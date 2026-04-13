6/23より開幕！江戸東京博物館リニューアル記念特別展「洋館　明治の夢と挑戦」

「江戸博2026特別展」広報事務局キービジュアル

展覧会概要

明治の東京を彩った洋風建築を200点以上の資料で紹介。当時の人々が胸を躍らせた文明開化の息吹を体験する、55日間！

日本建築史のはじまりともいえる法隆寺の建立から1,000年以上の時が流れ、到来した明治という時代。江戸から明治への転換は、長きにわたり閉ざされていた西洋文化の入口が開き、洋風建築の流入が一気にはじまることを意味しました。日本建築における有史以来の大変革。その驚きと胸躍る風景。本展では、人々が建築に夢を抱いた「明治の洋館」の世界を、多種多様な資料と立体的な展示手法で描きます。

明治時代に入ると、新政府の欧化政策の要として、また新たな時代の象徴として、日本における洋風建築の需要が高まりをみせます。はじめは西洋建築の知識や経験が乏しく、日本には「建築家」という職業もまだ根を下ろしていませんでした。しかし西洋技術の積極的な習得により、明治時代後期には日本人建築家の設計による本格的な西洋建築が出現するまでに変貌を遂げます。その過程において、和と洋が組み合わさった日本独自の個性豊かな建物も数多く誕生しました。さらに首都東京では、近代国家にふさわしい都市を形成するため、いくつもの国家的プロジェクトの建設が進められます。都市の風景に新たな風を吹きこんだ洋風建築はさまざまな新名所を生み、人々に親しまれていきました。

本展は、急速に展開・普及した明治期の東京の洋風建築について、その受容から本格的西洋建築の成立までの様子を取り上げます。大工棟梁による「擬洋風建築」、外国人技術者による非本格的洋館や外国人建築家たちの手がけた本格的西洋建築、工部大学校卒業生等の挑戦、そして皇族や上流階級のための大邸宅にいたるまで、日本の建築史上稀にみるこの大変革の時代の多彩な成果を活写します。また、国宝・重要文化財や日本初公開資料、そして立体的な空間演出によって「当時の人々が感じた驚き」そのものを再現しようという試みです。約150年前、当時の人々が胸を躍らせた文明開化の息吹を、ぜひご体感ください。

日本初公開！2人のドイツ人建築家が描いた幻の国会議事堂案「国会議事堂案 外観透視図」エンデ＆ベックマン／作 1887-8年（明治20-21）頃 ベルリン工科大学建築博物館蔵 Architekturmuseum der Technischen Universitat Berlin, Inv. Nr.20190

2人のドイツ人建築家・エンデ&ベックマンが「官庁集中計画」の一環として設計した国会議事堂のドローイング。実現していれば、現在の東京の風景も変わっていたかも？

展覧会のみどころ

１．建築単体だけでなく、都市の風景を立体的に再現！！

本展が来場者の皆さんと共有したいのは、洋館をとりまく都市の空気感です。立体パノラマによる都市風景の再現展示を各章に用意し、明治の東京を体感していただきます。また、人々が建築のなかで過ごす時間、建築をとりまく海や運河などの水辺、人の営みがもたらす都市の活気を感じさせる時間、音、動きといった空間演出を随所に仕込み、楽しい鑑賞時間を提供します。

第一国立銀行、鹿鳴館、兜町渋沢邸などの明治の建築を立体パノラマで再現！

２．国宝・重要文化財、日本初公開資料・ベルリン工科大学建築博物館所蔵「国会議事堂案 外観透視図」などを含む、多種多様な出品資料

第一国立銀行 1872-1880年（明治5-13）頃 東京都江戸東京博物館蔵

本展は建築図面だけではなく、国宝や重要文化財を含むドローイング、錦絵、模型、古写真、絵葉書、家具、建築部材等々、多種多様な資料で展示空間を構成します。また、ドイツのベルリン工科大学建築博物館が所蔵するエンデ&ベックマンによる幻のプロジェクト「官庁集中計画」関連資料「国会議事堂案 外観透視図」など5点は、日本初公開となります。

国宝・開智学校を設計・施工した 立石清重による擬洋風建築スケッチ集

「営繕記」（『東京出府記』より） 国宝附 国宝旧開智学校校舎蔵【展示期間：6月23日-7月12日】

日本初公開！2人のドイツ人建築家が描いた幻の国会議事堂案

「国会議事堂案 外観透視図」 エンデ＆ベックマン／作 1887-8年（明治20-21）頃 ベルリン工科大学建築博物館蔵 Architekturmuseum der Technischen Universitat Berlin, Inv. Nr.20190

３．建築ファンも初めて知る方も、幅広い層が楽しめる充実の企画内容

建築史の専門家によるこれまでの研究成果を活かした江戸東京博物館ならではの企画により、日本近代建築史における明治の洋館の数々をわかりやすく紹介します。建築ファンの期待に応えながら、知識を問わずどなたにも理解しやすい解説で、大人から子どもまで幅広い層が楽しめる展覧会です。

明治の擬洋風建築を照らしたガラス製シャンデリア

第一国立銀行 シャンデリア 江戸東京たてもの園蔵（現・三井八郎右衞門邸)

展示構成

■プロローグ 前夜―幕末の東京・横浜風景―

■第1章 ナマコ壁と擬洋風建築

明治元年（1868）、東京開市とともに築地に居留地が開かれます。このとき、外国人のための宿泊・交易場として建てられたのが、伝統的な左官技術ナマコ壁を用いた東京初の洋館・築地ホテル館です。主設計はアメリカ人建築技術者リチャード・ブリジェンスが、工事は大工棟梁の二代目清水喜助が行いました。清水は明治5年（1872）に大作、第一国立銀行の設計・施工を手がけます。このように、江戸時代以来の大工が明治初期に見よう見まねで作った和洋折衷の建物を「擬洋風建築」と呼びます。

東京初の洋館・築地ホテル館

「江戸築地保互留之図」 1868年（明治元） 東京都江戸東京博物館蔵【後期：7月28日-8月23日】

名所絵として多くの錦絵に描かれた擬洋風建築・第一国立銀行

■第２章 建築家がやってきた―外国人建築家と「都市風景」

「東亰海運橋第一国立銀行の全図 并近円の市中一覧の図」 歌川芳虎／画 1876年（明治9） 東京都江戸東京博物館蔵【後期：7月28日-8月23日】

棟梁たちが見よう見まねで建てた擬洋風建築はどれも個性豊かなものでしたが、日本政府が求めていたのは個性よりも「本物の西洋」でした。欧米建築文化の摂取に努めるため、さまざまな国から技師や建築家が来日します。イギリス人のジョサイア・コンドル、ドイツ人のヘルマン・エンデ、ヴィルヘルム・ベックマンらがその代表です。彼らのつくりだす建物は、擬洋風建築とはひと味違う本格的なものとして、都市・東京の風景を壮麗に刷新していきました。

闇夜に浮かぶ駅舎を「光線画」の画家・小林清親が詩情豊かに描いた

「新橋ステンシヨン」 小林清親／画 1881年（明治14） 東京都江戸東京博物館蔵【前期：6月23日-7月26日】

江戸の風情が残る日本橋と遠くに望むコンドル設計の洋館

「武蔵百景之内 江戸橋より日本橋の景」 小林清親／画 1882年（明治15） 東京都江戸東京博物館蔵【前期：6月23日-7月26日】

近代化の象徴・鹿鳴館を飾った優雅な装飾

■第３章 開花する洋館の明治―日本人建築家の挑戦

鹿鳴館 軒先飾り（持送り） 東京都江戸東京博物館蔵

明治12年（1879）、ジョサイア・コンドルが育成した日本人が工部大学校造家学科（現・東京大学工学部建築学科）を卒業し、日本人最初の建築家4名が誕生しました。彼らが設計した建築作品のいくつかは東京に現存しており、片山東熊の表慶館（明治41）、曾禰中條建築事務所の慶應義塾図書館（明治45）、辰野金吾の中央停車場（現・東京駅、大正3）などが国の重要文化財に指定されています。日本人建築家たちの果敢な挑戦の軌跡を、現存する建物や失われた作品から見ていきます。

日本人建築家が初めて手がけた国家的プロジェクト

「日本銀行落成之図」 篠原清興／画 1896年（明治29） 東京都江戸東京博物館蔵【前期：6月23日-7月26日】

赤煉瓦、長大なファサード…現代に残る東京駅の誕生

■第４章 羨望の住処―明治の洋風邸宅

「中央停車場建物展覧図」 1911年（明治44）頃 鉄道博物館蔵

明治の建築家たちに課せられた使命の中心は、国家を飾る大建築を設計することでしたが、時に邸宅も重要な創作の対象となり得ました。また、ジョサイア・コンドルのように、邸宅を得意とする建築家も少数ながら存在しました。彼らが創造した洋館に共通して言えるのは、そのほとんどが限られた上流階級の人たちの大邸宅であったことです。それらはまさに、人々が瞠目する「羨望の住処」として、明治の東京を華麗に装飾したのです。明治期に建てられた邸宅の群像を、古写真や絵画資料、残された家具、空間の再現などから描きます。

現在の迎賓館赤坂離宮。大正天皇、皇太子時代の邸宅

東宮御所 彩鸞の間（『東宮御所写真帖』より） 小川一真／撮影 1909年（明治42）頃 東京都江戸東京博物館蔵

東宮御所の竣工時のようすを写真師・小川一真が撮影。本展では東宮御所で実際に使用された家具もあわせて展示！

当時の東宮御所で実際に使用された家具

東宮御所 彩鸞の間 花台付円椅子 博物館明治村蔵 (C)博物館明治村

コンドルが最初期に設計した洋館・有栖川宮邸で使われた貴重な現存家具

■学習コーナー 明治の洋館や建築家たちについて楽しく学べるコーナーを設置！

有栖川宮邸 舞踏室 長椅子 博物館明治村蔵 (C)博物館明治村

本展で紹介する、明治の洋風建築に挑んだ技術者・建築家たち

二代目 清水喜助（清水建設の礎を築いた大工棟梁）

立石清重（長野県の国宝・旧開智学校を設計・施工したことで知られる大工棟梁）

トーマス・ウォートルス（銀座煉瓦街計画に携わった建築技術者）

リチャード・ブリジェンス（築地ホテル館や新橋停車場を設計した技術者）

ジョサイア・コンドル（イギリス人建築家）

ヘルマン・エンデ＆ヴィルヘルム・ベックマン（ドイツ人建築家）

辰野金吾、片山東熊、曾禰達蔵、佐立七次郎

（工部大学校造家学科を卒業した建築家たち）

妻木頼黄（建築家）

その他多数を紹介！

辰野金吾、片山東熊、曾禰達蔵、佐立七次郎。 西洋建築を学び、活躍していった最初期の日本人建築家たち

工部大学校 卒業生集合写真 辰野家蔵

展覧会関連書籍

本展企画者が執筆した展覧会関連書籍を発行予定！日本近代建築史の教科書的内容として、個性豊かな明治の洋館をとりまく数々のトピックを取り上げます。

タイトル：洋館 明治の夢と挑戦

編著：東京都江戸東京博物館 藤森 照信・米山 勇

発行：株式会社エクスナレッジ

発売：2026年5月（予定）

開催概要

展覧会名：江戸東京博物館リニューアル記念特別展「洋館 明治の夢と挑戦」

展覧会名英語表記：Special Exhibition “Western-style Architecture in Japan”

会期：2026年6月23日（火）―8月23日（日）

※展示替えあり 前期：6月23日（火）―7月26日（日）

後期：7月28日（火）―8月23日（日）

開館時間：午前9時30分―午後5時30分、土曜日は午後7時30分まで（入館は閉館の30分前まで）

休館日：毎週月曜日（ただし7月20日、8月10日は開館）、7月21日（火）

主催：東京都江戸東京博物館（公益財団法人東京都歴史文化財団）

後援：一般社団法人 日本建築学会、公益社団法人 日本建築家協会、公益社団法人 日本建築士会連合会

観覧料：一般1,600円（1,280円／1,400円）、大学生・専門学校生1,280円（1,020円／1,080円）、 65歳以上800円（640円／600円）

※（ ）内は20名以上の団体料金／前売料金。 ※チケットの販売は江戸東京博物館のみで行います。

※ 次の場合は観覧料が無料。小・中・高校生及び未就学児童。身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・

精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付き添いの方（2名まで）。

※ 中・高・大学・専門学校生の方は学生証を、65歳以上の方は年齢を証明するもの

（健康保健証、運転免許証など）のご提示をお願いいたします。

会場：東京都江戸東京博物館 1階特別展示室

〒130-0015 東京都墨田区横網一丁目4番1号

TEL. 03-3626-9974（代表）

アクセス：ＪＲ総武線「両国駅」西口から徒歩3分、東口から徒歩7分

都営地下鉄大江戸線「両国駅（江戸東京博物館前）」A3・A4出口から徒歩1分

都バス 錦27・両28・門33系統、墨田区内循環バス「すみだ百景すみまるくん・すみりんちゃん（南部ルート）」「都営両国駅前（江戸東京博物館前）」下車徒歩３分