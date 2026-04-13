“かけるだけ”でおいしさと栄養を。「ＫＡＫＥＤＡＳＨＩ」がモンドセレクション2026金賞受賞

株式会社サンセリテ札幌

株式会社サンセリテ札幌（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：山本 陽子）の無添加の粉末出汁「ＫＡＫＥＤＡＳＨＩ（かけだし）」が、モンドセレクション2026 食品部門においてGold Quality Award（金賞）を初受賞しました。

味や食感においても高い評価

ＫＡＫＥＤＡＳＨＩ（かけだし）

モンドセレクションは、食品・飲料・化粧品などの品質を評価する国際的な評価機関であり、専門家による審査を通じて品質の高さが認められた製品に賞が授与されます。

このたび「ＫＡＫＥＤＡＳＨＩ」は、栄養価のみならず、味、食感においても高い評価を受け、食品部門での金賞受賞に至りました。

出汁の栄養をそのまま・まるごと

近年、簡易的な食事が増える中で、日々の食事から素材本来の栄養を十分に摂取することが難しくなっています。特に、魚や海藻に含まれるミネラルの不足が課題となっています。

本来、出汁は栄養源として重要な役割を持っていますが、一般的な出汁の取り方では、素材の栄養の多くが「だしがら」として捨てられてしまうという側面があります。

「ＫＡＫＥＤＡＳＨＩ」は、この課題に対して、素材をそのまま粉末化することで、栄養とうま味を丸ごと摂取できる形を目指して開発されました。

様々なシーンに、おいしさと栄養を

「ＫＡＫＥＤＡＳＨＩ」は、4種の魚（かつお、あじ、いわし、さば）、昆布、椎茸といった素材のみを使用した無添加の粉末出汁です。

料理に“かけるだけ”で、素材本来のうま味を引き出しながら、ミネラルを手軽においしく取り入れることができます。出汁としてはもちろん、炒め物やご飯、卵料理など、日常のさまざまな料理に活用されています。

サンセリテ札幌では、今後も「ＫＡＫＥＤＡＳＨＩ」を通じて、日常の食事におけるおいしさと健康の両立を提案してまいります。

■ 商品情報

ＫＡＫＥＤＡＳＨＩ（かけだし）

1袋100g入

KAKEDASHI販売ページ：https://www.sincerite.jp/kakedashi/

■ 会社概要

会社名 ：株式会社サンセリテ札幌

代表者 ：代表取締役社長 山本 陽子

所在地 ：〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西14丁目3-17

設立 ：1998年4月

事業内容：食品、健康食品、化粧品の製造販売

資本金 ：5,000万円

URL ：https://sincerite.co.jp/