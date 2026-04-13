【ルイ・ヴィトン】バレエシューズとスニーカーの魅力を融合させた「LV スニーカリーナ」に新モデルと新色が登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、メゾンを象徴するバレエシューズとスニーカーの魅力を融合させた「LV スニーカリーナ」ラインに、エフォートレスに履けるスリッポンスタイルに仕上げた新作「LV スニーカリーナ オープンバック」が登場。また、スウェットシャツフリースを使用し、この上なく柔らかな肌触りとスタイリッシュかつリラックス感のあるルックを実現するアイテムや、モノグラム・デニムに同系色のスエードカーフレザーのトリミングを組み合わせた夏らしいデザインなどの、「LV スニーカリーナ」の新色を発売しました。

「LV スニーカリーナ」ラインにフレッシュなひねりを加えたオープンバックスタイルの「LV スニーカリーナ オープンバック」。アッパーには、この上なくしなやかなナッパレザーを使用し、サイドにはモノグラム・キャンバスのダイナミックなLV シグネチャーをあしらいました。着脱しやすいデザインに、サケット製法による構造とインジェクションTPUアウトソールを組み合わせ、優れた柔軟性と軽やかな履き心地を実現しています。

製品名：LV スニーカリーナ オープンバック

価格：169,400円

素材：ミックス素材

メゾンを象徴する「LV スニーカリーナ」ラインを、エフォートレスに履けるスリッポンスタイルに仕上げた「LV スニーカリーナ オープンバック」。スエードレザーのアッパーには、スムースレザーで表現したダイナミックな「LV」と、ラバーの「Louis Vuitton」シグネチャーをあしらいました。サケット製法による構造とTPUアウトソールにより、驚くほど軽やかでしなやかな履き心地を実現。

製品名：LV スニーカリーナ オープンバック

価格：169,400円

素材：スエードカーフレザー

メゾンを象徴する「LV スニーカリーナ」。スウェットシャツフリースを使用することで、この上なく柔らかな肌触りとスタイリッシュかつリラックス感のあるルックを実現しました。アッパーにはツートーンのシューレースとスエードレザーのトリミングをあしらい、サイドに配されたコントラストカラーの「LV」のシグネチャーが際立ちます。軽量なサケット製法による構造と柔軟なTPUアウトソールを備えたアイテム。

製品名：LV スニーカリーナ

価格：169,400円

素材：テキスタイル

ベルベットのようにしなやかなスエードレザーで再解釈した「LV スニーカーリーナ」。アッパーには同系色のシューレース、サイドにはコントラストカラーの「LV」シグネチャー、背面にはモノグラム・キャンバスのトリミングをあしらいました。スニーカーの快適さとバレエシューズの機能性を兼ね備えたこの軽量で柔軟性に優れた本モデルは、フレキシブルなラバーアウトソールで仕上げられています。

製品名：LV スニーカリーナ

価格：169,400円

素材：スエードカーフレザー

モノグラム・デニムに同系色のスエードカーフレザーのトリミングを組み合わせた夏らしい「LV スニーカリーナ」。遊び心溢れるアクセントとして、ダブルのシューレースに鮮やかなモノグラム・フラワーのチャームをあしらっています。サイドにダイナミックな「LV」やラバー製「Louis Vuitton」シグネチャーなどのキーディテールを施し、トレンドのスタイルに仕上げました。

製品名：LV スニーカリーナ

価格：188,100円

素材：モノグラム・デニム

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。