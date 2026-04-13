ハンズと一緒に循環型の暮らしを　リチウムイオンバッテリー製品の回収・再資源化の取り組みを開始

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 社長執行役員：桜井 悟 以下、ハンズ）は、リチウムイオンバッテリー使用製品の不適切な廃棄による環境負荷および火災事故の増加という社会課題に対応するため、株式会社VOLTA（以下、VOLTA）、ルイテック株式会社（以下、ルイテック）、エコモーション株式会社（以下、エコモーション）の3社と協力し、「リチウムイオンバッテリー製品の回収・再資源化」の新たな取り組みを開始いたします。まずは、ハンディファン リサイクルキャンペーンを4月13日（月）よりスタートいたします。

リチウムイオンバッテリーの回収と再資源化に向けて

近年、モバイルバッテリーや小型家電など、リチウムイオンバッテリーを使用した製品が急速に普及している一方で、これらの製品の適切な処分方法が不明確であることや、不適切な廃棄方法による火災事故が社会問題化しています。また、回収されたリチウムイオンバッテリーの多くが埋立処理または焼却処理されており、資源の有効活用が進んでいない現状があります。

今回、VOLTA、ルイテック、エコモーション、ハンズの4社が協力し、リチウムイオンバッテリー製品の「回収」から、安全な「検品・梱包・搬出」、そして「破砕・選別」を経て、「再資源化」する一連のリサイクルフローを国内にて構築・運用いたします。

ハンディファン リサイクルキャンペーン

ハンディファンを1点ご購入につき、不要なハンディファンを1点お引き取りします。※1

開催店舗：ハンズ46店舗※2

（対象店舗であれば、お買い上げ店舗と別の店舗でお引き取りも可能です）

引取券発行期間：4月13日（月）～9月30日（水）

引取期間：4月13日（月）～10月12日（月・祝）

引取場所：ハンディファン販売フロアのご相談カウンター

※1 ご購入時に「引取券」を発行いたしますので、不要なハンディファンをお持ちいただく際に一緒にご持参ください

※2 キャンペーン対象外店舗

ハンズ：静岡店・名古屋店・名古屋モゾワンダーシティ店・名古屋松坂屋店・桑名店・奈良店

近鉄和歌山店・宮崎店、那覇メインプレイス店・浦添西海岸パルコシティ店・宜野湾コンベンションシティ店

ハンズ ビー：全店

プラグス マーケット：全店

ハンズネット

エコモーション株式会社 HP：https://www.kankyo-ecomotion.co.jp/

株式会社VOLTA HP：https://www.env-volta.jp/

ルイテック株式会社 HP：https://www.ruitech.co.jp/

ハンズのサステナビリティについて

ハンズは創業以来50年、「手を通じて自ら新しい生活を創造する」という「手の復権」を掲げ、モノを修理して長く使う文化を大切にしてきました。現代でもこの想いを「資源の循環」「社会課題の解決」へと広げ、様々な取り組みを推進しています。

ハンズはこれからも、お客様、お取引先様をはじめとする皆様と「手と手」を取り合いながら、持続可能な未来を創るライフスタイルパートナーとして、社会への貢献を推進してまいります。