matsukiyo LABの人気“糖質オフ”シリーズが本格リニューアル　美容成分配合の新ロカボおやつブランド「ロカボーティエ」誕生

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、低糖質ライフをサポートするmatsukiyo LABの人気シリーズ「サステナブルロカボライン」を、糖質オフかつ美容成分を配合した新ブランド「ロカボーティエ」に順次リニューアルします。

■人気の糖質オフおやつシリーズが、美容成分配合で初のリニューアル

ブランド名「ロカボーティエ（LOCABOTIER）」は、「ロカボ（適正糖質）」と「ボーティエ（美）」を組み合わせた造語で、美と健康※の両立を目指す新感覚のロカボおやつシリーズとしてリニューアルします。

これまで、持続可能なロカボライフを応援すべく、糖質オフを意識しつつ“美味しさの最適点“を追求するというコンセプトで多くのお客様にご好評いただいてきた「サステナブルロカボライン」の誕生から４年。このたび、糖質を抑えるだけではなく美容志向に寄り添い、ビタミンE、ポリフェノール、乳酸菌などの美容成分を配合した新ブランドへとリニューアルしました。新ブランドは、全粒粉や大粒のナッツといった厳選素材を使用し、糖質を抑えながらも満足感のある味わいを実現。さらにパッケージにはマット調の素材と彩り豊かなデザインを採用し、上質感と手に取りたくなるような親しみやすさを追求しました。

【matsukiyo LAB ロカボーティエの特長】

●糖質オフでも満足できる“美味しさの最適点”を追求

焼き菓子・チョコナッツそれぞれの素材に合わせた製法で、食感や香ばしさなど満足感のある味わいを実現。

●美容成分配合で、美と健康※を両立

ビタミンE、ポリフェノール、乳酸菌などの美容成分配合で、罪悪感の少ないおやつ習慣をサポート。

●上質感と親しみやすさを両立したパッケージへ

ナチュラルな印象のパッケージデザインから、マット調のパッケージ素材を採用し、シリーズ全体の統一感や視認性にもこだわったデザインへ。

※健康維持を目的とする

■ロカボーティエシリーズ ＊既存品からの順次切り替え品を含みます。

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

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