全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、『【推しの子】』（原作）、『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』（いずれも集英社）などで知られる漫画家赤坂アカ氏とコラボレーションし、株式会社集英社ゲームズと共同で制作する世界創造謎解きアドベンチャーゲーム『カミとミコ』の予約開始と、発売が2026年4月23日（木）に決定したことを発表いたします。 ★特設サイト：https://realdgame.jp/s/kamitomiko/

SCRAP×赤坂アカ×集英社ゲームズで贈る完全新作

シナリオとキャラクターデザインを『【推しの子】』（原作）、『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』などで知られる漫画家赤坂アカ。謎解き制作をリアル脱出ゲームのパイオニア、SCRAPの代表の加藤隆生。制作はSCRAPと集英社ゲームズが共同で行う新作ゲーム『カミとミコ』。本作の発売日、そして豪華特典が付属する特装版の発売が決定しました。

『カミとミコ』について

"カミ"となって、古代から現代まで人類の歴史に起こる数々の課題を、転⽣して時代を越えるミコと共に現代知識と謎解きで解決する世界創造謎解きアドベンチャーです。豪華クリエイター陣による予想外の展開と謎がプレイヤーを待ち受けます。本作はスマートフォンやPC、タブレットなどインターネットに接続できる端末があれば、ブラウザでいつでもどこでもプレイ可能です。

豪華特典が付属する数量限定の特装版「カミとミコの想世記」

設定資料集と特典謎「ミコの最後の挑戦状」が付属する特装版「カミとミコの想世記」の販売が決定。 設定資料集には赤坂アカが本作のために描き下ろしたイラストを多数収録。ゲームのストーリーやキャラクター設定に加え、週刊ヤングジャンプ2026年1月号に掲載された特別読切『カミとミコ 地球一の女の子』も掲載し、90ページ以上の大ボリュームとなっています。 特典謎「ミコの最後の挑戦状」はSCRAPの謎制作チームが本作のためにオリジナルで謎を制作。ゲームクリア後に遊べる、ミコからカミ様へ向けた特別な謎をお届けします。 どちらもここでしか手に入らない、『カミとミコ』の世界をより深く知ることのできる豪華な特典となっております。 特装版は数量限定のためお見逃しなく。

4月23日（木）発売、本日4月13日（月）予約開始

本作はいますぐプレイ版と特装版「カミとミコの想世記」の2形態で販売。2026年4月13日（月）9:00より予約販売開始、4月23日（木）発売。同日12:00よりゲームスタートの予定です。 いますぐプレイ版は購入後に届くメールに記載のURLにアクセスするとゲームを楽しめます。スクラップチケット（スクチケ）で購入でき、お手軽にゲームを楽しみたい方におすすめです。 特装版「カミとミコの想世記」はSCRAP GOODS SHOP、楽天、Amazonなど各種ECサイトと全国のリアル脱出ゲーム店舗や東京ミステリーサーカス、全国の書店にて販売。 SCRAP GOODS SHOP（通販）では4月19日（日）までにご予約いただくと、ゲームスタートである4月23日（木）までにお届け予定です。4月20日（月）以降にご購入いただいた場合は手配ができ次第順次発送となります。 ※天候、交通事情によりお届けに遅れが生じる可能性がございますのであらかじめご了承ください。 ※特装版は数に限りがあり、品切れの場合もございますのであらかじめご了承ください。

第1章と2章がすべて遊べる！ 新要素満載の体験版公開開始！

特設サイトでは、本作の第1章と2章がすべて遊べる体験版を公開。 これまで公開していた体験版からさらにボリュームアップし、演出やBGMなど新要素や追加要素が大幅に加わった内容を体験いただけます。 ゲームスタートに先駆けて、『カミとミコ』の物語をお楽しみください。 体験版URL：https://realdgame.jp/p/kamitomiko/trialstart/

4月23日（木）の発売に向けて、今後も『カミとミコ』公式Xでのカウントダウン企画の実施や新情報を発信予定です。SCRAP×赤坂アカ×集英社ゲームズ、豪華クリエイター陣による世界創造謎解きアドベンチャーゲーム『カミとミコ』に、ぜひご期待ください。

【ゲームイメージ】※画像は開発中のものです。

『カミとミコ』 概要

◼︎特設サイト https://realdgame.jp/s/kamitomiko/ ◼︎『カミとミコ』公式X https://x.com/kamiandmiko ◼︎『カミとミコ』告知トレーラー第2弾 https://youtu.be/eEljtsaG3UQ ◼︎ジャンル 世界創造謎解きアドベンチャー ◼︎プレイ人数 1人 ◼︎販売スケジュール ・いますぐプレイ版：2026年4月13日（月）9:00～ ・特装版「カミとミコの想世記」 予約販売開始：2026年4月13日（月）9:00～ 一般販売 ：2026年4月23日（木） ◼︎ゲームスタート 2026年4月23日（木）12:00～ ◼︎価格 ・いますぐプレイ版 ：3,500円（税込） ・特装版「カミとミコの想世記」 ：6,930円（税込） ◼︎購入 ・いますぐプレイ版 スクラップチケット（スクチケ） ：https://scrapticket.jp/events/?shop_id=106&content_code=kmtmk ・特装版「カミとミコの想世記」 SCRAP GOODS SHOP（通販） ：https://www.scrapgoods.jp/c/kamitomiko/gd2541 楽天 ：https://item.rakuten.co.jp/scrapgoodsshop/kamitomiko Amazon ：https://www.amazon.co.jp/dp/486837009X 全国のリアル脱出ゲーム店舗、東京ミステリーサーカス、全国の書店 ◼︎プラットフォーム スマートフォン／PC／タブレットの各種ブラウザ ◼︎シナリオ／キャラクターデザイン 赤坂アカ ◼︎企画／制作／販売 SCRAP ◼︎共同製作 集英社ゲームズ ©SCRAP / 赤坂アカ / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

〈補足情報〉赤坂アカとは

『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』（全28巻）、『【推しの子】』（原作、全16巻）、『恋愛代行』（原作、全4巻）など数々のヒット作を手掛ける漫画家。 現在は『週刊ヤングジャンプ』にて『メルヘンクラウン』を連載中。

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉集英社ゲームズとは

集英社ゲームズは、出版とゲーム、業界の垣根を超えて生まれた新しい会社です。出版業界が持つ、新しい才能を見つけて育てる力。ゲーム業界が持つ、作品を開発して届ける力。2つの力をかけ合わせてまだ見ぬ新たなゲームをつくり、世界に広げる挑戦をしていきます。 ☆「集英社ゲームズ」オフィシャルサイト：https://shueisha-games.com/ ☆「集英社ゲームズ」公式Xアカウント：https://x.com/ShueishaGamesJP