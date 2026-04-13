伝統工芸「博多おきあげ」作りや明太子作り体験など、福岡・宗像の文化や食にふれるゴールデンウィーク期間限定イベントを開催【メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

博多・小倉からのアクセスもよく、玄界灘を望む海辺に佇むリゾートホテル「メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ」（福岡県宗像市／総支配人：横井 昌宏）では、2026年4月29日（水・祝）から5月5日（火・祝）までのゴールデンウィーク期間、多彩なイベントを開催します。福岡・博多に伝わる伝統工芸「博多おきあげ」作りをはじめ、地元企業「うめ屋」協力のもと、大島特産「甘夏」やあかもくなど地域の素材を使って自分好みの味に仕上げる明太子作り体験など、福岡や宗像ならではの文化や食をテーマにしたイベントを実施。さらに、カカオの産地や特徴を学びながらチョコレートの食べ比べが楽しめる食育プログラムや、キッズバリスタ体験、ロースイーツ素材を使ったパフェ作りなど、親子で参加できる企画も用意しています。土地の文化や食に親しみながら、家族で楽しめるゴールデンウィークの滞在を提案します。

各種イベント・体験の紹介

1. 福岡の伝統工芸「博多おきあげ」作りワークショップを開催

ゴールデンウイーク館内イベント情報 :https://mercure-fukuokamunakata-resortandspa.jp/plan/gw_information/羽子板にうさぎと博多にわかをつけて完成

福岡・博多に伝わる伝統工芸「博多おきあげ」作りを体験できるワークショップを開催します。布や綿を使って立体的に盛り上げる「押絵」を、博多では「おきあげ」と呼びます。厚紙や和紙で型を取り、切り抜いたパーツの上に綿や布を使って立体的に組み立てる押絵細工で、華やかな布の風合いと手描きならではの表情が魅力です。今回、福岡市で博多おきあげの伝統を受け継ぎ、制作活動を続ける博多おきあげ作家・3代目の清水裕美子氏を招き、実際に作りながらその魅力にふれられるワークショップを行います。旅先で地域の伝統工芸にふれられるだけでなく、自分で作った作品を旅の思い出として持ち帰ることができます。

【開催概要】

開催日：2026年5月3日（日・祝）

時間：14:30～／15:45～ ※所要時間：約40分

場所：ホテル特設会場

定員：各回15組

料金：日帰り利用のお客さま 体験のみ 3,800円

推奨年齢：5才～

博多おきあげ作り体験を含むオールインクルーシブプラン 詳細・予約：

https://mercure-fukuokamunakata-resortandspa.jp/plan/shokuhinsample/

2. 福岡の食文化を体験できる食育プログラム

・福岡の食を、知って、作って、味わう明太子作り体験明太子の歴史や製造工程についても知れる本格的な体験お好みの漬けダレをお選びいただけます

福岡グルメの代表格として親しまれている辛子明太子を、自分の手で作る体験イベントを開催します。福岡県宗像市で辛子明太子の製造・販売を手がける「うめ屋」協力のもと、明太子の歴史や製造工程を学びながら、オリジナルの明太子作りを楽しめる内容です。

うめ屋特製漬けダレに、大豆産地である宗像の味噌、宗像・大島特産の甘夏、玄界灘のあかもくなど、地元ゆかりの食材を使用し、自分好みに合わせて味を選べるのも特徴です。完成した明太子は、夕食または朝食ビュッフェレストランで味わうこともできます。福岡の食文化を、知って、作って、味わうまで一連で楽しめる、お子さまから大人まで参加可能な宗像ならではの食体験です。

【開催概要】

開催日：2026年5月4日（月・祝）

時間：15:30～／16:15～ ※所要時間：約20～30分

場所：ホテル特設会場

定員：各回10組

料金：日帰り利用のお客さま 体験のみ（明太子一腹2本付き）3,000円 ＊要事前予約

宿泊のお客さま 体験のみ（明太子片腹1本付き） 1,500円 ＊当日フロント受付（数量限定）

オリジナル明太子漬け込み体験（明太子一腹2本付き）を含むオールインクルーシブプラン

詳細・予約：https://mercure-fukuokamunakata-resortandspa.jp/plan/mentaiko/

・カカオの産地や特徴を学び、食べ比べも楽しめるプログラムを開催UMEYA BRAINERYこだわりのチョコレート作り食べて学べる、楽しい利きチョコ体験

福岡県宗像市のBean to Bar Chocolate専門店「UMEYA BRAINERY（ウメヤ ブレイナリー）」を招き、カカオの産地や特徴を学びながら、食べ比べも楽しめるプログラムを開催します。Bean to Barは、カカオ豆から板チョコレートになるまでの工程を一貫して手がける製造スタイルで、「UMEYA BRAINERY」は良質なカカオ豆の買い付けから製造までを行っています。

当日は、世界地図を見ながらカカオの産地や地域ごとの特徴を学んだ後、市販のチョコレートとBean to Bar Chocolateを食べ比べ、味わいや印象の違いを楽しむ利きチョコも行います。さらに、産地ごとのカカオを使ったチョコレートの食べ比べも実施します。生産の背景を学んだり、味わいの違いを楽しんだりと、普段身近なお菓子として親しまれているチョコレートを違った視点から楽しめる内容です。

【開催概要】

開催日：2026年5月2日（土）

時間：15:30～／16:00～ ※所要時間：約20分

場所：ホテル特設会場

定員：各回先着30組

料金：無料

推奨年齢：３才～

3. お子さまが主役のバリスタ体験＆親子で楽しめるロースイーツ作り

・バリスタ気分を楽しめるキッズ向けコーヒー体験プログラム「with coffee」のバリスタ・濱田 猛士氏おいしいハンドドリップコーヒーをご家族へふるまう

当ホテルのオリジナルブレンドを手がけた「with coffee」のバリスタ・濱田 猛士（はまだ たけし）氏を迎え、キッズバリスタ体験を開催します。参加するお子さまは名札に名前を書き、エプロンを着けて、バリスタになりきりながら豆挽きからコーヒーのドリップまでを体験します。自分の手で淹れた一杯をご家族へふるまうことができるのも、この体験ならではのポイントです。

【開催概要】

開催日：2026年5月5日（火・祝）

時間：10:00～／15:30～ ※所要時間：40～60分

場所：ホテル特設会場

定員：各回3組、1組お子様3名まで

料金：1,000円 （当日フロント受付・先着順）

推奨年齢：小学生～

・宗像産いちごやロースイーツ素材を使ったパフェ作りロースイーツパティシエ・進藤さおり氏宗像産いちごで飾るロースイーツパフェ

食育にも携わるロースイーツパティシエ・進藤さおり氏を講師に迎え、パフェ作り体験を実施します。近年、健康志向の高まりとともに関心を集めるロースイーツは、火を通さずに素材を生かして作るスイーツで、乳製品、卵、砂糖、小麦粉を使わない点も特徴です。当日は、乳製品が入っていないアイスクリームやナッツ類に加え、ホテルがオーナー契約をしている「宗像いちごファーム」で育てた、当日朝採りのいちご「紅ほっぺ」や「あまおう」を使用し、ミニパフェを作ります。からだにやさしい素材を使い、見た目にも華やかなパフェ作りを楽しめます。

【開催概要】

開催日：2026年5月5日（火・祝）

時間：15:00～／15:20～／15:40～ ※所要時間：15分～20分

場所：ホテル特設会場

定員：各回５組 （当日フロント受付・先着順）

料金：500円（ミニパフェ1個）

推奨年齢：3才～

4. 宗像のご当地キャラクターやミニチュアホースが登場、館内で楽しむふれあいイベント

・宗像のご当地キャラクター「テンちゃん」がホテルに登場宗像のご当地キャラクター「テンちゃん」

宗像のご当地キャラクター「テンちゃん」がホテルに登場します。テンちゃんは、九州や四国に生息するイタチ科の動物「ホンドテン」をモチーフにしたキャラクターです。ホンドテンには「キテン」と「スステン」の2種類があり、テンちゃんは宗像にも多く生息するキテンをもとにしています。当日はロビーでふれあいや撮影を楽しめる、家族で気軽に参加しやすいイベントです。

【開催概要】

開催日：2026年5月2日（土）、5月4日（月・祝）

時間：16:00～17:00

場所：ホテル1階 ロビー

＊時間は変更となる場合がございます。

・ミニチュアホースとふれあえる1日限定イベント

宗像市にあるカナディアンキャンプ乗馬クラブから、ミニチュアホースがホテルにやってきます。小さなお子さまも参加しやすく、動物とのふれあいを楽しめるゴールデンウイーク初日のイベントです。

【開催概要】

開催日：2026年4月29日（水・祝）

時間：14:00～17:00

場所：ホテルガーデン

＊雨天・荒天時は中止となる場合がございます。

ディナー＆朝食ビュッフェでは4月に一新したマルシェビュッフェを提供

初めてのお馬さんふれあいにおすすめコンセプトは、地元の魅力あふれる街角のマルシェ新シグネチャーメニューの「バーガー3種」（朝食）宗像産いちごをふんだんに使用したスイーツメニュー

メルキュール福岡宗像リゾート&スパは、2026年4月1日に開業2周年を迎えました。ビュッフェレストラン「Locavore（ロカボール）」では、コンセプト「マルシェ」をイメージした新しいシグネチャーメニューの提供を開始します。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、旅先ならではの「新鮮な体験」がつまっています。当ホテルでは、一新したマルシェビュッフェとともに、ご好評につき4月末まで開催予定のいちごフェアを5月31日まで延長いたします。宗像いちごファームとタイアップし、ホテルスタッフが育てたいちごや、同ファームの規格外いちごを活用した多彩なメニューをご用意。ゴールデンウィーク期間も、旬のいちごの魅力を存分にご堪能いただけます。

オールインクルーシブで気ままに滞在する、メルキュール福岡宗像リゾート&スパ

玄界灘を望む抜群のロケーション玄海さつき温泉で贅沢な湯浴みを満喫地域の食材を取り入れたビュッフェ

玄界灘に面し、「日本の白砂青松100選」に選ばれている「さつき松原」と沖に浮かぶ島々を望むロケーションに建つオールインクルーシブのリゾートホテル。世界遺産に登録された「神宿る島」の文化が息づく宗像に位置し、世界遺産「宗像大社」へも車で約10分と、周辺観光の拠点として利用できます。朝夕のビュッフェでは、玄界灘の海の幸やむなかた牛など、地元食材を生かした料理を提供。夕食時やラウンジでのドリンクを含むオールインクルーシブで、滞在中は食事やラウンジ利用を楽しめます。福岡市内から車で約1時間とアクセスしやすく、宗像エリアの観光とあわせて利用できます。

所在地：〒811-3514 福岡県宗像市田野1303

TEL：03-5539-2612（予約センター）

料金：オールインクルーシブ 1泊19,000円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

※一部有料、ランチの提供はございません。

アクセス：JR東郷駅より車で約20分、福岡空港から車で約1時間

公式サイト：https://mercure-fukuokamunakata-resortandspa.jp

■メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973 年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60か国以上に 1,000 以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110 カ国以上で 5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラム ALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,700を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。 詳細については https://group.accor.com/ (https://group.accor.com/)をご覧ください。

※2026年4月13日配信時点での情報です。

※写真は全てイメージです。