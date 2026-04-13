【限定販売】韓国発の注目帽子ブランド「WHITE SANDS」4月14(火)～30日(木)にルミネエスト新宿にてPOPUPショップ開催！

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズ HD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）の子会社である株式会社 MIRAISEは、日本での完全独占販売権を取得しております、韓国発の注目帽子ブランド「WHITE SANDS」の商品を4月14日(火)～30日(木)まで、東京都新宿区にある「ルミネエスト新宿」にてPOPUPショップを開催いたします。

■韓国の人気ヘッドウェアブランド「WHITE SANDS」

「WHITE SANDS」は、韓国国内において、年間を通じて安定した支持を得ている帽子ブランド。 多くのタレント・アーティスト・インフルエンサーが愛用しており、20～60代の女性消費者を中心に韓国で高い支持を得ています。

韓国では年間売上高200億ウォン以上を誇る人気ブランドで、帽子だけでなく、日傘などのアイテムも充実しており、国内外で今後さらに注目される韓国ヘッドウェアブランドです。

シーズン問わず幅広いコーディネートに対応しており、洗練されたデザイン、快適な着用感、紫外線カット（UV CUT）機能を備えた製品が特徴です。

■ブランドアンバサダーとして近藤千尋さんが就任

タレントの「近藤千尋さん」を「WHITE SANDS」ブランドアンバサダーとしてお迎えいたしました。

彼女のファッションはもちろん、生活スタイル、子育てなど、お手本にしている女性がとても多く、ブランドを支持している年代ともマッチしているため、ご就任いただきました。

＜近藤千尋さん＞

モデル・タレントとして活躍。

SNS総フォロワー数は360万人を超えるほど人気。ファッション誌からママ雑誌まで幅広く登場し、若い女性やママたちからも絶大な人気を誇る。多数のバラエティ番組出演や商品プロデュースも手がけているマルチタレント。

帽子や日傘など、これからの紫外線が強くなるシーズンに、日常使いはもちろん、ファッション性と実用性を兼ね備えたデザインで、ファッションのアクセントにも最適です。

ぜひ、期間中に「ルミネエスト新宿」の「WHITE SANDS」POPUPショップへお越しください。

■POPUPショップ開催場所

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場所：ルミネエスト新宿 3階（南エレベーター前）

東京都新宿区新宿3丁目38番1号

営業時間：

平 日 11:00～21:00

土日祝 10:30～21:00

【株式会社MIRAISE 会社概要】

会社名：株式会社MIRAISE

代表者：代表取締役 松野 博彦 キム・トイル

本社所在地：東京都港区虎ノ門４-１-10 青木ビル２F

設立：2025年10月

事業内容：アパレル商品のEC販売および店舗販売

販売サイト：自社サイト：https://whitesands-official.jp/

ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/whitesands/

Instagram：https://www.instagram.com/whitesands_official_jp/

【商品・販売に関するお問い合わせ】

株式会社MIRAISE

Email : web@global-miraise.co.jp TEL ： 03-6403-1810

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社フォーシーズHD 広報担当

Email : pr@4cs-holdings.co.jp TEL ： 092-720-5460