【愛媛・松山】女性専用フィットネス「P・SPO土橋店」4月15日オープン

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が展開するフィットネスブランド「P・SPO（ピースポ）」(https://pspo.jp/)は、2026年4月15日（水）、松山市土橋町に女性専用フィットネス施設「P・SPO土橋店」をオープンします。



本施設は、ジム・セルフマシンピラティス・よもぎ蒸しの3つの機能を一体化した複合型施設です。運動・コンディショニング・リラクゼーションを一拠点で提供します。

■ 女性専用の複合型フィットネス施設

P・SPO土橋店は、女性専用設計の施設として、周囲を気にせず利用できる環境を整備しています。

■ 無料見学会を実施

- ジム：24時間利用可能- セルフマシンピラティス：動画を見ながら行うセルフ形式- よもぎ蒸し：生薬を使用した温熱ケア「鍛える・整える・癒す」を1か所で完結できる点が特徴です。

オープンにあわせて、施設の無料見学会を実施します。

【見学会日時】

4月15日（水）11:00～19:00

4月18日（土）11:00～18:00

4月19日（日）11:00～18:00

■ オープン記念特典

見学会当日に入会した場合、入会金および事務手数料（合計11,000円）が無料となります。

また、4月15日限定で先着20名に「よもぎ蒸し用マントセット」を提供します。

※男性の入店は不可

※見学会当日は非会員の同伴が可能

■ よもぎ蒸し・セルフマシンピラティスのサービスについて

P・SPOでは初となるセルフよもぎ蒸しを導入します。

2026年4月中は、以下の条件で運用します。

・営業時間：9:00～21:00

・完全予約制

・よもぎ蒸しセットを別途購入必要あり



※利用状況を踏まえ、今後は24時間化や予約不要での利用について段階的に検討します。



■ 利用条件

・セルフマシンピラティスはセルフ形式で提供

・よもぎ蒸しは専用生薬およびマントの購入が必要

・18歳未満（高校生含む）はピラティス・よもぎ蒸し利用不可

■ 店舗概要

ご予約はこちら :https://pspo24.hacomono.jp/reserve/schedule/253/366

店舗名：P・SPO土橋店

所在地：愛媛県松山市土橋町79-1

営業時間：

・ジム／ピラティス：24時間

・よもぎ蒸し：9:00～21:00

駐車場：あり

■ 会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村