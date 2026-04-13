英国と日本における地域共創の最前線　東京藝術大学との《共創フォーラムVol.2》を開催「Arts, Health & Wellbeing ミュージアムで幸せになる。」

独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター

独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター（略称：NCAR）（東京都千代田区 センター長：田中正之）は、来る5月23日（土）、健康とウェルビーイングに良い影響をもたらすアートや文化の活動を推進するため、ブリティッシュ・カウンシルとの共催で、東京藝術大学とともに共創フォーラムVol.２「Arts, Health & Wellbeingミュージアムで幸せ（ウェルビーイング）になる。－英国と日本における地域共創の最前線」を国立新美術館（東京）にて開催します。

ミュージアムは、作品や資料との出会いを通して、ときに言葉を越えて人と人とをつなぎ、人間の多様な表現を分かち合うことのできる公共の場です。こうした文化的体験が心身の健康を支えるうえで重要な役割を果たし得ることが、近年さまざまな研究の蓄積により明らかになってきました。

2023年に開催した共創フォーラムVol.1では、主に英国のミュージアムにおける実践事例を紹介しました。第二弾となる今回は、個々のプログラムという「点」にとどまらず、地域全体で支え合う「面」へと視野を広げます。地域や自治体レベルでの実装を目指すには、福祉や医療など多様な主体の連携が不可欠です。本フォーラムでは、マンチェスターで進む「クリエイティブヘルス」と、日本の上野地域で構想が進む「文化的処方」を手がかりに、ミュージアムが地域とともに健康とウェルビーイングを支える基盤となる未来を展望します。

◆国立アートリサーチセンター（NCAR）の事業について https://ncar.artmuseums.go.jp/(https://ncar.artmuseums.go.jp/)

NCARは「アートをつなげる、深める、拡げる」をミッションに、情報収集と国内外への発信、コレクションの活用促進、人的ネットワークの構築、ラーニングの拡充、アーティストの支援など、わが国の美術館活動全体の充実に寄与する活動に引き続き取り組んでいます。

概要

「Arts, Health & Wellbeing －ミュージアムで幸せ(ウェルビーイング)になる ―英国と日本における地域共創の最前線」キービジュアル

■開催日時：2026年5月23日（土）11:00～17:00（10:30開場）

■会場：国立新美術館 3階講堂（港区六本木7丁目22-2）

■主催：独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター（NCAR）

東京藝術大学

■共催：ブリティッシュ・カウンシル

■申し込み方法：ウェブサイト(https://ncar.artmuseums.go.jp/events/d_and_i/wellbeing/post2026-3137.html)より2026年４月13日（月）から5月22日（金）までにお申込みください。※定員150 名（定員に達し次第受付終了）

■参加費：無料

■その他：後日（6月末頃）アーカイブ動画を配信予定（5月22日（金）までにウェブサイト(https://ncar.artmuseums.go.jp/events/d_and_i/wellbeing/post2026-3137.html)から要事前申込み）

■ウェブサイト：https://ncar.artmuseums.go.jp/events/d_and_i/wellbeing/post2026-3137.html

※本共創フォーラムはJST「共創の場形成支援プログラム」の支援を受け開催します。

■主なプログラム＊日英同時通訳、日本手話通訳、日本語文字通訳あり

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117982/table/38_1_de284e59e27643e92260b5dffa86e2d3.jpg?v=202604130251 ]

※詳細はウェブサイト( https://ncar.artmuseums.go.jp/events/d_and_i/wellbeing/post2026-3137.html )からご確認ください。

クリエイティブヘルスと文化的処方に関する国際連携協定（MoU）の締結

国立アートリサーチセンター、東京藝術大学「共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点（通称：ART共創拠点）」、英国マンチェスター大学「クリエイティブ・マンチェスター（Creative Manchester）」の３機関は、クリエイティブヘルスと文化的処方の分野における国際連携協定（MoU）の締結にもとづく研究活動を2026年度より開始します。

英国のマンチェスターはクリエイティブヘルスを推進する英国有数の自治体であり、クリエイティブ・マンチェスターは大学・文化施設・自治体が一体となって研究活動と社会実装を進めるプラットフォームです。こうした文化・研究・行政の連携モデルは、NCARやART共創拠点が進める文化的処方の取組とも共鳴するものであり、日英双方の知見の交流を通じた研究の深化が期待されます。

今回のフォーラムはこの国際連携の一環として開催されるものであり、英国から研究者・実践者を迎え、日英の知見を共有する場となります。フォーラム終了後にはMoU締結式を実施予定です。

＊取材をご希望の方は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。

・締結式日時：2026年5月23日（土）17:30～17:50

・会場：国立新美術館 3階講堂（港区六本木7丁目22-2）

・参加：関係者のみ

また、この協定により、5月27日に京都大学で行われる京都大学国際シンポジウム「社会的処方・文化的処方国際会議(the International Social Prescribing Conference 2026)」（https://ispc2026.symposium-hp.jp/jp/index.html）においても、この三者によるセッションを行います。