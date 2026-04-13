Space Compass、Apolink、JSAT Internationalの3社、光データリレー協業検討に向けたMOU（覚書）を締結

株式会社Space Compass

株式会社Space Compass（以下「Space Compass」）、Apolink、JSAT International Inc.の3社は、静止軌道（GEO）―低軌道（LEO）間における光データリレーサービスの技術的およびビジネス面での可能性を共同で検討することを目的に、MOU（覚書）を締結しました。本MOUは、3社による将来的な協業に向けたステップとなるものです。

本MOUに基づき、3社は、Apolinkが開発するLEOデータリレーネットワークと、Space Compassが構築を進めるGEOベースの光データリレーサービスとの相互接続について共同検討を実施します。各社が持つ補完的なケイパビリティを最大限に活かし、GEO-LEO間の光衛星間リンクのコンセプト策定をはじめ、技術的・事業的な実現可能性の評価に取り組み、将来的な市場投入を見据えた検討を行います。

株式会社Space Compassについて

株式会社Space CompassはNTT株式会社とスカパーＪＳＡＴ株式会社が設立した合弁会社です（代表取締役 Co-CEO 小松 大実、同 堀 茂弘）。宇宙統合コンピューティング・ネットワークの構築により、持続可能な社会を実現します。この構想の第一歩として、宇宙データセンタ（宇宙における大容量通信・コンピューティング基盤）、宇宙RAN（Beyond5G/6G におけるコミュニケーション基盤）の事業・サービスに取り組んでいます。今後はIOWNなどの革新的な技術も活用し、さらなるサービスの強化をめざしていきます。https://space-compass.com

Apolinkについて

Apolinkは、カリフォルニア州パロアルトに拠点を置く宇宙通信企業が開発する、低軌道衛星向けに高速・低遅延の接続性を提供する次世代宇宙データリレーネットワークです。ハイブリッドなRF・光衛星間リンク（ISL）アーキテクチャを活用した効率的なデータ集約および中継を通じて、多様なアプリケーションを支えるスケーラブルかつレジリエントな宇宙インフラの実現をめざしています。https://apolink.space

JSAT Internationalについて

JSAT International Inc.は、スカパーＪＳＡＴ株式会社の米国現地法人です。同社はHorizons衛星フリートを通じて、南北アメリカおよびアジア太平洋地域に向けた静止軌道衛星通信サービスを提供しています。衛星通信事業に加え、グループの米国における協業ハブとして、革新的な宇宙関連スタートアップとのパートナーシップや戦略的投資を推進し、マルチオービット通信、地球観測、宇宙状況把握（SSA）、光データリレー等の分野への事業拡大を進めています。https://www.jsati.com/

本リリースは、NTTグループ各社等が展開する宇宙ビジネスのブランド「NTT C89」およびスカパーＪＳＡＴの宇宙事業ブランド「JSAT」の取り組みの1つです。

https://group.ntt/jp/aerospacehttps://www.skyperfectjsat.space/jsat