100円／件、画像500円／件、動画1,000円／件、LP1,000円／件から。従来、LP1本あたり数万円かかるケースがあった法令チェックのコストを大幅に抑えることが可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12491/table/274_1_dc4ad8c61483716ef732d733e505ad96.jpg?v=202604130351 ]■開発背景・信頼性

本サービスは、当社が20年以上にわたり培ってきたWEB広告運用の知見と、累計4,000アカウント超の導入実績を持ち、弁護士共同監修・特許取得の表現チェック技術を展開してきた株式会社トラスクエタの専門知見、そしてAIを掛け合わせて実現した、WEB広告特化型の法令チェックサービスです。汎用AIツールとは異なり、広告表現や媒体審査の実務に即したチェックを可能にし、広告制作・運用現場で使いやすい確認業務の効率化を支援します。

なお、当社は従来よりトラスクエタを活用して広告表現チェックを行っており、画像内テキストの確認や代替案提示、審査通過率の改善といった実務上の有効性を確認してまいりました。

■今後の展望

当社は今後も、ユーザーの声を反映した継続的な機能改善・新機能追加に加え、媒体ごとの審査基準や各社独自レギュレーションへの対応強化を進め、広告制作・運用現場でより実用的な法令チェック基盤の構築を目指してまいります。

■無料トライアルについて

「Result＋AI」では、無料トライアルのお申し込みを受け付けています。詳細およびお申し込みは、下記サービスページよりご確認ください。

https://www.resultplusai.com/

【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 ： 株式会社ピアラ

代表者 ： 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ： 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ： 2004年3月

事業内容 ： １.ECマーケティングテック事業 ２.広告マーケティング事業

資本金 ： 50百万円（2025年12月末）

証券コード ： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)

関連会社 ： 比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、

CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、

株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター、株式会社オニオン

URL ： https://www.piala.co.jp/