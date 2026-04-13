手作りの料理から生まれた愛犬のためのごはん「Petcook」、ナチュラルローソン4店舗の冷凍食品売り場にて販売開始。

株式会社Pet's Family

株式会社Pet's Family（本社：福岡県福岡市／代表取締役：下仲世良）は、株式会社ローソンが首都圏を中心に展開するナチュラルローソンの4店舗(上馬三丁目店 、駒沢五丁目店、港日赤通り店、目黒八雲五丁目店)の冷凍食品売り場にて、「Petcook（ペットクック）」の販売を開始いたしました。

■ Petcookについて

食材を選び、調理し、味を確かめる。Petcookは、そんな手作りの料理から始まりました。

作った人が実際に食べて、おいしいと言えるものだけを愛犬に届ける。

その料理研究を積み重ね、2021年の創業から2年半をかけて、2023年に千葉県の食品衛生法に基づく製造・販売許可を取得し、愛犬に届ける料理として確立しました。

厳選した国産食材を、おいしさと栄養を損なわない方法で丁寧に調理する。日本ペット栄養学会会長・左向敏紀先生のレシピ監修のもと、ペットの毎日の健康維持に必要な栄養素（※1）をつめた栄養設計で仕上げた、愛犬のための料理です。

販売開始から約2年半で、累計70万食が愛犬の食卓に並びました。（※2）

※1 AAFCO基準：米国飼料検査官協会（Association of American Feed Control Officials）が定めるペットフードの栄養基準（2016年版）に基づく約40種類の栄養素

※2 2026年3月時点

■ Petcook Cafeでの取り組み

東京・南麻布に完全予約制の「Petcook Cafe」をオープン。

愛犬と飼い主が同じ食卓を囲む場として、Petcookを使った人用メニューも提供しています。

飼い主自身が食べておいしいと言えるものを、愛犬にも同じ食卓で出せる。

食品としての安全基準において人の食事と同等であるからこそ、この体験を実店舗で積み重ねてきました。

※完全予約・貸切制（詳細は下記店舗概要をご覧ください）

■ 取り扱いのナチュラルローソン店舗概要

取り扱い商品：Petcook冷凍ごはん（チキンレシピ・鹿レシピ）

販売開始日：2026年3月31日（火）から順次

販売店舗：ナチュラルローソン上馬三丁目店 、駒沢五丁目店、港日赤通り店、目黒八雲五丁目店で販売します。

※取り扱い商品の在庫の有無は店舗により異なります。

■ ナチュラルローソン概要

首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）を中心に展開。「あなたらしい毎日のために」をコンセプトに、美と健康をテーマに商品を厳選し、快適な暮らしをサポートするコンビニエンスストアです。

■ 今後の展開

愛犬のごはんを、料理として選べる日常へ。

Petcookはこれからも、愛犬と暮らす人たちの日常の選択肢として展開を続けていきます。

Petcook〈ペットクック〉

所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-55 (https://maps.app.goo.gl/d85W2jGriWHko6VL9?g_st=ic)

営業時間：11:00~17:00（不定休）

公式サイト：https://petcook.shop/

公式Instagram：@petcook_jp(https://www.instagram.com/petcook_jp/)

お近くの店舗はこちらから検索：https://petcook.shop/pages/(https://petcook.shop/pages/%E3%81%8A%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E5%BA%97%E8%88%97%E6%A7%98%E4%B8%80%E8%A6%A7)

店舗概要

店名：Petcook Cafe

所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-55(https://maps.app.goo.gl/d85W2jGriWHko6VL9?g_st=ic)

営業時間：金・土・日（1日2枠制）

11:00～13:30 ／ 14:30～17:00

※完全貸切・予約制

店舗Instagram：@petcookcafe(https://www.instagram.com/petcookcafe/)

会社概要

社名：株式会社Pet's Family

代表：代表取締役 下仲 世良

お問い合わせ：https://petcook.shop/pages/contact