夏でも涼しく快適にラウンドを満喫　クーラーカート「全台導入」

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

埼玉4ゴルフ場（久邇カントリークラブ 所在地：埼玉県飯能市平松470、武蔵丘ゴルフコース 所在地：埼玉県飯能市中山665、新武蔵丘ゴルフコース 所在地：埼玉県日高市梅原372、西武園ゴルフ場 所在地：埼玉県所沢市荒幡1464、総支配人：松本 健輔）では、夏季の熱中症対策の一環としてクーラーカートをエリア内全4ゴルフ場にて「全台導入」いたします。

今年の夏は梅雨入り・梅雨明けが早く訪れ、暑さの立ち上がりが早いと予想されているなかで、快適な環境でゴルフをお楽しみいただきながら熱中症対策ができる取り組みとして展開いたします。

昨年同様に今夏も長期間に亘る猛暑日の影響で屋外のスポーツに不安を抱える方へ、身体を冷やすことができる機能がついたクーラーカートを追加料金無くご利用いただくことが可能です。

現代の自然環境に合わせた取り組みを行うことで、猛暑でもゴルフを諦めない気持ちづくりを行うとともに、全国で特に暑いと言われる埼玉県内のゴルフ場でのラウンドをサポートいたします。

昨年度までは試験導入としていた、新武蔵丘ゴルフコースと西武園ゴルフ場も所有しているすべての乗用ゴルフカートにクーラーを設置することで、今年度は埼玉エリア内 4ゴルフ場すべてのゴルフ場でクーラーカートの「全台導入」が実現いたします。

ゴルフ場ごとに、熱中症対策を行いながら埼玉エリア 4ゴルフ場にて快適な夏のラウンド体験をご提供いたします。

クーラーカート（イメージ）

【夏でも涼しい埼玉ゴルフ】ご紹介ページURL：https://www.princehotels.co.jp/golf/saitama-area/summer/

クーラーカートの導入 概要

クーラーカートご利用（イメージ）乗用ゴルフカートに設置したクーラー（イメージ）～製品の特長～- クーラーの温度は5℃～26℃、6段階の風量調節が可能- 長時間（最大8時間）の稼働が可能な最新の蓄電器を搭載- 乗用空間の温度が下がる- 熱中症の主な原因とされるシートの冷却効果が高い- 6か所の吹き出し口から5℃の冷風を提供

埼玉4ゴルフ場 概要

「久邇カントリークラブ」クーラーカート（イメージ）久邇カントリークラブ

プリンスゴルフリゾーツで唯一となるメンバーシップコース

東コース/西コース/北コース（27ホール パー108）

所在地：埼玉県飯能市平松470

お問合わせ：042-973-1192（代表）

「武蔵丘ゴルフコース」クーラーカート（イメージ）武蔵丘ゴルフコース

樋口久子 三菱電機レディス開催コース

18ホール パー72

所在地：埼玉県飯能市中山665

備考：コースアテンダント（キャディー）付きプランに限り「カートの乗り入れ」可能

※「カートの乗り入れ」につきましては、別途料金が発生いたします。

お問合わせ：042-973-3333（代表）

「新武蔵丘ゴルフコース」クーラーカート（イメージ）新武蔵丘ゴルフコース

関東では希少な完全セルフプレーの1WAYスルースタイル

18ホール パー71

所在地：埼玉県日高市梅原372

お問合わせ：042-974-5111（代表）

「西武園ゴルフ場」クーラーカート（イメージ）西武園ゴルフ場

コース距離が短く、幅広い層にお楽しみいただけるパブリックのゴルフ場

18ホール パー71

所在地：埼玉県所沢市荒幡1464

お問合わせ：04-2925-8115（代表）

※掲載内容はリリース配信（2026年4月10日）時点の内容です。

※設備対応の関係で稼働開始日が変更となる場合もございます。

※夏時期の気温・天候状況に合わせ稼働日程が変動する可能性がございます。

※掲載写真はイメージです。