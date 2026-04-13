サンフロンティアホテルズの旗艦ブランド「日和ホテル」四国初出店　「日和ホテル松山」4月16日開業

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)の連結子会社であるサンフロンティアホテルマネジメント株式会社 (https://www.sfhm.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柳村 一幸、以下、当社）は、愛媛県松山市に、当社グループとして四国初出店となる「日和（ひより）ホテル松山」(https://matsuyama.hiyori-hotel.jp/)を2026年4月16日（木）に開業いたします。

このたび「日和ホテル松山」(https://matsuyama.hiyori-hotel.jp/)が開業する愛媛県松山市は、2024年7月に国指定重要文化財「道後温泉本館」が全館営業を再開したことを機に、観光都市としてさらなる注目を集めています。また、松山は米誌『TIME』の2024年版「世界で最も素晴らしい場所100」に選出されたほか、世界的な旅行メディア『ロンリープラネット』でも四国が「訪れるべき旅行先トップ10」に選ばれるなど、国内外からの関心が高まっています。さらに、松山空港ではソウル、台北、釜山線が定期就航しており、ソウル線は約5年ぶりに「毎日2往復（1日4便）」体制が復活するなど、国際線利用者数も回復・拡大※しています。

こうした背景のもと、当ホテルは、松山の中心地である大街道入口という、多くの人々が行き交う活気あふれる場所に開業いたします。

「日和ホテル」は、“心温かい楽しいホテル”をテーマに、女性の声を反映して誕生したアッパーミドルクラスの都市型ホテルです。『日和』には、「よい天気」や「心地よい日常」という言葉がもつ意味と、お客様のご宿泊が「心晴れやかに、くつろげるもの」であってほしいという想いを込めています。

当ホテルでは、日和ホテルブランドが大切にする「あったらうれしい」おもてなしをかたちにし、滞在の満足度を高める多彩なサービスをご提供いたします。ブランド基準に基づく客室備品の導入をはじめ、イブニングのハッピーアワーやお酒の後の“しめ”や“夜食”として楽しい「日和だし茶漬け」、地産地消にこだわった朝食ブッフェ、早朝からご提供するフロント横での淹れたてのコーヒーなど、時間帯ごとにお楽しみいただけるサービスをご用意しております。今後は、フロアごとの改装や大浴場の新設、レストランのリニューアルなどを段階的に進め、より快適な滞在環境の整備に取り組んでまいります。

当ホテルは、お客様に心地よくお過ごしいただける滞在を提供するとともに、地域の皆さまと歩みを重ねながら、松山の観光都市としての魅力向上に貢献してまいります。

※出典：松山空港利用促進協議会（事務局：愛媛県航空政策室内）「令和6年度 松山空港利用状況実績」より

「日和ホテル松山」の特長

1．松山最大の繁華街・大街道入口に位置する、抜群のアクセス

「日和ホテル松山」は、松山のメインストリートである一番町通りと、四国屈指の活気を誇る大街道商店街が交差する「大街道入口」に位置しています。伊予鉄道市内電車（路面電車）「大街道」停留所やリムジンバス停留所がホテルの目の前という立地は、初めて松山を訪れるお客様にも分かりやすく、どこへ向かうにも便利です。

JR「松山駅」から約15分、伊予鉄道「松山市駅」から約6分、松山空港からもリムジンバスで約30分と、スムーズにお越しいただけます。また、日本最古の湯・道後温泉へは路面電車で約10分、松山城ロープウェイ乗り場へも徒歩約5分と、主要な観光スポットへのアクセスも良好です。

ホテルを一歩出れば、四国最大級のアーケード繁華街である大街道商店街が広がり、夜遅くまで賑わいを見せています。地元の美食やショッピングを楽しまれた後も、その余韻のまま、安らぎのひとときをお過ごしいただけます。

2．旅の疲れを穏やかに整える、全245室の落ち着いた客室

全245室の客室は、シングルからフォースまで多彩なタイプをご用意しております。ビジネスでのご利用から、ご友人・ご家族とのグループ旅行まで、お客様それぞれの滞在スタイルに最適なお部屋をお選びいただけます。

今後は、最大4名様でゆったりとおくつろぎいただける「デラックスフォースルーム」をはじめ、順次リニューアルを進め、より快適性と機能性を高めた客室をご用意する予定です。

＜客室構成＞

「スタンダードダブルルーム」「スタンダードツインルーム」「デラックスフォースルーム」※改装予定3．女性スタッフがおすすめする、充実のアメニティ

バスアメニティにはPOLAアロマエッセゴールドシリーズをご用意しました。クレンジングオイルやローションなどの基礎化粧品も取り揃え、“手ぶらでのご宿泊”も可能です。7種の精油をバランスよく配合した紅茶を思わせるやわらかな香りと、自然由来の4種のゴールデンエキスを配合した上質なアイテムで、リラックスしたバスタイムをお楽しみいただけます。さらに、全客室にマイナスイオンヘアドライヤー、ヘアアイロン、メイク時にも使い勝手の良い大きな卓上鏡を常備し、快適な身支度をかなえます。また、環境への配慮と利便性を両立させるため、フロントにフリーアメニティコーナーを設置しています。綿棒、コットン、ボディタオル、ヘアブラシ、ヘアゴム、カミソリ、ティーバッグなどを取り揃え、必要な分だけお選びいただくことで、プラスチック使用量の削減をはじめとするSDGs（持続可能な開発目標）への取り組みを推進しています。

ヘアアイロンも全室常備バスアイテムと基礎化粧品フリーアメニティコーナー4．歩く観光をサポート。全室にフットマッサージャーと靴乾燥機を完備

旅の疲れをその日のうちにリセットし、翌朝を最高な気分で迎えていただきたいという想いから、全客室に「フットマッサージャー」と「靴乾燥機」を完備いたしました。

大街道でのショッピングや松山城への登城、道後温泉の散策など、松山の街を満喫した一日の終わりに、お部屋でリラックスしながら足をやさしくほぐしていただけます。また、急な雨の日でも靴乾燥機により、翌朝には乾いた靴で、気持ちよく出発いただけます。お客様の快適な滞在に寄り添う、日和ホテルならではの心温かいサービスのひとつです。

5．愛媛名物「鯛めし」を味わう、地産地消の朝食ブッフェ

愛媛県は、養殖マダイの生産量日本一を誇る、真鯛の名産地です。県を挙げた食文化の発信に呼応し、館内レストラン「Sera Seto（セラ・セト）」では、地産地消にこだわった和洋バラエティ豊かな朝食ブッフェをご用意しています。松山名物「鯛めし」や「じゃこ天」「じゃこカツ」、彩り豊かな「五色そうめん」、郷土料理の「芋炊き」など、地元ならではの味覚をお楽しみいただけます。

また、「白身魚のみかん塩蒸し」「松山鶏の蒸し煮」「朝炊きレモンちりめん」「松山揚げのお味噌汁」「瀬戸内レモネード」など、松山の歴史や文化を感じていただける多彩なメニューを取り揃えています。

ご朝食時間： 6:30～10:00（L.O.9:30） 料金：2,500円

ご提供場所： レストラン「Sera Seto」（2階）

松山名物「鯛めし」じゃこ天愛媛みかん6．ご宿泊のお客様への“あったら嬉しい”サービス

日和ホテルは、“心温かい楽しいホテル”をテーマに、ご到着の瞬間から笑顔になっていただけるよう、「ウェルカム・ドリンク」や、日和ホテル名物の「日和だし茶漬け」など、“あったら嬉しい”サービスをご用意しています。お客様お一人おひとりの旅に寄り添い、「これがあったらいいな」という声を形にすることで、滞在そのものが心地よい思い出となるホテルを目指しています。

■選べて嬉しい「ハッピープレゼント」

ご宿泊のお客様全員に、旅のひとときを彩るささやかなプレゼントをご用意しています。入浴剤やフェイスパックをはじめ、お子様向けのおもちゃなど、数種類のアイテムの中からお好きなものを1点お選びいただけます。

※画像はイメージです。

※プレゼントの内容は、時期等により異なります。

■お好みが見つかる「ウェルカム・ドリンク」

ご到着後、ほっと一息つけるウェルカム・ドリンクをご用意しています。旅の始まりや観光後のリフレッシュに、その日の気分に合わせてお楽しみいただけます。

ご提供内容：コーヒー、ジュース、お茶、各種炭酸など ご提供時間：15：00～22：00

ご提供場所：ロビー（2階）

■夕刻のお楽しみ「HIYORIハッピー泡～！」

ホテルでゆっくり過ごしたい方にも、これから美食の街・二番町や三番町の夜へ繰り出す方にも。夕刻のひとときを彩る生ビールや地場の日本酒をはじめとしたアルコールドリンクをご用意しています。

ご提供時間：18：00～19：30

ご提供場所：レストラン「Sera Seto」（2階）

■お夜食にもぴったり「日和だし茶漬け」

松山の夜を存分に満喫した後の「締め」の一杯に、料理長お手製のだし汁に日替わりトッピングを添えた「日和だし茶漬け」をご提供します。さらさらといただける優しい味わいが、一日の終わりを温かく締めくくります。

ご提供時間：21：30～23：00

ご提供場所：レストラン「Sera Seto」（2階）

※料理内容はイメージです。季節や仕入れ状況等により内容が異なります。

■さわやかな朝の「モーニングコーヒー」

ロビーにて、お持ち帰りいただける淹れたての「モーニングコーヒー」をご用意しています。一日の始まりに、さわやかな一杯をお楽しみいただけます。

ご提供時間：6：00～11：00

ご提供場所：ロビー（2階）

ホテル名称：日和ホテル松山

所在地：愛媛県松山市一番町3-3-1

JR松山駅より路面電車（道後温泉方面行き）で約15分、「大街道」駅（ホテル前）下車（徒歩1分） 松山空港より車で約20分、リムジンバスで大街道まで約30分 、松山自動車道＜松山IC＞から約25分

客室数：245室

付帯設備：ロビー、レストラン、コインランドリー

公式ホームページ：https://matsuyama.hiyori-hotel.jp/

「日和ホテル」について

当社の旗艦ブランドである『日和ホテル』は、女性の声を起点に生まれた、心晴れやかにくつろげる滞在を大切にするアッパーミドルクラスの都市型リゾートホテルです。明るく笑顔でお迎えするスタッフに囲まれた滞在に、旅の疲れをやさしく癒す使いやすく整えられた客室や機器、「こんなサービスがあったら嬉しい」という声を形にしてきた多彩なサービス、日本ならではの心配りを大切にした心温かいおもてなしを通じて、家族やグループでも安心してお選びいただける「ワンランク上のホテルステイ」をご提供しています。

“心温かい楽しいホテル”をテーマに、お客様の声を丁寧に反映しながら、旅先での滞在がより快適で心地よいものとなるよう工夫を重ねてきました。『日和（ひより）』という名前には、「よい天気」「心地よい日常」という言葉の意味とともに、ご宿泊のひとときが、お客様にとって心晴れやかでくつろげる時間になりますように、という想いを込めています。

このたびの「日和ホテル松山」の開業により、『日和ホテル』は全国5拠点となりました。

◇「日和ホテル」シリーズ

・日和ホテル舞浜(https://maihama.hiyori-hotel.jp/)

・日和ホテル大阪なんば駅前(https://namba.hiyori-hotel.jp/)

・日和ホテル大阪住之江公園駅前(https://suminoe.hiyori-hotel.jp/)

・日和ホテル大阪新世界(https://shinsekai.hiyori-hotel.jp/)

・日和ホテル松山(https://matsuyama.hiyori-hotel.jp/) 2026年4月16日開業

・日和ホテル近鉄奈良駅前（2027年春開業予定）

・日和ホテル沖縄名護（2027年7月開業予定）

サンフロンティアグループでは、『日和ホテル』のほか、地域の特性やお客様の多様な旅の目的にお応えする多彩なホテルを、北海道から沖縄まで全国33ホテル・3,690室（2026年3月31日時点）運営しております。これからも日本各地で、心温かい楽しいサービスをご提供してまいります。

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社(https://www.sfhm.co.jp/)は、「心温かい楽しいホテル」をテーマに、心温かいスタッフによるサービスと、きめ細やかでパーソナルなおもてなしにより、お客様へ「心身のご満足」と「快適なホテルステイ」をご提供します。ホテル運営の目的は、ご利用いただいたお客様お一人おひとりに、癒しの時間と空間をご提供し、心豊かにお過ごしいただき、最高の笑顔でご出立いただくこと。ホテルのハード面だけではなく、設備・内装やオペレーションに至るまで、どこまでもお客様視点にこだわり「また何度でも帰ってきたい」と感じていただけるホテルを目指しています。

【会社概要】

会社名：サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

代表取締役社長：柳村 一幸

設立：2015年8月

本社：東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル8階

事業内容：ホテル開発・運営事業等 URL：https://www.sfhm.co.jp

当社グループホテルを検索いただける宿泊予約ポータルサイト「サンフロンティアホテルズ」

URL：https://sunfrontier-hotels.jp/

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える！」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産再生事業(https://www.sunfrt.co.jp/business/#reproduction)（リプランニング(R)）では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：サンフロンティア不動産株式会社（東証プライム：8934）

代表取締役会長：堀口 智顕

代表取締役社長：齋藤 清一

設立：1999年4月

URL：https://www.sunfrt.co.jp/

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