PKSHA、クレディセゾンとAI審査モデルを共同開発ー金融向けAIスコアリング技術を提供

株式会社PKSHA Technology

株式会社PKSHA Technology（読み：パークシャテクノロジー、本社：東京都文京区、代表取締役：上野山 勝也、以下PKSHA）は、株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO：水野 克己、以下クレディセゾン）と、AI審査モデルを共同開発しました。本モデルは2026年4月13日よりクレディセゾンを通じて提携金融機関向け保証審査に活用を開始し、PKSHAはアルゴリズム開発とシステム構築を技術面で支援しています。

PKSHAは「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、自然言語処理技術などの独自技術を活かしたAI・AIエージェントの研究開発と社会実装に取り組んでいます。今回の取り組みでは、クレディセゾンが40年かけて積み上げてきた審査ノウハウをもとに、PKSHAのAIモジュール（「PKSHA Credit」）をフリーローン保証審査向けにカスタマイズすることで、審査時間の削減、及び与信枠の最適化に大きく貢献するAIソリューションを構築しました。

開発の背景 変化するローン推進環境への適応と、実用性の追求

近年、金融機関を取り巻くローン推進環境は大きく変化しており、商品の差別化や多様な顧客ニーズへの対応が急務となっています。しかし、従来のシステムやマニュアル中心の審査では、変化のスピードに対応しきれないという課題がありました。 本プロジェクトでは、クレディセゾンに長年蓄積された審査業務に関する知見と、PKSHAのAI実装のノウハウを組み合わせ、市場環境の変化に適応していける新しい審査モデルの開発を進めてきました。

開発の概要：「迅速な審査」と「営業機会損失の抑止」の実現

本開発では、担当者の経験や知見として蓄積されてきた審査ノウハウを、AI審査モデルとして実装しました。その結果、営業担当者が顧客の目の前で審査結果を伝えられる体験を実現しています。

まず、審査に必要な情報をAIに連携することにより、AIが迅速に諾否を判定します。顧客を待たせることなく、金融機関の現場で即時対応が可能になります。また、AIは顧客ごとに提供可能な上限保証額の目安も提示します。上限保証額の提示は、潜在的な顧客ニーズの把握に繋がり、提案機会の拡大に加えて審査業務の効率化にも寄与します。

今後の展開 金融機関への展開を通じ、ストレスフリーな審査体験を実現

今後、本モデルは、クレディセゾンを通じて全国の提携金融機関へ順次展開される予定です。PKSHAは引き続き技術パートナーとしてこの成功モデルの発展を支援するとともに、「PKSHA Credit」の展開を通じて金融業界における業務革新に貢献してまいります。

PKSHAは、先端技術を「実際に使える形」として社会に届け、人とAIが共働することで、企業と顧客、従業員同士のコミュニケーションにおける負荷や情報格差の解消に取り組んでまいります。

PKSHA Creditについて

「PKSHA Credit」は、与信審査の高度化と効率化を同時に実現するAIスコアリングモジュールです。アルゴリズムによる精緻なデフォルトリスク算出により、承諾ラインや適用利率の柔軟な設定を可能にし、企業の収益最大化を支援します。

クレディセゾン会社概要

クレディセゾンは、「サービス先端企業」を経営理念に掲げ、「GLOBAL NEO FINANCE COMPANY ～金融をコアとしたグローバルな総合生活サービスグループ～」の実現を目指しています。

クレジットカード事業で培った与信ノウハウと、約3,300万人（連結）の顧客基盤を基に、信用保証をはじめとするファイナンス事業やグローバル事業へと領域を拡大してきました。

独立系ノンバンクとしての強みを活かし、業界や資本関係にとらわれない多様なパートナーとの協業を通じて、金融サービスの提供価値の高度化に取り組んでいます。

会社名：株式会社クレディセゾン

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F

代表者：代表取締役（兼）社長執行役員COO 水野 克己

URL：https://corporate.saisoncard.co.jp/

株式会社PKSHA Technology 会社概要

「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、社会課題を解決する多様なAIおよびAIエージェントを提供しています。

これらを、金融・製造・教育といった各業界に最適化した＜AIソリューション＞として、また、「PKSHA AI ヘルプデスク」「PKSHA ChatAgent」「面接コパイロット」など、汎用性の高い＜AI SaaS＞として展開することで、未来の働き方を支援し、人とソフトウエアが共に進化する社会を実現していきます。



会社名：株式会社PKSHA Technology

所在地：東京都文京区本郷 2-35-10 本郷瀬川ビル 4F

代表者：代表取締役 上野山 勝也

URL： https://www.pkshatech.com/



◆本件に関するお問い合せ

pr@pkshatech.com