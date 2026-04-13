上沼恵美子が、2026年10月26日・27日の2日間、大阪・フェスティバルホールにてコンサートを開催することが決定した。 同会場での公演は約8年ぶりとなり、ファン待望のステージとなる。関西を代表する存在として長年第一線を走り続けてきた上沼が、歌とトークを織り交ぜた唯一無二のステージを再び届ける。 昨年、約5年半ぶりとなる新曲として6月18日に発表されたシングル「人生泣き笑い」は、 人生の喜びや哀しみを包み込むような温かさと、長いキャリアを重ねた今だからこそ表現できる“人生観”が色濃く反映されており、多くの共感を呼んでいる。 今回のコンサートでは、最新曲の披露をはじめ、これまでの代表曲やトークも交えた構成が期待され、“上沼恵美子の現在地”を体感できる公演となりそうだ。 チケットの一般発売は6月27日よりスタートする。

＜公演情報＞

公演日：2026年10月26日（月）開場17:30 開演18:30 2026年10月27日（火）開場15:00 開演16:00 会場：フェスティバルホール 料金：全席指定 \11,000（税込） 年齢制限：未就学児入場不可 主催：リバティ・コンサーツ プレイガイド：チケットぴあ https://t.pia.jp/ ローソンチケット https://l-tike.com/ イープラス https://eplus.jp/ CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/ ／ 0570-08-9999 一般発売日：2026年6月27日（土） お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00 ※土日祝休）

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＜CDリリース情報＞

タイトル：人生泣き笑い 発売日：2025年6月18日 TECA-25023 定価：\1,550（税抜価格 \1,409） 1.人生泣き笑い(作詞:田久保真見 作曲:南乃星太 編曲:杉山ユカリ) 2.大阪ラブレター(作詞:田久保真見 作曲:南乃星太 編曲: 南郷達也) 3.人生泣き笑い（オリジナル・カラオケ） 4.人生泣き笑い（メロ入りカラオケ） 5.大阪ラブレター（オリジナル・カラオケ）

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=@emiko.kaminuma https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/kaminuma/