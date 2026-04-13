クラウドサーカスのDAP『Fullstar(フルスタ)』とAIチャットボット『IZANAI-OpenAI』が連携！

スターティアホールディングス株式会社

クラウドサーカス株式会社のデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）『Fullstar(フルスタ)』と、AIチャットボット『IZANAI Powered by OpenAI (以下、IZANAI)』の連携機能を2026年3月30日より提供開始しました。

本連携により、『Fullstar』のツールチップ（吹き出しガイド）上から『IZANAI』を直接起動し、ユーザーが抱えた疑問をその場でAIに質問・即座に解決できる環境を実現します。

※デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)とはシステムの画面上に操作ガイド等を直接表示し、ユーザーが迷わず使いこなせるよう支援するツールです。（以下、DAP）

■Fullstar・IZANAI連携の背景と詳細

プロダクトやシステムの利用中に生じる「小さな疑問」への対応は、カスタマーサクセス・サポート部門やヘルプデスク担当者の継続的な負荷要因となっています。

『Fullstar』のツールチップ・チュートリアル機能は、システムの初期設定や定型質問への自己解決促進において、高い効果を発揮しています。導入企業では、定型的な問い合わせを50%以上削減した事例が数多く出ています※。一方で、ユーザーごとの個別具体的な質問は、固定テキストによる吹き出しやマニュアル誘導だけでは解決しきれないケースが残っていました。

今回の連携により、『Fullstar』のツールチップ上に「AIに質問する」導線を設置できます。ツールチップ（？ボタン等）をクリックするとAIチャット『IZANAI』が起動し、ユーザーは画面を離れることなく『IZANAI』に自由形式で質問できます。

これにより、ユーザーが疑問を感じたその瞬間に、状況に応じた最適な回答を即座に提供することが可能になり、さらなる自己解決の促進とシステムの早期定着化が期待されます。

※Fullstar活用事例：https://fullstar.cloudcircus.jp/case/

▲ツールチップ（吹き出しガイド）でよくある質問への回答を補足説明。

▲詳細な不明点は、AIチャットボットにその場で追加質問が可能。

＜部門別の活用シーン＞

１. カスタマーサクセス・サポート部門

顧客からのプロダクト操作質問をAIが自己解決に誘導。CS担当者の対応工数を削減しながら、顧客のプロダクト定着を促進。

２. 情報システム・ヘルプデスク部門

社内ツールの操作質問や軽微なトラブル対応の質問をAIが代替。ヘルプデスクへの問い合わせ件数を削減し、担当者は高度な対応業務に集中できる。

３. 人事・総務・社内研修担当

社内規程や手続きに関する繰り返し発生する質問をAIが対応。担当者への問い合わせを減らし、従業員の自己解決を促進。

■利用条件

本連携機能のご利用には、以下2つのプロダクトの有料契約が必要です。

・DAP『Fullstar』

・AIチャットボット『IZANAI』

なお、連携機能自体の追加費用はありません。

詳細・資料請求は、各プロダクトの公式サイトよりお問い合わせください。

https://fullstar.cloudcircus.jp/function/#link04

■『Fullstar(フルスタ)』について

『Fullstar』はあらゆるシステムの画面上にデジタルガイドを設置することで、利用ユーザーが迷わず操作できるようにするとともに、担当者の問い合わせ対応業務を大幅削減するデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）です。無料プランから始められ、従量課金のない料金体系とシンプルな機能・画面設計で、導入ハードルが低く費用対効果を出しやすいのが特徴です。

・DAP 市場において2年連続市場シェアNo.1を獲得(2024年度売上高、従業員300名未満 ※1)

2021年4月から提供開始し、現在2,100 社以上に導入されています。(2025年12月末時点)

※1 出所：デロイト トーマツ ミック経済研究所「SaaS 管理・運用・開発市場の実態と展望2025年度版」

（https://mic-r.co.jp/mr/03570/）

▶『Fullstar』について：https://fullstar.cloudcircus.jp/

▶Fullstar活用事例：https://fullstar.cloudcircus.jp/case/

▶Fullstar動画：https://youtu.be/SOGcEWc6gog?si=vQqB_v2ReogCSsR4

■『IZANAI Powered by OpenAI』について

IZANAI Powered by OpenAIは社内外における繰り返し発生する質問対応の負荷を軽減し、誰でも簡単に導入できる価格帯を実現したAIチャットボットです。PDFやExcel、WebサイトのURLといった既存の情報ソースを登録するだけで、AIが内容を理解し、自動で最適な回答を生成する仕組みを備えています。RAG（Retrieval Augmented Generation）技術をベースにしており、精度の高い応答と情報の信頼性を両立させ、業務効率化とユーザー体験の向上を同時に支援します。

▶『IZANAI Powered by OpenAI』について：https://ai.cloudcircus.jp/

■クラウドサーカスについて

ミッションとして「働くに楽を。」を掲げるクラウドサーカスは、デジタルマーケティングSaaSである『Cloud CIRCUS』の開発・提供を主力事業として展開しています。中小企業を中心に67,000件以上導入頂き(2025年12月末時点)、日本そしてアジアのサステナブルなビジネス環境を創造していきます。

【会社概要】

会社名：クラウドサーカス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス21階

代表者：代表取締役社長 金井章浩

資本金：150,000千円

設立：2009年4月1日

事業内容：デジタルマーケティングSaaS『Cloud CIRCUS』の開発・販売及び、

デジタルマーケティングに関するコンサルティング・受託業務

HP：https://cloudcircus.jp/company/

■スターティアホールディングスについて

スターティアホールディングスグループは、DXソリューション(事業会社:クラウドサーカス株式会社)とITインフラ(事業会社:スターティア株式会社等)を通じ、中小企業のデジタルシフトを進めていきます。「最先端を、人間らしく。」をコーポレートスローガンに、デジタル技術やサービスを、分かりやすく寄り添って提供します。

会社名：スターティアホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス19階

代表者：代表取締役社長 本郷秀之

資本金：824,315千円

設立：1996年2月21日

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場（証券コード：3393）

事業内容：グループ会社の経営管理等

HP：https://www.startiaholdings.com/