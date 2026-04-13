とうもろこし焼き漬、べったらキムチにチーズの味噌漬。 意外性があって美味しい「おつまみ漬物」が、今注目を集めています。 漬物専門店「銀座若菜」（会社名：株式会社若菜、代表取締役：山田耕平）は、父の日の贈り物におすすめの限定おつまみセットのご予約を、2026年5月12日（火）から開始いたします。 お酒好きの方への手土産や、自分へのご褒美おつまみにも選ばれている人気のお漬物もご用意しています。

人気のおつまみを厳選。間違いのないギフトセット

いつも同じおつまみになりがちなお父さんに、今年はちょっと粋なおつまみをプレゼントをしませんか。 「このおつまみ、何？」 「とうもろこしのお漬物？珍しいね。」 そんなやりとりが自然に生まれるのも、このギフトの魅力です。 意外性と美味しさをかね備えた、会話が弾むおつまみ漬物をセレクトしてお詰合せしています。

商品概要

商品名： 夏の涼味（W-4) 価格： 4070円 (税込4396円) 内容： 漬物5点入り（とうもろこし焼き漬／泉州水なす漬／べったらキムチ／豆涼み／江戸ごぼう） 発売日： 2026年5月12日(火)ご予約開始／6月14日(火)以降お届け開始

冷やして食べる意外な美味しさ！「とうもろこし焼き漬」

採れたてのとうもろこしを香ばしく炙ってから、醤油だれにじゅっと漬け込んだユニークなお漬物です。 特製出汁がじんわりしみ込みんで旨味たっぷり。ビールやサワーと合わせれば、夏の晩酌が一段と楽しくなります。

【商品概要】 商品名： とうもろこしの焼漬 価格： 600円 (税込648円) 発売日： 2026年6月12日(金)

甘辛の味がクセになる！「べったらキムチ」

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とろりシャキシャキのべったら大根をキムチ風にアレンジ。べったら独特の甘味と唐辛子の辛味が絶妙に重なり、あとを引く味わいに仕上げました。 気がついたらなくなってしまう、箸のすすむ一品です。

【商品概要】 商品名： べったらキムチ 価格： 600円 (税込648円)

毎日の晩酌を少し特別に

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銀座若菜のおつまみ漬物は、父の日ギフトとしてはもちろん、 「毎日の晩酌を楽しみたい」 「お酒好きの方へ、気の利いた手土産を探したい」 「自分へのご褒美に、ちょっと特別なおつまみを」 そんな日常のさまざまなシーンでも選ばれています。 「いつも同じおつまみ」から抜け出したいと思っている方へ。 毎日の晩酌を少し特別なものにする、個性豊かなおつまみ漬物をご紹介します。

和と洋の発酵の旨味で熟成「チーズの味噌漬」

まろやかな口あたりの北海道産クリームチーズを、特製味噌床でじっくりと漬け込みました。 ほのかな味噌の香りとチーズの濃厚なコクで奥行きのある味わいに。 和と洋の発酵の生み出す「お酒のためのチーズ」。どんなお酒にも合わせても美味しい万能おつまみです。

【商品概要】 商品名： チーズの味噌漬 価格： 120g：1100円 (税込1188円)／60g：600円 (税込648円)

味噌の旨味がじわっとしみた「本格味噌漬たまご」

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まろやかなゆで卵を、特製の味噌床でじっくりと漬け込みました。 たまごの黄身までしっかりと味がしみ込み、味わい深く仕上がっています。 手軽に食べられて、しっかり満足感のある一品。 お酒のお供としてはもちろん、小腹を満たす軽い食事やおやつにもぴったりです。

【商品概要】 商品名： 江戸たまご 価格： 3個入り 660円 (税込713円)

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ご紹介した商品は、オンラインショップ、百貨店店頭などで販売をしております。 販売店舗： 銀座若菜オンラインショップ、日本橋三越本店、銀座三越店、伊勢丹新宿店、大丸東京店、アトレ吉祥寺店、工場直売店、羽田空港（単品のみ）、中部国際空港（単品のみ） オンラインショップ： https://www.ginzawakana.com/

銀座若菜について

銀座若菜は昭和21年創業、昭和28年に銀座の地に開業した漬物専門店、今年で創業80年を迎えます。 季節の浅漬や東京土産の漬物を中心に、オリジナリティあふれる創作漬物を一つ一つ手作りで製造および販売。 多様な食があふれる現代の食卓にこそ活きる漬物の魅力を発信すべく、「漬ける、を新たに」のブランドコンセプトのもと、漬ける技と漬け床の文化を守りながら、伝統をアップデートするようなTOKYO TSUKEMONOを展開しています。

会社概要

会社名： 株式会社若菜 本社・工場： 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町ヤノ割46 お客様相談室： 東京都中央区銀座6-6-1 代表者： 山田耕平 設立： 昭和31年2月28日 事業内容： 漬物およびその関連商品の生産と販売

お客様お問合せ先

TEL：0120-54-5611 HP：https://www.ginzawakana.com/ e-mail：web@wakana.co.jp