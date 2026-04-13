AIとデータを、金融の「当たり前の力」にする。- Banking & Capital Marketsセクター

デロイト トーマツ グループ











テクノロジーの進展により、金融業界が劇的な変化を遂げる中、デロイト トーマツの銀行・証券（Banking & Capital Markets、以降B&CM）セクターは、多様な専門性を結集し、グローバル規模でクライアントの課題解決に取り組んでいる。銀行や証券会社を中心に、貸金業者、リース、ペイメント、暗号資産関連 まで幅広い顧客を支援する同セクターで活躍する3名のプロフェッショナルに、デロイト トーマツならではの強みや仕事のやりがい、日本の金融業界の未来に向けた取り組みについて聞いた。

デロイト トーマツの強みは「総合力」と「最先端の知見」

経済活動に不可欠な「お金」の流れを支える金融業界は、古くから巨大なシステムを活用してきた「情報産業」の側面を持つ。近年の生成AIをはじめとするテクノロジーの急速な進化は、金融業界に大きな変革を迫っている。ビジネスのあり方が根本から見直される中、AIやデータをいかに活用し、強固な基盤を構築できるかが競争力を大きく左右する。





合同会社デロイト トーマツのパートナーであり、B&CMセクターリーダーを務める早竹裕士は、現在の金融業界に対するデロイト トーマツの支援体制の強みを次のように語る。





「B&CMセクターの最大の強みは、セクター知見豊富なコンサルタント、リスクやM&Aの専門家、会計士や税理士、弁護士等がシームレスに連携できる点です。テクノロジーに強い戦略部隊がありながらファイナンスやリスク観点などトータルでカバーでき、グローバルにも日本国内の地域にも全方位で強いファームは他にない。国内外で積み上げてきた強力な知見やネットワークを活用してサービスの競争力を向上できることは、他にはない大きな武器になっています 」（早竹）











合同会社デロイト トーマツ パートナー 早竹裕士





また、戦略を描くだけでなく、実際の業務まで落とし込む実行力もデロイト トーマツの真骨頂だ。





「ピュアな戦略立案から入り、FAチームによりM&Aや資産売買、リスクチームにより規制上および実務上のリスク対応を支援する。さらに、システム構築や組織変革、現場のオペレーション定着までを一気通貫で伴走する。ここまで全面的にカバーできるファームは他にないと自負しています 」（早竹）

多様な専門性とバックグラウンドが交差するチーム

複雑化する金融業界の中で、クライアントの多様な課題に対応するため、B&CMセクターには幅広い専門性を持つユニークなプロフェッショナルが集結している。





セクターリーダーの早竹自身は、大学で文学を学んだという異色の経歴を持つ。卒業後はIT業界に進み、銀行の決済系システムの構築に携わった。「より上流の勘定系システムや経営のコアに関わりたい」という思いから監査法人へ移り、現在に至る。金融の魅力について早竹は、「政治や経済をはじめ、あらゆる情報が結節するダイナミックな世界であり、常に最新のグローバルな動向に触れられること」だと語る。











合同会社デロイト トーマツ パートナー 河村弘毅





合同会社デロイト トーマツ パートナーの河村弘毅は、一般事業会社の会計監査業務からキャリアをスタートし、現在はFA領域の専門家として活躍している。「クライアントと同じ目線で、より経営に近いところでアドバイスをしたい」という思いからキャリアチェンジを果たした。M&Aに関するEnd to Endでの支援を担当する河村は、仕事のやりがいをこう述べる。





「クライアントの重要な成長イベントや有事に際して、迅速かつ的確に対応することが求められます。高い専門性が求められるし、幅広い知見が必要だが、このダイナミックさが良い。1年を超えるような長期プロジェクトで伴走し、節目節目で感謝の言葉をいただいたり、短期間で集中的に取り組んだ案件が社会的なニュースとして報じられたりした際には、大きな達成感を感じますね」（河村）





一方、B&CMディレクターの栗原祥子は、大学院で物理学を専攻し、研究を通じて身につけたデータ分析のスキルを生かして、金融のエンジニアとしてキャリアをスタートした。その後「言われたものを作るだけでなく、何を作るかを決める上流工程に携わりたい」とコンサルタントの道を選んだ。





「私が担当するのは、経営計画の策定やそれに基づく業務の見直しやオペレーションやシステム構築です。AIやデータの活用、あるいはグローバルベースでのビジネス高度化など、お客様へのインパクトが非常に大きく、変化を直接実感できることに、やりがいを感じています」（栗原）











合同会社デロイト トーマツ B＆CM ディレクター 栗原 祥子





デロイト トーマツのプロフェッショナルは、それぞれが高い専門性を発揮しながら、クライアントに具体的な価値を提供している。早竹は、ある企業に対する「投資リスク管理フレームワーク」の構築プロジェクトを振り返る。





「投資の失敗で大きな損失を出した企業から、『同じ失敗を繰り返さないためにリスク管理のフレームワークをつくりたい』というご依頼をいただきました。私はそのクライアントのオフィスに常駐し、CFO（最高財務責任者）やCRO（最高リスク管理責任者）と毎週ミーティングを重ねながら、伴走する形でフレームワーク作成を支援しました。数年後、その企業で再び大きな市場変動による損失が発生したのですが、当時の経営陣から『あの時作ったフレームワークのおかげで、今回はサプライズもなく粛々と安定した対応ができた』と感謝の言葉をいただきました。自分たちの仕事が具体的な効果として表れたと実感した瞬間でしたね」（早竹）





さらに、B&CMセクターの知見は金融業界の枠を超えて社会課題の解決にも波及している。まちづくり分野では日本初となる「前橋市ソーシャルインパクトボンド」の組成支援や、特許庁の「知財金融」を通じた中小企業の成長支援など、金融の力で新たな社会価値を創出するプロジェクトも数多く動いている。

多様な人材が活躍し、柔軟に働ける環境

デロイト トーマツ グループの社職員数は2018年の1万2000人から現在は2万2000人へと急拡大しており、外国籍のメンバーや女性比率も増加し、多様性が急速に広がっている。





栗原は、ライフステージの変化に合わせながら、柔軟にプロジェクトを牽引してきた経験を持つ。





「産休・育休を経て、子どもを保育園に預け始めたタイミングで、クライアントの多数の海外拠点が関わるグローバルプロジェクトのプロジェクトマネージャーを担当しました。海外拠点からは業務変革に対する抵抗もある中で説得を重ね、複雑な業務プロセスのシステム化を定着させることができました。稼働時間の制約がある中でも、クライアントの理解や社内体制、チームのサポートがあり、柔軟な働き方でプロジェクトの成功に貢献できたことは大きな自信につながりました。後日、クライアントから『デロイトさんだから導入できた』と評価していただき、大きな達成感を感じました」（栗原）





河村も、グループの懐の深さとコラボレーションの文化を強調する。





「クライアントから、これまで取り組んだことのないような難しい課題をいただいても、デロイト トーマツ グループ内を見渡せば必ずその領域の専門家がいます。そして、声をかければ必ず協力してくれる協業の文化が根付いています。金融セクターの知見を他セクターに展開したり、逆に他セクターの専門家から知見を借りたりと、クロスセクターでの連携も日常的に行われています」（河村）

日本の金融を強くし、世界をリードする存在へ

金融業界が直面するAIやデータの活用について、早竹は日本企業のポテンシャルを高く評価している。





「世界の金融システム上重要な銀行（G-SIBs）29行のうち、3行を日本のメガバンクが占めています。海外の金融機関がAI活用で圧倒的に先行しているわけではなく、日本の金融機関には世界をリードする余地がまだまだあります。AIとデータを、金融の『当たり前の力』にするための支援を、我々が担っていきたいと考えています」

最後に、3名に今後の展望を聞いた。





「テクノロジーをキーワードに、銀行や証券会社のビジネスをさらに高度化させたいです。日本経済を根底から強くする要として、金融機関、ひいては日本経済の成長のために引き続き力強く支援していきます」（栗原）





「M&Aの専門家としての役割を一層深めるとともに、デロイト トーマツが持つ総合力を生かして、クライアントと新たな付加価値を共創していきたいです。共に成長戦略を描くことで、日本社会を元気にすることに貢献したいですね」（河村）





「日本の『資産運用立国』の実現に向けて、東京を再び魅力的な国際金融センターにするための仕組みづくりに貢献したいです。STO（セキュリティ・トークン・オファリング）やステーブルコイン、CBDC（中央銀行デジタル通貨）といった新たな領域も含め、魅力的な金融ビジネスの創出をサポートしていきます」（早竹）





激動の時代を迎えた金融業界。多様な専門性と自由闊達なコラボレーションの文化を武器に、デロイト トーマツのB&CMセクターは、日本経済を支え、次なる成長へと導くために、AIとデータを、金融の「当たり前の力」にしていく挑戦を続けている。





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関連リンク

・ Banking & Capital Markets（銀行・証券業界） | デロイト トーマツ グループ( https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/banking-capital-markets/about.html )・ ブランドキャンペーン2026ー専門家がつながる。社会が動き出す｜デロイト トーマツ グループ( https://www.deloitte.com/jp/ja/about/people/brand-campaign-2026.html )