ニキビを防ぐ医薬部外品「イスクラファージ Skin Balance 薬用乳液」をリニューアル発売

イスクラ産業株式会社

イスクラ産業株式会社（東京都中央区、代表取締役:陳志清）は、肌フローラ発想のスキンケアブランド「イスクラファージ」より、インナードライ肌に着目した医薬部外品「イスクラファージ Skin Balance 薬用乳液」を2026年4月23日（木）にリニューアル発売します。

水分と油分のバランスを整え、ニキビや肌あれを防ぐ毎日のスキンケアを提案します。

商品開発の背景

イスクラファージ Skin Balance 薬用乳液100mL（医薬部外品）- 水分と油分のバランスを整えてニキビを防ぐ薬用乳液（リニューアル発売）

ニキビの一因として、乾燥による皮脂分泌の過剰や、肌バリア機能の乱れが挙げられます。

特に、表面はテカりやすいのに、肌内側（角層）は乾燥している“インナードライ”の状態は、ニキビや肌あれを繰り返す要因の一つと考えられています。

そこで私たちは、単に油分を補うのではなく、角層に必要なうるおいを与え、水分と油分のバランスを整える乳液の開発に着手しました。

商品特長

1．ニキビ・肌あれを防ぐ2種の薬用有効成分を配合

酢酸トコフェロールおよびグリチルリチン酸ジカリウムの2種の薬用有効成分を配合。

肌あれやニキビを防ぎ、肌をすこやかな状態に保ちます。

2．インナードライ肌に配慮した「Skin Balance」処方

ハトムギエキス、セラミドNP、ヒアルロン酸Naなどの保湿成分と、ホホバ種子油や月見草油などの油性成分をバランスよく組み合わせました。

さらに、漢方のイスクラが培ってきた知見をもとに、7種の和漢植物エキスを厳選配合。

角層にうるおいを与えながら、水分と油分のバランスを整えます。

3．毎日使いやすい低刺激設計

本製品は、美容液に含まれるバクテリオファージに影響を及ぼさないように、何を入れるかだけでなく、何を入れないかにもこだわりました。

アルコール・パラベン・フェノキシエタノール不使用で、美容液使用後、時間を置かずにすぐ使えるため、乾燥やつっぱりを感じやすいニキビ肌の方にも取り入れやすい設計です。

※アレルギーテスト済み（ 全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。）

4．最後まで使い切りやすいチューブタイプの容器

中身処方はそのままに、最後まで使い切りやすいチューブタイプの容器へ変更。

より使いやすくなりました。

製品概要

製品名

イスクラファージ Skin Balance 薬用乳液

分類

医薬部外品

内容量

100mL

価格

継続コース：3,971円（税込）※単品価格より5％OFF 単品購入：4,180円（税込）

発売日

2026年4月23日（木）

効能効果

肌あれ・あれ性。

あせも・しもやけ・ひび・あかぎれを防ぐ。

にきびを防ぐ。

油性肌。

かみそりまけを防ぐ。

日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。

肌をひきしめる。

肌を清浄にする。

肌を整える。

皮膚をすこやかに保つ。

皮膚にうるおいを与える。

皮膚を保護する。

皮膚の乾燥を防ぐ。

使用方法

朝晩2回、適量（10円玉大）を手に取り、顔全体にやさしく伸ばしてください。

「イスクラファージ」とは：肌フローラ発想のスキンケアブランド

イスクラファージのスキンケアライン（美容液・薬用洗顔料・薬用化粧水・薬用乳液）- 肌フローラ発想のシリーズ展開

「イスクラファージ」は、お肌にいる微生物の調和（肌フローラ）に着目して開発されたスキンケアブランドです。

中でも「イスクラファージ Skin Balance 美容液」は、微生物の調和には欠かせないバクテリオファージを日本で初めて※活用。スキンケアに新たな可能性をもたらしました。

※イスクラファージ スキンバランス美容液はバクテリオファージ由来のDNAを配合した、日本で唯一の美容液です。（2024年10月時点で日本で販売されており、成分が明らかになっている16,154件のうち公表および回答があったDNA配合化粧品13件に限る。調査機関：株式会社フルストレート）

イスクラファージの使い方（推奨ルーティン）

朝晩2回の使用を推奨

STEP1:洗顔料（薬用洗顔料を手または泡だてネットに10円玉大に出し、軽く泡立てましょう）

STEP2:美容液（強めに1～2プッシュして、10円玉大に出します。そして、顔全体になじませてください）

STEP3:化粧水（適量（500円玉大）を手に取り、顔全体にやさしく伸ばしてください）

STEP4:乳液（適量（10円玉大）を手に取り、顔全体にやさしく伸ばしてください）

販売サイト情報

イスクラファージ公式ショップ：https://iskraphage.jp/

イスクラファージ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/iskraphage/

イスクラファージヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/iskraphage/

イスクラファージAmazon店: https://www.amazon.co.jp/stores/page/990882B4-AB29-4B34-BA7F-589D64D38342?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_A60GZXA797KD63H7ZNKZ

イスクラ産業株式会社について

イスクラ産業株式会社は、人々に健康をお届けする製薬会社です。

私たちは1960年の創業以来、ポリオワクチン、漢方薬、化粧品などをお届けしてきました。

私たちの活動の根底には、「人々が本当に必要とするものを届ける」という信念があります。

「イスクラファージ」を開発したのは、この商品が肌悩みを解決する手助けとなると考えたから。

「イスクラファージ」が毎日の美肌づくりに役立つことをスタッフ一同願っております。

イスクラ産業株式会社（オフィス外観）

【会社概要】

会社名：イスクラ産業株式会社

所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目10番6号

代表者：陳 志清

設立：1960年3月

URL：https://www.iskra.co.jp/

事業内容：CIS諸国・中国との医薬品、医療機器、化学品の輸出入

中成薬（中国漢方製剤）の製造、販売



