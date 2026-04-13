【LIPSショッピング】春の20％割引クーポンでコスメをお得にゲット！キャンペーン中はサンプル配布も～LIPSフェスタ 2026 Spring～

株式会社AppBrew

株式会社AppBrew（本社所在地：東京都文京区、代表取締役社長：松田崇）が運営する『LIPSショッピング（https://lips-shopping.com）』では、2026年4月13日(月)12:00より「LIPSフェスタ 2026 Spring」を実施します。

「LIPSフェスタ 2026 Spring」のキャンペーン内容

2026年4月13日(月)12:00に開始した「LIPSフェスタ 2026 Spring」では、3種類のお得なクーポンをLIPSアカウントをお持ちの方全員に計2回配布します。また、「ダルバ」のUV下地サンプル4種セットを購入者限定で配布するなど、日頃のご愛顧への感謝を込めた多くの方に喜んでいただける企画をご用意。



概要

キャンペーン名：LIPSフェスタ 2026 Spring

期間：2026年4月13日(月)12:00～4月27日(月)23:59

キャンペーン特設ページはこちら :https://lips-shopping.com/lips_festa/2026/spring/lp1）3種のお得なクーポンをお届け！第1弾・第2弾の期間ごとに"計2回配布"

よりたくさんの方にご利用いただけるよう、12,000円（税込）以上の購入で使える20％OFFクーポンを含む、購入金額に応じて使える全3種類のクーポンをご用意。

クーポン内容：

12,000円（税込）以上購入で20％OFF

9,000円（税込）以上購入で15％OFF

6,000円（税込）以上購入で10％OFF

クーポンの利用期限について、第1弾（4月13日(月)12:00～4月20日(月)11:59）で1回、第2弾（4月20日(月)12:00～4月27日(月)23:59）で1回、合計2回利用可能となります。

※クーポンの併用はできません。

2）編集部厳選！「春色コントロールカラー」＆「今から始めるUVケア」アイテムが大集合

ご購入金額の最大5%をポイント還元している『LIPSショッピング』。クチコミ投稿で更に7％還元いたします。

※一部、ポイント付与対象外の商品がございます。付与条件および付与率の上限は、予告なく変更となる場合がございます

「LIPSフェスタ 2026 Spring」では、『春色コントロールカラー』や『今から始めるUVケアアイテム』など”この春のスタメン”アイテムをピックアップ。

この機会にクーポンを利用してお得にGETしてみてくださいね。

3）ご購入金額に応じて、うれしいサンプルをプレゼント

キャンペーンスタートと同時に、『LIPSショッピング』で12,000円（税込）以上のご購入で先着500名様に「ダルバ」の『サンクリーム4種セット』の サンプルをプレゼント。

12,000円（税込）以上ご購入いただくと、サンプル受け取りの選択肢が表示されるようになります。

※2026年4月13日(月)12:00以降のご購入からプレゼントの対象になります。

※先着順の配布となります。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

※プレゼントはご購入品に同梱してお送りします。

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更する可能性があります。

※本キャンペーンの開催中または開催後に他のキャンペーンを実施する可能性がございます。

※本キャンペーンは株式会社AppBrewが主催しているものであり、Apple Inc.、アップルジャパン合同会社によるものではありません。

※本キャンペーンは早期終了する可能性がございます。予めご了承ください。

『LIPSショッピング』について

美容プラットフォーム「LIPS」内で、コスメや美容グッズが購入できるEC機能として、2021年12月にリリース。商品の発見から購入、その後のクチコミの発信までシームレスで一気通貫な体験をすることが可能になりました。

また、クチコミ投稿などのアクションに応じて付与される「LIPSポイント」が、商品を購入すると最大5％（※付与率は上限・条件が変更になる場合がございます）還元され、「LIPSポイント」で商品を購入することができることも大きな特徴のひとつ。

SNSで話題になった「コスメクーポンガチャ」や「LIPSフェスタ」など様々なキャンペーンを実施し、安心してお得な体験ができるのはもちろん、日々多くのユーザーにとっての新たなソーシャルコマースの形を目指しております。

LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、2021年には「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」（出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android 合計：2020年1月～2025年6月）を記録。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年10月には累計1,400万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年10月、調査対象：App Store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/

LIPS SHOPPING（WEB）：https://lips-shopping.com

お問合せ先

株式会社AppBrew PR担当

TEL：03-3868-3329

FAX：03‐3868‐2366

Email：pr@appbrew.io