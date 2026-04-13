優しい色合いにときめく「mojojojoパステルカラーシリーズ」！ かわいい「フェイスポーチ」や「コンパクトミラー」など６アイテムを４月17日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、ぬいぐるみ作家・尾崎歩美さんが手掛けるブランド『mojojojo』から「パステルカラーシリーズ」のプライズゲーム用景品５アイテムと、カプセルトイ用商品１アイテムを、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて４月17日（金）より順次展開いたします。

◆詳細・展開店舗一覧はこちら：

https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#mojojojo(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#mojojojo)

また、限定カプセルトイ用商品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagram で「mojojojo フェイスポーチコンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■優しいパステルカラーがかわいい『mojojojo』のアイテムが登場！

SNSでも大人気の『mojojojo』から、やさしい色合いにときめくパステルカラーで、ふんわりかわいい特別デザインのプライズ・カプセルトイが登場。プライズでは、「クリアポーチ」、「ミニミニバニティポーチ」、「フェイスポーチ」、「コンパクトミラー」、「リラックスパンツ」の５アイテム全19種類を、カプセルトイでは「アクリルチャーム付き巾着」全５種類を展開いたします。

「mojojojo」プライズゲーム用景品 概要

景品：

mojojojo クリアポーチ（パステル） 全４種

mojojojo ミニミニバニティポーチ（パステル） 全４種

mojojojo フェイスポーチ（パステル） 全４種

mojojojo コンパクトミラー（パステル） 全４種

mojojojo リラックスパンツ（パステル） 全３種

展開期間：2026年４月１７日（金） ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

「mojojojo」 プライズゲーム用景品

mojojojo クリアポーチ（パステル） 全４種

縦8cm×横８cm×奥行3cm

mojojojo ミニミニバニティポーチ（パステル） 全４種

縦6cm×横6cm×奥行6cm

mojojojo フェイスポーチ（パステル） 全４種

縦14cm×横16cm×奥行4cm

mojojojo コンパクトミラー（パステル） 全４種

直径7cm

mojojojo リラックスパンツ（パステル） 全３種

約80ｃｍ

「mojojojo」かぷえぼ限定カプセルトイ用商品 概要

商品：

mojojojo アクリルチャーム付き巾着(パステル) 全５種

価格：498円（税込）

展開期間：2026年４月17日（金） ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、カプセル横丁、クレーン横丁、Feedy Arcade

「 mojojojo」かぷえぼ限定カプセルトイ

ｍojojojo アクリルチャーム付き巾着（パステル） 全５種

たて約20cm×よこ約16.5cm 価格：498円（税込）

かわいいぬいぐるみたちがデザインされた『mojojojo』のアクリルチャーム付き巾着。

ピンク、オレンジ、パープル、ブルー、グリーンの全５種類。

チャームは取り外しが自由になっています。

◼ 「mojojojo フェイスポーチコンプリートセット」が当たるSNS キャンペーンを開催！

モーリーファンタジー公式X・Instagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをしていただいた方の中から抽選で各３名さま計６名さまに、「mojojojo フェイスポーチコンプリートセット」をプレゼントいたします。詳細は公式アカウントをご確認ください。

応募方法：下記１.２.のいずれかの方法でご応募ください。

１.モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

２.モーリーファンタジー公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」

応募期間：2026年４月13日(月) 17:30 ~４月26日(日) 23：59

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。