【開業25周年】横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ×はちみつビューティーブランド「HACCI」が贈るコラボレーションメニューが登場！「HONEY Spring Collection」

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

ゲストハウスウエディングを全国で展開する株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）は、横浜に位置する「横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ」内レストラン「リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA」にて、2026年4月23日（木）～2026年6月30日（火）の期間中に、はちみつビューティーブランド「HACCI」（東京都港区南青山5-10-2、CEO：水谷仁美）とコラボレーションした『HONEY Spring Collection』を販売いたします。

今回のコラボレーションは、「はちみつを通じて世界中の人を笑顔にしたい」というHACCIの純粋な願いと

「人々がふれあい感動を分かち合える場所でありたい」というベストブライダルの想いが重なり、実現いたしました。

はちみつが彩る至福の美食体験を心ゆくまでお愉しみください。

◆「リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA」公式ホームページ：

https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-20484/

HONEY Spring Collection 写真はイメージ

『HONEY Spring Collection』は、はちみつビューティーブランド「HACCI」の高品質なはちみつを料理やスイーツに纏わせた、4つのスペシャリテが登場。

HACCIのギフト付のスペシャルメニューとして、春野菜にパッションフルーツの爽やかな酸味がアクセントを添えるオープンサンドをはじめ、ピスタチオとベリーの色鮮やかなデザートクロワッサンや、はちみつとオレンジの香りを閉じ込めナッツの食感をアクセントにしたビターショコラムースなど、シェフとパティシエの感性が光る品々をご用意しています。

ピスタチオとベリーのクロワッサンブーケ

さらに、各メニューの個性を引き立てる爽やかなドリンク「ハニー・ブルーム・ソーダ」と「アカシア・ティー・フィズ」をご用意。お料理と共にはちみつの風味広がるドリンクで、心華やぐひとときを演出いたします。

25年の時を刻む横浜 アートグレイスポートサイドヴィラの春光に満ちた空間で、この特別なコラボレーションメニューと共に贅沢なひとときをお過ごしください。

■『HONEY Spring collection』 MENU

【メニュー】 ※食材の仕入れ状況により、 一部内容が変更となる可能性がございます。

※価格は全て消費税・サービス料15％込

※コース料理・オプションメニューは要予約

※ギフトは数量限定の為、無くなり次第終了となります。

■ HACCIハニーコラーゲン付オープンサンド 3,200円～

生ハムと春野菜のライ麦ブレッド パッションの香り／季節のポタージュ／フライドポテト／ローズマリー塩 ／カフェ1杯付

生ハムと春野菜のライ麦ブレット パッションの香りハニーコラーゲン

■ HACCIはちみつ洗顔石けん トラベルサイズ 5g付クロワッサンデザート 3,200円～

ピスタチオとベリーのクロワッサンブーケ／カフェ1杯付

ピスタチオとベリーのクロワッサンブーケHACCIはちみつ洗顔石けん トラベルサイズ 5g

■シートマスク付 HACCIコース料理 6,800円～

メニュー例：

・前菜：タスマニアサーモンの軽いオレンジマリネと蕪のサラダ仕立て

・パスタ：月替わりパスタ

・肉料理：三元豚のグリル 季節野菜と共に

・ドルチェ：HACCIはちみつ「フラワーブーケ」を使用した ビターショコラのムース 塩ミルクアイス添え

・食後のお飲みもの：紅茶 または コーヒー

・HACCIドリンク （ハニー・ブルーム・ソーダ／アカシア・ティー・フィズ ※2種から1種を選択いただけます）

HACCIコース料理 ※写真はイメージシートマスク

■HACCIドリンク 1,300円

ハニー・ブルーム・ソーダ／アカシア・ティー・フィズ

HACCIドリンク

■レストラン店舗概要

【店舗名】 リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA

【営業時間】 平日：12:00～17:00（L.O 15:00）

土日祝：15:00～17:00（L.O 15:00）

【住所】 〒221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4

横浜アートグレイス ポートサイドヴィラ 3F

【アクセス】JR「横浜」駅きた東口Aより徒歩7分

【定休日】 月曜日（祝日を除く）・年末年始、その他不定休日あり

【電話番号】 045-440-6881

【公式ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-20484/

【横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ25年の軌跡】

横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラは、1999年の誕生以来、たくさんの幸せの物語を紡いできました。

横浜の喧騒を離れ、リバーサイドに佇むゲートをくぐれば、そこは白亜の洋館が招く別世界。海と空が溶け合う圧倒的なパノラマ、そしてプールサイドに煌めく空中庭園は、まるでイタリアン・リゾートを訪れたかのような高揚感で皆さまを包み込みます。

開業25周年の節目を迎え、私たちはこの唯一無二のロケーションにふさわしい、さらなる上質なホスピタリティを追求してまいります。そして、心あたたまるおもてなしを通じて、レストランをご利用いただく全てのお客様に新しい感動をお届けします。

レストラン外観 イメージ横浜 アートグレイスポートサイドヴィラ エントランスイメージ

HACCIについて

みつばちと一緒に、世界中で笑顔を咲かせたい。

HACCIは、大正元年創業の老舗養蜂園「水谷養蜂園」の長女として生まれた水谷仁美が、古くから伝わるはちみつの神秘的な恵みを現代女性に役立て、笑顔になってもらいたいと始めたブランド。

HACCIの商品はそのすべてにおいて、はちみちが持つ美容面での効能にポイントを置き、高品質なはちみつをたっぷりと贅沢に使用しています。

はちみつがもたらしてくれる幸せな気持ちを、世界中の女性たちと分かち合うために。

HACCIの商品は、まず水谷仁美自身が心から楽しいと感じられること、幸せだと思えることを、ひとつひとつ大切に時間をかけて開発されています。

ひとりの女性として“喜び”や“遊び心”から生まれ、発信されるHACCIは、今を生きる多くの女性たちに共感を得ています。

【お問い合わせ先】 0120-1912-83

【公式ホームページ】 https://hacci1912.com

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/hacci_official/

【公式X】 https://x.com/hacciofficial