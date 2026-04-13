宮崎県延岡市に企業版ふるさと納税を実施　地方創生プロジェクトを通じて持続可能なまちづくりに貢献

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

このたび、宮崎県延岡市（三浦 久知 市長）が推進する「延岡新時代創生総合戦略」に掲げる延岡市新時代創生推進事業に対して地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に関わる寄付を実施し、延岡市より感謝状を贈呈されましたので、ご報告いたします。

中央から左に 延岡市 三浦 久知 市長、赤木 繁男 副市長、山口 一彦 商工観光文化部長、中央右隣から右に いちご(株) 副社長兼COO 石原 実、(株)テゲバジャーロ宮崎 代表取締役社長 宮本 功

延岡市では、時代の変化や社会情勢に対応するため、新たな人口減少問題への対策や地方創生に取り組んでおります。

いちごグループは、宮崎県において運営している、地域に根差したライフスタイル型ショッピングセンター「宮交シティ」を中心として、クリーンエネルギー「いちご ECOエナジー」、ＪリーグＪ２クラブ「テゲバジャーロ宮崎」をはじめとする地域スポーツ振興、農業「いちごポタジェ」、地域放送「宮崎サンシャインエフエム」など、宮崎の持続可能性を高めることを目指して事業を推進しています。

当社は、延岡市が推進する「延岡市新時代創生推進事業」への寄付を通じて、延岡市をはじめとする宮崎県や南九州エリアの活性化に貢献し、わが国の豊かさを創造する一助となることを目指します。

■ いちご株式会社 執行役副社長兼COO 石原 実のコメント

このたび、延岡市が推進される「延岡市新時代創生推進事業」に対し、企業版ふるさと納税を通じてご支援させていただく機会をいただき、大変光栄に存じます。

当社がオーナーシップを持つテゲバジャーロ宮崎は、県北地域を発祥とするクラブであり、延岡市をはじめとする県北地域でJリーグを目指すクラブとの友好関係を育みながら、スポーツに対する高い熱意と土壌を応援してまいります。

また、今後は、延岡市におけるテゲバジャーロ宮崎のプレシーズンマッチの開催などを通じた新たな地域活性化にも取り組んでまいりたいと考えております。

いちごグループは、延岡市をはじめとする県北地域、さらには宮崎県全体の持続可能な発展に貢献してまいります。

■ 寄付の概要

寄付企業 いちご株式会社ほかグループ会社

寄付金額 100万円

活用事業 延岡市新時代創生推進事業

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515