食道・胃・肝胆膵・大腸の専門外科医が解説！大阪国際がんセンター 府民公開講座「消化器がんは、早期発見で変わる。」を開催

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地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター

　大阪国際がんセンター（所在地：大阪市中央区、総長：松浦 成昭）は、2026年5月10日（日）、大阪市中央公会堂 大集会室にて、府民公開講座「消化器がんは、早期発見で変わる。」を開催します。



　本公開講座では、食道・胃・肝胆膵・大腸といった主要な消化器がんについて、各分野の専門外科医が一般の方に向けてわかりやすく解説します。検診による早期発見の重要性、体に負担が少ない手術を含む治療の進歩、生活習慣改善のヒント、専門外科医によるQ&Aまでを一日で学べる点が特長です。



　大阪国際がんセンターは、本講座を通じて、消化器がんに関する正しい知識の普及と、受診・検診のきっかけづくりを目指します。



【担当者コメント】


大阪国際がんセンター 消化器外科副部長／大腸外科長／直腸がんセンター長　賀川義規


「がんは早期発見によって、治療の選択肢や予後が大きく変わることがあります。今回の公開講座では、消化器がんの各領域の専門外科医が、それぞれのがんの特徴や検診、治療についてわかりやすくお伝えします。府民の皆さまにとって、ご自身やご家族の健康を考え、受診や検診につなげるきっかけとなれば幸いです。」



【日時】2026年5月10日（日）13:00～15:30（11:00開場）



【会場】大阪市中央公会堂 大集会室


〒530-0005 大阪市北区中之島1丁目1番27号



【プログラム】


11:00　開場



13:00～13:05　開会挨拶


松浦 成昭（大阪国際がんセンター 総長）



13:05～13:25　講演１. 食道がん：食べる力を守る 食道がん治療の進歩


金村 剛志（大阪国際がんセンター 消化器外科副部長／食道外科）



13:25～13:45　講演２. 胃がん：がんは早く見つければ怖くない～検診と治療～


山本 和義（大阪国際がんセンター 消化器外科副部長／胃外科／胃がんセンター長）



13:45～14:00　3分でできる“続ける”運動／生活習慣改善のヒント


石野田 神（ルネサンス運動支援センター）



14:00～14:20　休憩



14:20～14:40　講演３. 肝臓・胆道・膵臓のがん：正しく知ることが第一歩


後藤 邦仁（大阪国際がんセンター 消化器外科副部長／肝胆膵外科長／膵がんセンター長）



14:40～15:00　講演４. 大腸がん：大腸がんを早く見つけて楽に治そう


賀川 義規（大阪国際がんセンター 消化器外科副部長／大腸外科長／直腸がんセンター長）



15:00～15:25　特別企画　専門外科医が答える！ Q&A


小林 省吾（大阪国際がんセンター 消化器外科主任部長）



15:25～15:30　閉会挨拶


宮田 博志（大阪国際がんセンター 副院長）



【参加費】無料



【対象】どなたでもご参加いただけます（定員800名・自由席）


　


【ご参加申し込み】


申込締切：2026年5月8日（金）17:00


参加をご希望の方は、QRコードまたは下記フォームよりお申し込みください。




QRコード





参加申込フォーム（Googleフォーム）：


https://forms.gle/qu6XFusbeG5GXA8SA



＜ 主催 ＞


地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 消化器外科



＜ 後援 ＞


大阪府／大阪市／大阪府医師会／大阪府成人病予防協会　



【取材に関するお問い合わせ】


TEL 06-6945-1181


地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター


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受付時間：平日9:00～17:30