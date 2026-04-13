【愛媛・松山】女性専用フィットネス「P・SPO土橋店」4月15日オープン
株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が展開するフィットネスブランド「P・SPO（ピースポ）」(https://pspo.jp/)は、2026年4月15日（水）、松山市土橋町に女性専用フィットネス施設「P・SPO土橋店」をオープンします。
本施設は、ジム・セルフマシンピラティス・よもぎ蒸しの3つの機能を一体化した複合型施設です。運動・コンディショニング・リラクゼーションを一拠点で提供します。
■ 女性専用の複合型フィットネス施設
P・SPO土橋店は、女性専用設計の施設として、周囲を気にせず利用できる環境を整備しています。
- ジム：24時間利用可能
- セルフマシンピラティス：動画を見ながら行うセルフ形式
- よもぎ蒸し：生薬を使用した温熱ケア
「鍛える・整える・癒す」を1か所で完結できる点が特徴です。
■ 無料見学会を実施
オープンにあわせて、施設の無料見学会を実施します。
【見学会日時】
4月15日（水）11:00～19:00
4月18日（土）11:00～18:00
4月19日（日）11:00～18:00
■ オープン記念特典
見学会当日に入会した場合、入会金および事務手数料（合計11,000円）が無料となります。
また、4月15日限定で先着20名に「よもぎ蒸し用マントセット」を提供します。
※男性の入店は不可
※見学会当日は非会員の同伴が可能
■ よもぎ蒸し・セルフマシンピラティスのサービスについて
P・SPOでは初となるセルフよもぎ蒸しを導入します。
2026年4月中は、以下の条件で運用します。
・営業時間：9:00～21:00
・完全予約制
・よもぎ蒸しセットを別途購入必要あり
※利用状況を踏まえ、今後は24時間化や予約不要での利用について段階的に検討します。
■ 利用条件
・セルフマシンピラティスはセルフ形式で提供
・よもぎ蒸しは専用生薬およびマントの購入が必要
・18歳未満（高校生含む）はピラティス・よもぎ蒸し利用不可
ご予約はこちら :
https://pspo24.hacomono.jp/reserve/schedule/253/366
■ 店舗概要
店舗名：P・SPO土橋店
所在地：愛媛県松山市土橋町79-1
営業時間：
・ジム／ピラティス：24時間
・よもぎ蒸し：9:00～21:00
駐車場：あり
■ 会社概要株式会社三福ホールディングス
P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3
公式HP ： https://pspo.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime
LINE ： https://page.line.me/255qqjnk
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局
住所：〒790-0056
愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店
電話番号：0120-337-217
担当：中村