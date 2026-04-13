ー「ワインに合わせるあんこチーズ」銀座の老舗が仕掛ける新しい食のかたちー 漬物専門店「銀座若菜」（会社名：株式会社若菜、本社・工場：愛知県、代表取締役：山田耕平）は、「ぎんざ空也・空いろ」とのコラボから生まれた新商品「チーズの酒粕漬-あんこ‐」を、2026年4月17日（金）より銀座三越店にて店舗限定商品として販売いたします。 粒あんと酒粕チーズをかけ合わせた、甘すぎない＜大人の味＞。和菓子でもチーズでもない、新しいジャンルのスイーツを銀座から提案します。

甘みと塩味、発酵の香りがとろける絶妙なハーモニー

北海道産のまろやかなクリームチーズを吟醸酒粕とみりん粕を合わせた床で漬け込み、風味豊かに仕立てたチーズの酒粕漬。そこに「ぎんざ空也 空いろ」のこだわりのあんを混ぜ込みました。 上品でやさしい甘みの粒あん、酒粕の豊かな香り、チーズのコクとほのかな塩気が口のなかで溶け合います。甘すぎず、後味は軽やか。甘いものが得意ではない方にも一度試していただきたい、大人のための味わいです。 パンやベーグルにたっぷり塗って。 フルーティな赤ワインや、ラム酒と合わせて。 酒粕がほのかに香る和のチーズは、日本酒のあてにもぴったりです。

銀座の老舗が出会って生まれた新しい味

銀座という街にある「伝統を守りながら、新しい価値を生み出す」という風土のもと、異なる食文化が重なり合って、こちらの商品は誕生しました。 あんこと和菓子の魅力を世界に発信する空いろ。 お漬物の可能性を広げる取り組みを続ける銀座若菜。 伝統食の良さをもっと広めていくために、柔軟に、自由な発想で。 同じ想いを共有する２つのブランドが出会ってたどり着いた新しい食のかたちです。 試作段階から「お酒に合う」という声が上がった味わいは、銀座らしい嗜好品として仕上がっています。

■ぎんざ空也 空いろについて

「あんをもっと知ってもらいたい。日常的に楽しんでもらいたい。」の思いのもと、「空也」5代目の山口彦之氏が立ち上げたブランド。老舗和菓子店の技術を活かしながら、自由な発想であんこの可能性を広げています。

■銀座若菜について

昭和28年に銀座の地に開業した漬物専門店です。 伝統の技と発酵漬け床を活かし、漬物の生み出す価値を追求して80年。 「漬ける、を新たに」のブランドコンセプトのもと、季節の浅漬や東京土産、オリジナリティあふれる創作漬物など、現代の食シーンにも合う商品を一つ一つ手作りしています。

商品概要

商品名：チーズの酒粕漬-あんこ‐ 価格：各680円（税込） 発売日：2026年4月17日（金）から 販売店舗：銀座三越店（本館地下2階） 限定販売

■銀座のチーズについて

＜銀座のチーズ＞シリーズでは「チーズの味噌漬」と「チーズの酒粕漬」の2種類のチーズをベースに、様々なフレーバーを展開しています。2015年から販売を開始した当シリーズは、年間約20万パックを販売する銀座若菜の人気商品として好評をいただいています。 美味しさの秘密は、漬物専門店が培ってきた漬ける技と発酵の漬け床。和と洋の発酵の旨味が融合することによって、日本人の味覚によくなじむ＜和のチーズ＞に仕上がっています。

会社概要

会社名： 株式会社若菜 所在地： 東京都中央区銀座6-6-1 代表者： 山田耕平 設立： 昭和31年2月28日 事業内容： 漬物およびその関連商品の生産と販売 【お客様お問い合わせ先】 TEL：0120-54-5611 HP・オンラインショップ：https://www.ginzawakana.com/ e-mail：web@wakana.co.jp