近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）4月16日（木）、東大阪キャンパスにて、学生主体の国際交流チーム「Connect（コネクト）」による、留学生と日本人学生の国際交流イベント「Global Friends Connect」を開催します。 【本件のポイント】 ●約550人の留学生が在籍している東大阪キャンパスで、留学生と日本人学生の交流イベントを開催 ●留学生と日本人学生がコミュニケーションを取りながらゲームを行い、国際感覚を養う ●国際交流チーム「Connect」は、学生が企画・運営を行い、異文化交流の機会を提供する団体 【本件の内容】 近畿大学では平成28年（2016年）の国際学部開設以来、大学全体のグローバル化を強化しており、その一環として留学生の受け入れにも積極的に取り組んでいます。現在、東大阪キャンパスでは、約550人の留学生が勉学に励んでおり、キャンパスのグローバル化に大きく貢献しています。「Connect」は、学生が主体となって企画・運営を行う国際交流チームで、留学生と日本人学生の交流を目的に、ゲーム等を通して異文化交流を深め、国際感覚を養う機会を提供してきました。 今回は、留学生が自分の言語ごとにブースを設け、その言語での自己紹介やクイズなどのミッションをクリアすることでスタンプを付与し、数に応じて景品と交換できるスタンプラリーを企画しました。「じゃんけん」を使ったアクティビティでは、語学力に自信がない学生も気軽に参加ができます。これらのイベントを通じて留学生と日本人学生が互いを知るきっかけを作り、国際交流の一層の活性化を図ります。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）4月16日（木）11：00～15：00 場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 実学ホール （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 参加予定 ：近畿大学に在籍する留学生 100人、日本人学生 200人 プログラム：11：00～15：00 言語スタンプラリー 12：30～13：00 じゃんけん列車 【国際交流チーム「Connect」】 留学生との交流を希望する近畿大学生を募って結成された有志の国際交流チームです。平成20年（2008年）から、日本人学生と留学生が交流を持つ機会を増やすことを目的に教員が主体となり、クイズ大会や自国文化の紹介などのイベントを開催してきました。令和元年（2019年）に「Connect」が結成されて以降は、学生が主体となって企画から当日の運営までを担っています。 【関連リンク】 国際学部 https://www.kindai.ac.jp/international-studies/