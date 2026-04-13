昭和28年開業の漬物専門店「銀座若菜」（会社名：株式会社若菜、本社・工場：愛知県、代表取締役：山田耕平）は、2026年4月10日より、母の日にお届けするスペシャルギフトBOXを期間限定で販売いたします。

軽やかな味わいと断面の美しさが魅力

「真鯛のミルフィーユ」は、昆布〆にした真鯛ときゃべつ、アスパラ、パプリカなど彩り豊かな5種の春野菜を層になるように重ね、塩と数種のビネガー、オイルなどを使った漬け床で漬け込んでいます。 ぎゅっと押しを効かせて仕上げたすっきりとした味わいは、オードブルやワインのお供にも最適です。

季節のチーズはオレンジピールをたっぷり使って

北海道産クリームチーズを家伝の酒粕床でじっくりと熟成させた「チーズの酒粕漬」にオレンジピールをトッピングした季節限定商品です。 チーズに練り込んだ果汁のほろ苦さに、さわやかな柑橘の香りが際立つ一品に仕上がっています。 パンやクラッカーに塗ってシャンパンと共に。 デザートとしてもおすすめです。

商品概要

商品名： 母の日ギフト【旬菜漬】 価格： 4150円 (税込4482円)／送料込み 内容量： トマトの柚子ジュレ（1個）/真鯛のミルフィーユ（120g）/泉州水なす漬(1個）/甘夏ほのか（180g）/チーズの酒粕漬（オレンジ）60ｇ 賞味期限： 7日 (冷蔵)～60日 発売日： 2026年4月10日(金) ※こちらのセットはオンラインショップでの限定販売となります オンラインショップ： https://www.ginzawakana.com/

銀座若菜について

https://www.ginzawakana.com/view/item/000000000799?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=pr260413hhnh&utm_id=pr

銀座若菜は、昭和28年に銀座の地に開業した漬物専門店、今年で80周年を迎えます。 江戸時代創業の料亭「得月楼」の伝統を受け継ぎ奈良漬の専門店として開業。伝統の技と発酵の漬け床を用い、漬物の生み出す価値を追求してきました。 多様な食があふれる現代の食卓にこそ活きる漬物の魅力を発信すべく、「漬ける、を新たに」のブランドコンセプトのもとに、伝統をアップデートするようなTOKYO TSUKEMONOを展開。 季節の浅漬や東京土産の漬物を中心に、オリジナリティあふれる創作漬物を一つ一つ手作りで製造しています。

会社概要

会社名： 株式会社若菜 本社・工場： 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町ヤノ割46 お客様相談室： 東京都中央区銀座6-6-1 代表者： 山田耕平 設立： 昭和31年2月28日 事業内容： 漬物およびその関連商品の生産と販売 HP：https://www.ginzawakana.com/

【お客様お問い合わせ先】

TEL：0120-54-5611 e-mail：web@wakana.co.jp