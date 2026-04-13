優しい色合いにときめく「mojojojoパステルカラーシリーズ」！ かわいい「フェイスポーチ」や「コンパクトミラー」など６アイテムを４月17日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

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株式会社イオンファンタジー


株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、ぬいぐるみ作家・尾崎歩美さんが手掛けるブランド『mojojojo』から「パステルカラーシリーズ」のプライズゲーム用景品５アイテムと、カプセルトイ用商品１アイテムを、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて４月17日（金）より順次展開いたします。


◆詳細・展開店舗一覧はこちら：


https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#mojojojo(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#mojojojo)


また、限定カプセルトイ用商品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagram で「mojojojo　フェイスポーチコンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。



■優しいパステルカラーがかわいい『mojojojo』のアイテムが登場！


SNSでも大人気の『mojojojo』から、やさしい色合いにときめくパステルカラーで、ふんわりかわいい特別デザインのプライズ・カプセルトイが登場。プライズでは、「クリアポーチ」、「ミニミニバニティポーチ」、「フェイスポーチ」、「コンパクトミラー」、「リラックスパンツ」の５アイテム全19種類を、カプセルトイでは「アクリルチャーム付き巾着」全５種類を展開いたします。



「mojojojo」プライズゲーム用景品　概要


景品：


mojojojo　クリアポーチ（パステル）　全４種


mojojojo　ミニミニバニティポーチ（パステル）　全４種


mojojojo　フェイスポーチ（パステル）　全４種


mojojojo　コンパクトミラー（パステル）　全４種


mojojojo　リラックスパンツ（パステル）　全３種


展開期間：2026年４月１７日（金） ～ 無くなり次第終了


店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン



「mojojojo」 プライズゲーム用景品






mojojojo　クリアポーチ（パステル）　全４種


縦8cm×横８cm×奥行3cm









mojojojo　ミニミニバニティポーチ（パステル）　全４種


縦6cm×横6cm×奥行6cm







mojojojo　フェイスポーチ（パステル）　全４種


縦14cm×横16cm×奥行4cm







mojojojo　コンパクトミラー（パステル）　全４種


直径7cm







mojojojo　リラックスパンツ（パステル）　全３種


約80ｃｍ



「mojojojo」かぷえぼ限定カプセルトイ用商品　概要


商品：


mojojojo　アクリルチャーム付き巾着(パステル)　全５種


価格：498円（税込）


展開期間：2026年４月17日（金） ～ 無くなり次第終了


店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、カプセル横丁、クレーン横丁、Feedy Arcade



「 mojojojo」かぷえぼ限定カプセルトイ




ｍojojojo　アクリルチャーム付き巾着（パステル）　全５種　


たて約20cm×よこ約16.5cm　価格：498円（税込）


かわいいぬいぐるみたちがデザインされた『mojojojo』のアクリルチャーム付き巾着。


ピンク、オレンジ、パープル、ブルー、グリーンの全５種類。


チャームは取り外しが自由になっています。



◼ 「mojojojo　フェイスポーチコンプリートセット」が当たるSNS キャンペーンを開催！


モーリーファンタジー公式X・Instagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをしていただいた方の中から抽選で各３名さま計６名さまに、「mojojojo　フェイスポーチコンプリートセット」をプレゼントいたします。詳細は公式アカウントをご確認ください。



応募方法：下記１.２.のいずれかの方法でご応募ください。


１.モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト


２.モーリーファンタジー公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」


応募期間：2026年４月13日(月) 17:30 ~４月26日(日) 23：59


モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of


モーリーファンタジー公式Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp



●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは


オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）


新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！



公式サイト：https://www.molly.online/


モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/


モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of



※画像はイメージです。　


※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。


※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。


※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。


※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。