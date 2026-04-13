povoデータが無料でもらえる「povo Data Oasis」を期間限定で、関東の私鉄駅等にて提供

KDDI Digital Life株式会社

KDDI株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：松田 浩路)とPASMO協議会および株式会社パスモは、2026年4月14日から、特定の場所でもれなくpovo2.0で利用可能なデータ容量が無料でもらえるサービス「povo Data Oasis」を期間限定で、モバイルのPASMOが利用可能な関東の私鉄駅等にて提供開始します。

第一弾として「東京メトロ」「京成電鉄」「相模鉄道」の3事業者における全駅を対象スポットとして追加します。また、2026年秋頃までに順次、対象路線を拡大します。

通勤・通学で日常的に利用するいつもの駅や、お出掛け先の駅で、簡単にデータをもらうことができます。「povo Data Oasis」で、モバイルのPASMO利用時の通信や電車移動時の通信を無料のデータでサポートします。

KDDI株式会社とPASMO協議会および株式会社パスモは、povo Data Oasisのさらなる対象路線・駅の拡大を進め、より多くのお客さまの移動と暮らしを支えるサービスの提供に努めてまいります。

■データ容量と利用回数

■対象者

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/226_1_7c92574a649fe525af2e38c1404a8bad.jpg?v=202604130651 ]

povo2.0をご利用のお客さま

■アプリバージョン

1.64.0以上

※1.63.0以下のバージョンをご利用のお客さまはpovo2.0アプリの更新が必要です。

■対象となる路線・駅

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/226_2_7c1ae62a2b40735e5be4544e8662696d.jpg?v=202604130651 ]

※京成電鉄の成田スカイアクセス線には北総線の各駅は含まれておりません。

※チャージ時の場所や通信状態、端末の位置情報の利用状況によっては、ご利用いただけない場合があります。

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■ご利用手順

対象駅でpovo2.0アプリから専用ページへアクセスし、初回のみpovoアカウントでログインしてください。チャージ対象駅への来訪状況を位置情報で確認後、0.1GB(24時間)が即時で追加されます。

※画像はイメージです。

詳細はこちら(https://povo.jp/lp/povo-data-oasis?order=pasmo)

■povo2.0とは

KDDIが提供する、プリペイドサービスです。月額基本料金0円(注)でご使用いただけます。povo2.0は安心のau回線を利用できるため、auの高速5Gネットワークがつながります。おトクなまとめ買いや月額制、短時間の使い放題など様々な選択肢をご用意し、使いたいとき使いたい分だけギガを買い足せるため、自分のライフスタイルに合わせて、ムダなくご使用いただけます。

また、他社の商品とpovo2.0のデータがセットでおトクにご購入いただけるコラボトッピングも提供しています。

詳しくはこちら(https://povo.jp/)

■povo Data Oasisとは

特定の場所でお手持ちのスマートフォンから特設サイトにアクセスすると、1回につき0.1GB(24時間)、最大で月10回(合計1GB)まで、データを無料でもらえるプログラムです。チャージされたデータはpovo.2.0でご利用いただけます。

■PASMOとは

交通系ICカード「PASMO」は、2007年のサービス開始以降、鉄道・バスの乗車券をはじめ、お客さまのあらゆる生活シーンでご利用いただけるよう、さまざまなサービスを提供し続けており、2026年3月末現在4,675万枚が流通しています。PASMOシステムを運用している鉄道27事業者・バス31事業者がPASMO協議会に加盟し、PASMOサービスの運営やシステム運用開発業務を株式会社パスモに付託しています。モバイルのPASMOは、2020年3月18日からサービスをスタートし、順次「Apple Pay」や「Google Pay」にも対応して多くのお客さまにご利用いただいております。

(注)オンライン専用。180日超の継続利用に一定の条件有。0円0GB時最大128kbps。データ専用の場合、契約時初回トッピング購入要。通話＋データの場合、通話料等別途要。

※PASMO は株式会社パスモの登録商標です。Apple Pay は、Apple Inc.の商標です。Google Pay は Google LLC の商標です。

※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。

【サービスに関するお問い合わせ】

povo2.0に関するお問い合わせ

povo2.0サポートページ https://povo.jp/support/chatbot/