tHE GALLERY OMOTESANDOにて、4月18日 (土)より、OHAD ELBAZによる初個展「ELEMENTS」を開催。

tHE GALLERY HARAJUKU株式会社

【 OHAD ELBAZ 個展 “ELEMENTS” 】

2026年４月18日（土）よりtHE GALLERY OMOTESANDOにて、

OHAD ELBAZ（エルバズ・オハッド）による 初個展「ELEMENTS」を開催いたします。

作家の新たな一歩となる初の個展を、ぜひご覧にお越しください。

●STATEMENT

途切れることのない流れるような線、優雅な曲線、そして木の美しさ。

このシリーズでは、それらの要素を強調することを目指しました。

そして同時に、この哲学で世界を再解釈したらどのように見えるかも探究しています。

「生命の四大要素」―火・水・土・風から始まり、動物や抽象的な形にも触れながら、あなたの想像をひらめかせる世界に足を踏み入れてみてください。

そこでは、ほんの数本の優雅な線だけで、「形」「動き」「スタイル」の本質を捉えることができるのです。

― OHAD ELBAZ

●ARTIST STATEMENT

私の工芸への道は2006年に始まり、ものづくりを始めたきっかけは、どこにも見つからない完璧なフィット感や特定のデザインを常に求めていたことでした。

そのため私のアプローチは常に実用的なものであり、何かを作ったりデザインしたりする際には、常に機能性を第一に考えていました。

当初、私にとってアートとは創作のための創作ではなく、特定の空間を私が思い描くオブジェのビジョンで満たすため、あるいは人生で大切な人への特別な贈り物として存在していました。

それから何年も経った2016年、私は「芸術のための芸術」に挑戦する時が来たと感じ、木彫りシリーズ「エレメンツ」の制作を開始しました。この作品群は私の独自のスタイルを発見させ、芸術と人生において目指すべき新たなビジョンをもたらしました…

その後の経緯は言うまでもありません。

美術学校に通ったことも、正式な訓練を受けたこともない。

しかし常に、自分への挑戦を促す感覚と情熱は持っていました。

作品にはポリネシアと古ノルドのラインやモチーフが強く影響しています。

それ以外は、100%独学で探求をしてきました。

主に扱う素材：木、革、アクリル、アルミニウム。

作品をぜひお楽しみください。

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/ohadelbazdesigns

＜WEB＞

https://www.ohadelbazdesigns.com

●プロデューサー 久々野智 小哲津（くくのちこてつ）より

オハッドさんの作品をはじめて写真で見た時、

「これはCGだな。」

と思った。

実在する作品なのか？

それでもとても美しい作品だったと感じ、

実物が見たいとオハッドさんに連絡をした。

実物は、木である。

木工である。

近くで見ると、自然が作り出した木の年輪が見える。

近くで見ると、あたたかみがある。

ひいて写真を撮ると、無機質に見える。

あたたかみでも、無機質でもどっちでもいい。

考えるのはやめにしよう。

オハッド作品は美しい。

それでいいではないか。

あと、

今回が美しいオハッド作品がこの世にデビューする

初の個展である。

OHAD ELBAZ 個展 “ELEMENTS”

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場所：tHE GALLERY OMOTESANDO

期間：2026年4月18日（土）～ 5月4日（月）

休廊日：月・火曜日 ※5/4（月・祝）は開廊

時間：12:00～19:00

※18日（土）は17:00クローズとなります

プロデューサー：久々野智 小哲津（くくのち こてつ）

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tHE GALLERY OMOTESANDO

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150-0001

東京都渋谷区神宮前 5-16-13

SIX HARAJUKU TERRACE S棟 2F

＜WEB＞ http://thegallery-harajuku.com

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/the_gallery_omotesando

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