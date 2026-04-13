下北沢の街中を巻き込む実験型お笑いライブフェス『下北www.2026』が開催されます！

株式会社京王ＳＣクリエイション

株式会社京王ＳＣクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小堺 健司、以下：京王ＳＣクリエイション）は、しもきた商店街振興組合（理事長：長沼 洋一郎）並びに下北沢で入場無料のお笑いライブ「下北GRIP」を運営する合同会社下北GRIP（本社：東京都世田谷区、代表：和田 祐、以下：下北GRIP）が５月７日（木）～５月１０日（日）で開催する、実験型お笑い＆音楽ライブフェス『下北www.２０２６』において、会場の協力をいたします。京王ＳＣクリエイションが運営する京王井の頭線下北沢駅の高架下施設「ミカン下北」の大階段や店舗内、屋上など様々な場所が実験的に会場となります。他にも、「下北GRIP」の劇場「下北ZAWAZAWA」にて、芸歴１年目の芸人を対象としたお笑い大会「スタートダッシュ！」を実施するほか、街の環境美化を目的とした『ゴミ喜利王』、街中の喫煙所にて芸人の動画放映も行うなど、地域貢献をテーマとした企画も各所で実施いたします。

本イベントは、「下北GRIP」の“普段閉ざされた空間で実施されているお笑いライブが下北沢の街に飛び出したらどうなるか実験したい！”という想いから２０２３年５月にミカン下北と下北GRIPと共催でスタート。劇場やライブハウスが多数存在する下北沢において、普段室内でしか見られないお笑いや音楽のライブを、街の開かれた場所で行うことで新たな下北沢の楽しみ方を提案するとともに、出演者にとって新たなファン層の獲得につなげることを目的としています。

会場やジャンルの規模を拡大し続け今年で４回目の開催。今年からはさらに、しもきた商店街振興組合が主催として加わった他、下北沢商店連合会をはじめとした団体の協力を得て、会場もさらに拡大します。本イベントの様子は、イベント公式Ｘのほか、お笑い専門メディア「ワラパー」でも随時発信いたします。

ミカン下北では今後も、誰かの「やってみたい／実験してみたい」という想いとミカン下北と下北沢の街とを結び付け、下北沢エリアの賑わいの創出に向け、様々な実験的取り組みを応援してまいります。

≪下北www２０２６.のビジュアル≫

『下北www.２０２６』について

１．ライブについて

（１）概 要

期間中、ミカン下北を含む下北沢エリアに点在する会場にて、お笑いや音楽のライブ、イベントを開催いたします。

（２）出演芸人、タイムテーブル、注意事項について

下記ホームぺージ等にて、順次公表します

・ミカン下北ＨＰ：https://mikanshimokita.jp/

・下北www.２０２６公式Ｘ： https://twitter.com/smktwww

（３）開催場所・内容

１.ミカン下北飲食店舗内 【お笑いライブ】

・開催日：５月７日（木）・５月８日（金）

・店 舗：

Ａ街区 Ａ２０６ 「チョップスティックス」

Ｄ街区 Ｄ１０１ 「下北沢ミートブラザーズ」

・内 容：

店舗を貸切り、限定ライブを実施。

※観覧は有料。事前予約制

≪ミカン下北飲食店舗内会場の様子≫

２.（近隣店舗）ユニクロ下北沢店【お笑いライブ】

・開催日：５月８日（金）１６：００～１７：００

・内 容：

ショッピングをしながら幅広いお客さまにお笑いをお楽しみいただけます。

≪ユニクロ下北沢店会場の様子≫

３.下北沢駅前広場 【お笑いライブ】

・開催日：５月９日（土）・５月１０日（日）

・内 容：

今年から初開催の会場。「「ショートGRIP」と題し、ショートネタで一番面白い芸人を決めるライブ、ゴミ拾いを通して気づいたことをSNSで発信する「ゴミ喜利王」では、楽しみながら街の環境美化について訴えます

・会場協力：しもきた商店街振興組合

４.ミカン下北 Ａ街区「ダンダン」【お笑い・音楽ライブ】

・開催日：５月９日（土）・５月１０日（日）

・内 容：

お笑いライブでは漫才やギャグ芸人が出演。階段下をステージ代わりにして、寄席のようなイメージを演出。音楽ライブでは、生歌やアコースティックの演奏で近い距離ならではのライブを楽しめます。さらに５月１０日（日）１６時からは、１分間でいかに多く古着を着ることができるかを競う企画「古着ンピック」を開催します。

≪ミカン下北「ダンダン」会場の様子≫

➄ミカン下北 Ｂ街区屋上【お笑いライブ】

・開催日：５月９日（土）・５月１０日（日）

・内 容：

屋上の特性を活かし、開放感溢れる中でお笑いをお楽しみいただけます。

≪ミカン下北 Ｂ街区屋上会場の様子≫

６.ミカン下北 トラックヤード【お笑いライブ】

・開催日：５月９日（土）・５月１０日（日）

・内 容：

今年から初開催の会場。どんな場所でもお笑いライブ会場にすることができるかを実験します。

※観覧は有料。事前予約制

７.下北線路街空き地 【お笑いライブ】

・開催日：５月９日（土）・５月１０日（日）

・内 容：

今年から初開催の会場。「出張GRIP」と題し、通常ライブハウスの中で開催されているライブが屋外に出張。ご飲食しながらお楽しみいただけます。

・会場協力：小田急電鉄株式会社

≪下北線路街空き地会場≫

２．芸歴１年目限定お笑い大会「スタートダッシュ！」について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/39_1_d9b28de2e6ad6100ec027feebda15735.jpg?v=202604130251 ]

３．お客さまのお問い合わせ先

京王お客さまセンター

ＴＥＬ：０３-３３２５-６６４４（９：００～１８：００）

【参考１】下北GRIPについて

「下北GRIP」は、２０１５年からスタートした下北沢を拠点に開催されているお笑いライブです。出演芸人のエントリーフィーで運営されており、お客さんの入場料は無料という特殊なスタイルを貫いています。２０１１年に前身となる団体が立ち上がり、名前やメンバーを変えながら、今に至るまで下北沢に根付いて活動を続けています。２０２５年４月には、新劇場「下北ZAWAZAWA」へ移転オープンしました。

オウンドメディア『東京都実験区下北沢』での取材記事

ＵＲＬ：https://jikkenku.tokyo/interview/2671/

≪「下北GRIP」ロゴ≫

【参考２】ワラパーについて

「ワラパー」は、芸人インタビューやライブレポート、芸人による連載など、お笑いにまつわる様々な情報を発信するWEBメディアです。「下北www.２０２３」から本イベントの様子をライブレポートしています。

・HP：https://wluck-park.com/

・X：https://x.com/WLUCK_PARK

【参考３】「ミカン下北」施設概要

（１）施設名称：ミカン下北

（２）開 業 日：２０２２年３月３０日（水）

（３）各街区位置図

≪「ワラパー」ロゴ≫

（４）コンセプト

ミカン下北は「ようこそ。遊ぶと働くの未完地帯へ。」というプロジェクトコンセプトの下、下北沢の自由で雑多な空気の中で、多様な人々がジャンルや価値観を超えて混ざり合い、予想もつかない何かが生まれる場所を目指し、２０２２年３月に開業しました。施設名称である「ミカン下北」には、多様な文化が交差し、絶えず自由に編集され、変わり続ける、つまり“常に未完である”ことに下北沢の普遍的な魅力を見出し、未完ゆえに生まれる新たな実験や挑戦を促す想いが込められています。

≪ミカン下北ロゴデザインとコンセプト≫

【会社概要】株式会社京王ＳＣクリエイションについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/39_2_eca6b9a89ff735d2266a8c83b7e65fe8.jpg?v=202604130251 ]