ＴＯＫＹＵ　ＣＡＲＤをご利用のお客さま 先着３，０００名限定！４月１６日から、東横線・大井町線「Ｑ　ＳＥＡＴ　全額キャッシュバックキャンペーン！」 を実施します！

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東急カード株式会社

　東急電鉄株式会社および東急カード株式会社は、２０２６年４月１６日（木）から２０２６年６月１５日（月）まで、ＴＯＫＹＵ　ＣＡＲＤ会員の皆さまを対象に、東横線と大井町線の「有料座席指定サービス　Ｑ　ＳＥＡＴ」（以下、Ｑ　ＳＥＡＴ）にご乗車いただくと１回分の料金をキャッシュバックする「Ｑ　ＳＥＡＴ　全額キャッシュバックキャンペーン！」（以下、本キャンペーン）を実施します。



　本キャンペーンは、実施期間中にエントリー（先着３，０００名限定）のうえ、対象のＴＯＫＹＵ　ＣＡＲＤでＱ　ＳＥＡＴの座席指定券を購入いただいたお客さまに、Ｑ　ＳＥＡＴご乗車１回分の料金（５００円）をキャッシュバックするものです。


※ＴＯＫＹＵ　ＣＡＲＤに新規ご入会されたお客さまも対象です。



　Ｑ　ＳＥＡＴをいつもご利用いただいている方も、ご乗車されたことのない方も、是非この機会にＱ　ＳＥＡＴでの快適な時間をお過ごしください。



＜本キャンペーンの概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168073/table/12_1_3c23824097e1b79d5962367dc1c2f626.jpg?v=202604130251 ]

※ 対象となるカードはＴＯＫＹＵ　ＣＡＲＤ　ＣｌｕｂＱ　ＪＭＢおよび各種ゴールドカードです。


※ キャッシュバックは、Ｑ　ＳＥＡＴ座席指定券のご請求月の翌月または翌々月（上記１.２.の条件を満たしたことが確認できた後）のカード代金ご請求時にキャッシュバックします。


※ 他のＱ　ＳＥＡＴに関するキャンペーンとの併用はできません。


※ 詳細は本キャンペーンページをご参照ください（https://www.topcard.co.jp/2604qseat）。




▲ キャンペーンポスター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲ Ｑ　ＳＥＡＴ車内

（参考）


■有料座席指定サービス　Ｑ　ＳＥＡＴ


　東横線と大井町線において、夕方から夜間の帰宅時間帯に運行している急行列車のうち１両を、有料座席指定専用の車両としてご利用いただけるサービスです。通常車両よりも広い座席や、電源コンセント、カップホルダー、無料の車内Ｗｉ-Ｆｉサービスなどの充実した設備で、ゆったり快適な時間をお過ごしいただけます。



■ＴＯＫＹＵ　ＣＡＲＤ


　東急カード株式会社が発行する、東急線沿線を中心とした暮らしを“おトクに・便利に”するクレジットカードです。東急グループのご利用でポイント還元率が高く、電車・バスのＰＡＳＭＯオートチャージサービス※１でもおトクにＴＯＫＹＵ　ＰＯＩＮＴが貯まります。ＴＯＫＹＵ　ＰＯＩＮＴは１ポイント＝１円としてご利用いただけ、ＰＡＳＭＯ・モバイルＰＡＳＭＯ※２へのチャージやお買い物にお使いいただけます。



・本キャンペーンの対象となるカードの例



▲ ＴＯＫＹＵ　ＣＡＲＤ　ＣｌｕｂＱ　ＪＭＢ

▲ ＴＯＫＹＵ　ＣＡＲＤ　ＣｌｕｂＱ　ＪＭＢゴールドカード

※１　ＰＡＳＭＯオートチャージサービスは株式会社パスモが提供するサービスです。


※２　ＰＡＳＭＯ・モバイルＰＡＳＭＯは、株式会社パスモの登録商標です。



ＴＯＫＹＵ　ＣＡＲＤの詳細・お申し込み方法については、下記Ｗｅｂページをご参照ください。


https://www.topcard.co.jp/entry/tetsudou/


※クレジットカードの発行には１０日～１か月程度のお時間を要します。お早めにお申し込みください。



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