人気YouTuber・かす「ハピバ！パーティー vol.4」チケプラにてbubble会員限定チケット先行が決定！

株式会社Dear U plus

グローバルファンコミュニケーションアプリ「bubble for JAPAN」を展開する株式会社 Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）と電子チケット事業やチケット二次販売を運営する株式会社チケットプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、2026年5月16日（土）に開催される人気YouTuber・かすのファンイベント「ハピバ！パーティー vol.4」のbubble会員限定チケット先行を開始し、また、チケプラの「電子チケット」・「チケットトレード」が本イベントで採用されたことをお知らせいたします。

＜イベント名＞

ハピバ！パーティー vol.4

＜日程＞

2026年5月16日（土）

＜会場＞

株式会社BitStar

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2－22－3 渋谷東口ビル10F

＜チケット料金＞

\4,000(税込) ※チェキ券1枚付き

＜bubble会員1次先行（抽選） ＞

受付期間：2026年4月13日(月)18:00 ～ 4月19日(日)23:59まで

詳しい情報は受付ページおよび「bubble for JAPAN」Webサイトのお知らせをご覧ください。

▼詳細・お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/kasu/birthday-event2026/fc-g1du3/

かすのbubbleご登録はこちら

https://www.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.kasu

bubble for JAPAN 公式Webサイト

https://www.bubbleforjapan.com/

＜かす プロフィール＞

1997年5月20日生まれ 埼玉県出身。

OOO Entertainment 所属。

美人すぎるYouTuberとしてネットで話題になり、美容やファッションを中心に幅広いジャンルの動画をYouTubeにて配信。同世代からの人気を集め、YouTubeの登録者数は140万人を突破。

またファッション雑誌『LARME』のレギュラーモデルも務めている。

・Instagram

https://www.instagram.com/kasuu_kasu

・X（旧Twitter）

https://x.com/kasu_ps

・YouTube

www.youtube.com/@kasuu_kasu(https://www.youtube.com/channel/UC1fYrot9lgMstv7vX0BnjnQ)

・OOO Entertainment

https://three-o.tokyo

＜チケットの概要＞

購入したチケットは「チケプラアプリ」で発券します。

チケットの申し込みから受取、当日の入場まで、スマホ1台だけで簡単に手続きができます。

電子チケットはスマートフォン上に表示されるため、紛失や持ち忘れの心配がなく、24時間いつでもどこでも受取が可能です。入場時は、画面にスタンプを押すだけで認証が完了し、スムーズな入場を実現しています。

また、チケット購入後に来場ができない場合、定価でチケットをやりとりできる、公式の二次流通「チケットトレード」サービスを用意しています。チケット代金の決済およびチケットの受け渡しは、すべてチケプラが代行するため、取引からご入場まで安心です。

＜bubbleの概要＞

bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。

アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。オープンな場での交流が中心のSNSに対して、bubbleは自分専用のトークルームでやり取りが可能です。

これにより、同じ時間を共有しながら会話しているような体験ができるため、アーティストをより身近に感じられます。

国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。

▽主な機能

◎アーティストとのリアルタイムメッセージ

◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）

◎ユーザニックネーム入りのメッセージ

◎ユーザからの返信機能

◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ

◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」

◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」

◎ユーザからの意見を募れる投票機能

◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など

▽bubble for JAPANアーティストラインナップ（A-Z）

aespa / ALL(H)OURS / APEX / ARrC / ASC2NT / AWIN / Billlie / BNSI / Candy Shop / chun / CSR / daybreak / DIGNITY / DKB / EXO / 藤田ニコル / 古川優香 / GIRLS′GENERATION / HAPPY CREATORS / 今村美月 / 井上苑子 / 伊瀬茉莉也 / JANG GYU RI / カマたく / 兼近大樹（EXIT） / KANGIN / KANGTA / かす / 加藤夕夏 / Kim Jaewon / きぬ / KISS OF LIFE / Ko Minsi / 小池美波 / LEE CHAEYEON / LUCAS / LUCY / 三上悠亜 / MIYAVI / Moon Byul / Mrs. GREEN APPLE / N.TOP / NCT / NCT WISH / Novelbright / PLAVE / Red Velvet / RIIZE / 斉藤真木子 / 佐月愛果 / SEVENUS / SHINee / 渋谷すばる / SKE48 / SON TAEJIN / SUPER JUNIOR / TVXQ! / VERIVERY / W3WAY / WayV (威神V) / 矢吹奈子 / 山崎夢羽 / YOON JONG SHIN / 吉田朱里 / YUMEKI / 82MAJOR ほか

■株式会社Dear U plusについて

会 社 名 ： 株式会社Dear U plus （ディアユープラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 山内 良

設 立 ： 2023年5月

事業概要 ： 「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.dearuplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

会 社 名 ： 株式会社チケットプラス

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://ticketplus.co.jp/

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社Dear U plus

法人様専用ページ

https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。