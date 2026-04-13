ＴＯＫＹＵ　ＣＡＲＤをご利用のお客さま 先着３，０００名限定！４月１６日から、東横線・大井町線「Ｑ　ＳＥＡＴ　全額キャッシュバックキャンペーン！」 を実施します！

東急カード株式会社

東急電鉄株式会社および東急カード株式会社は、２０２６年４月１６日（木）から２０２６年６月１５日（月）まで、ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ会員の皆さまを対象に、東横線と大井町線の「有料座席指定サービス Ｑ ＳＥＡＴ」（以下、Ｑ ＳＥＡＴ）にご乗車いただくと１回分の料金をキャッシュバックする「Ｑ ＳＥＡＴ 全額キャッシュバックキャンペーン！」（以下、本キャンペーン）を実施します。

本キャンペーンは、実施期間中にエントリー（先着３，０００名限定）のうえ、対象のＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤでＱ ＳＥＡＴの座席指定券を購入いただいたお客さまに、Ｑ ＳＥＡＴご乗車１回分の料金（５００円）をキャッシュバックするものです。

※ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤに新規ご入会されたお客さまも対象です。

Ｑ ＳＥＡＴをいつもご利用いただいている方も、ご乗車されたことのない方も、是非この機会にＱ ＳＥＡＴでの快適な時間をお過ごしください。

＜本キャンペーンの概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168073/table/12_1_3c23824097e1b79d5962367dc1c2f626.jpg?v=202604130251 ]

※ 対象となるカードはＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ ＣｌｕｂＱ ＪＭＢおよび各種ゴールドカードです。

※ キャッシュバックは、Ｑ ＳＥＡＴ座席指定券のご請求月の翌月または翌々月（上記１.２.の条件を満たしたことが確認できた後）のカード代金ご請求時にキャッシュバックします。

※ 他のＱ ＳＥＡＴに関するキャンペーンとの併用はできません。

※ 詳細は本キャンペーンページをご参照ください（https://www.topcard.co.jp/2604qseat）。

▲ キャンペーンポスター ▲ Ｑ ＳＥＡＴ車内

（参考）

■有料座席指定サービス Ｑ ＳＥＡＴ

東横線と大井町線において、夕方から夜間の帰宅時間帯に運行している急行列車のうち１両を、有料座席指定専用の車両としてご利用いただけるサービスです。通常車両よりも広い座席や、電源コンセント、カップホルダー、無料の車内Ｗｉ-Ｆｉサービスなどの充実した設備で、ゆったり快適な時間をお過ごしいただけます。

■ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ

東急カード株式会社が発行する、東急線沿線を中心とした暮らしを“おトクに・便利に”するクレジットカードです。東急グループのご利用でポイント還元率が高く、電車・バスのＰＡＳＭＯオートチャージサービス※１でもおトクにＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴが貯まります。ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴは１ポイント＝１円としてご利用いただけ、ＰＡＳＭＯ・モバイルＰＡＳＭＯ※２へのチャージやお買い物にお使いいただけます。

・本キャンペーンの対象となるカードの例

▲ ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ ＣｌｕｂＱ ＪＭＢ▲ ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ ＣｌｕｂＱ ＪＭＢゴールドカード

※１ ＰＡＳＭＯオートチャージサービスは株式会社パスモが提供するサービスです。

※２ ＰＡＳＭＯ・モバイルＰＡＳＭＯは、株式会社パスモの登録商標です。

ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤの詳細・お申し込み方法については、下記Ｗｅｂページをご参照ください。

https://www.topcard.co.jp/entry/tetsudou/

※クレジットカードの発行には１０日～１か月程度のお時間を要します。お早めにお申し込みください。

以 上