食道・胃・肝胆膵・大腸の専門外科医が解説！大阪国際がんセンター 府民公開講座「消化器がんは、早期発見で変わる。」を開催

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター

大阪国際がんセンター（所在地：大阪市中央区、総長：松浦 成昭）は、2026年5月10日（日）、大阪市中央公会堂 大集会室にて、府民公開講座「消化器がんは、早期発見で変わる。」を開催します。

本公開講座では、食道・胃・肝胆膵・大腸といった主要な消化器がんについて、各分野の専門外科医が一般の方に向けてわかりやすく解説します。検診による早期発見の重要性、体に負担が少ない手術を含む治療の進歩、生活習慣改善のヒント、専門外科医によるQ&Aまでを一日で学べる点が特長です。

大阪国際がんセンターは、本講座を通じて、消化器がんに関する正しい知識の普及と、受診・検診のきっかけづくりを目指します。

【担当者コメント】

大阪国際がんセンター 消化器外科副部長／大腸外科長／直腸がんセンター長 賀川義規

「がんは早期発見によって、治療の選択肢や予後が大きく変わることがあります。今回の公開講座では、消化器がんの各領域の専門外科医が、それぞれのがんの特徴や検診、治療についてわかりやすくお伝えします。府民の皆さまにとって、ご自身やご家族の健康を考え、受診や検診につなげるきっかけとなれば幸いです。」

【日時】2026年5月10日（日）13:00～15:30（11:00開場）

【会場】大阪市中央公会堂 大集会室

〒530-0005 大阪市北区中之島1丁目1番27号

【プログラム】

11:00 開場

13:00～13:05 開会挨拶

松浦 成昭（大阪国際がんセンター 総長）

13:05～13:25 講演１. 食道がん：食べる力を守る 食道がん治療の進歩

金村 剛志（大阪国際がんセンター 消化器外科副部長／食道外科）

13:25～13:45 講演２. 胃がん：がんは早く見つければ怖くない～検診と治療～

山本 和義（大阪国際がんセンター 消化器外科副部長／胃外科／胃がんセンター長）

13:45～14:00 3分でできる“続ける”運動／生活習慣改善のヒント

石野田 神（ルネサンス運動支援センター）

14:00～14:20 休憩

14:20～14:40 講演３. 肝臓・胆道・膵臓のがん：正しく知ることが第一歩

後藤 邦仁（大阪国際がんセンター 消化器外科副部長／肝胆膵外科長／膵がんセンター長）

14:40～15:00 講演４. 大腸がん：大腸がんを早く見つけて楽に治そう

賀川 義規（大阪国際がんセンター 消化器外科副部長／大腸外科長／直腸がんセンター長）

15:00～15:25 特別企画 専門外科医が答える！ Q&A

小林 省吾（大阪国際がんセンター 消化器外科主任部長）

15:25～15:30 閉会挨拶

宮田 博志（大阪国際がんセンター 副院長）

【参加費】無料

【対象】どなたでもご参加いただけます（定員800名・自由席）

【ご参加申し込み】

申込締切：2026年5月8日（金）17:00

参加をご希望の方は、QRコードまたは下記フォームよりお申し込みください。

QRコード

参加申込フォーム（Googleフォーム）：

https://forms.gle/qu6XFusbeG5GXA8SA

＜ 主催 ＞

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 消化器外科

＜ 後援 ＞

大阪府／大阪市／大阪府医師会／大阪府成人病予防協会

【取材に関するお問い合わせ】

TEL 06-6945-1181

地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター

事務局 経営改革グループ

受付時間：平日9:00～17:30