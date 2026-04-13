『「声優が紡ぐ朗読劇」約束不履行/検察官/めでたい結末』が2026年4月24日 (金) ～ 2026年4月25日 (土)に渋谷キャスト（東京都 渋谷区 渋谷 1-23-21）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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時代を超えた名作が、渋谷の街で、いま、出逢う。 オムニバス形式で3作連続上演いたします。 個性豊かな登場人物を、あなたもきっと、好きになる。

各作品の見どころ＆あらすじ

『約束不履行』デイモン・ラニアン作

アメリカの作家デイモン・ラニアンは、敏腕の新聞記者としても知られていましたが、一九三〇年代からニューヨークのブロードウェイを舞台にした七十篇もの短篇小説を書きました。日本でも名作ミュージカル・ミュージカル映画と知られている『ガイズ＆ドールズ』は、彼の短編小説が元となっています。今日お届けする『約束不履行』もそのうちの一篇です。 ＜あらすじ＞ お金のためなら汚い仕事も辞さない私立探偵ハリー。そういった評判とは裏腹に、彼は依頼者との約束と、知ってしまった秘密は律儀に守る男でした。そんなハリーに依頼をしてきたのは、百万長者のチューズデイ。昔の恋人に贈ったラブレターをこっそり取り戻してくれという彼の身勝手な依頼に腹を立てつつも、その女性の家に向かいます‥。

『検察官』ニコライ・ゴーゴリ作

ニコライ・ゴーゴリは一八〇九年、ウクライナに生まれました。父はアマチュアの劇作家で、ゴーゴリ自身も学生時代、演劇に熱中したそうです。その後、帝政ロシアの首都ペテルブルクで働きながら小説を書き始めました。次第に作家としての頭角を現しながら、同時に戯曲『検察官』が書かれました。上演されるや、庶民に圧倒的な支持を得るも、その風刺性から各方面から非難の対象ともなり、ゴーゴリはその騒ぎに恐れをなしてロシアを出国し、それ以降生涯をドイツやイタリアで暮らすことになります。そして一八五二年に四十三歳の若さで亡くなりました。その作風はドストエフスキーなど後に続く作家に大きな影響を与えたと言われています。 ＜あらすじ＞ ある田舎町に若い旅人がホテルに滞在していたところ、首都ペテルブルクから不正を調べるため検察官がお忍びでやってくるという噂が届きました。町の人たちは、その若者がその検察官だと思い込み、自分たちの不正を取り繕うと必死に奔走します。中でも市長の妻は、夫の代わりに検察官の様子を探ろうと急接近しようと試みます。しかし、検察官ではなかった若者は、町の人の勘違いを気づき、それを逆用しようと考え始めます‥。

『めでたい結末』チェーホフ作

チェーホフは、日本の明治時代にロシアで活躍した作家です。ゴーゴリより２世代ほど下の世代の作家となります。日本では、「かもめ」や「桜の園」などの戯曲が有名ですが、医学部の学生だった頃から、彼は短篇小説を書き始め、生涯におよそ五百を越える小説を書き残しました。今日、上演する「めでたい結末」は一八八七年に発表されたそんな中の一篇です。 ＜あらすじ＞ 結婚の機会を逃してきた五十二歳の車掌がよき妻を娶ろうと、仲介役を紹介して貰います。その打ち合わせに現れたのは、女性の仲介役ですが、車掌は自分の好みや注文をとうとうと彼女に述べ始めます。女性はその注文の難しさに頭を悩ませますが、車掌はその女性に対しあることに気がつきます‥。

公演概要

『「声優が紡ぐ朗読劇」約束不履行/検察官/めでたい結末』 公演期間：2026年4月24日 (金) ～ 2026年4月25日 (土) 会場：渋谷キャスト（東京都 渋谷区 渋谷 1-23-21） ■出演者 新田純輝(所属：ベストポジション) 南真由(所属：円企画) 他 ■スタッフ 製作：株式会社シアターワークショップ 演出：野坂実 音響：島村幸宏 制作協力：ノサカラボ ■公演スケジュール 4月24日(金) 19：00～ 4月25日(土) 14：00～／16：00～／18：00～ ※開場は各回20分前 ※上演時間：約50分 ■チケット料金 指定席：2,200円 （税込）

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