【ココロを贈る 名入れギフトOkulu】母の日に想いを込めて選ぶ新提案。誕生花×名入れトートバッグが新登場

株式会社MIYABI

母の日ギフト選びに悩む方へ。

「せっかくなら、気持ちが伝わる特別なものを贈りたい」

そんな声に応える新商品として、名入れギフト専門店「Okulu」から、誕生花デザインを選べる名入れトートバッグ「 誕生花ブーケトートギフト」が登場しました。

華やかなソープフラワーブーケを添えたギフトセットで、実用性と特別感を兼ね備えた母の日ギフトです。

開発背景

近年、母の日ギフトは多様化が進む一方で、

「毎年似たようなプレゼントになってしまう」

「無難すぎて印象に残らない」

といった悩みも多く聞かれます。

そこで当店では、選ぶ時間そのものが贈り物になる体験を目指し、誕生花というテーマに着目。

贈る相手を想いながらデザインを選べる、特別感のあるトートバッグを企画しました。

12ヶ月から選べる誕生花デザイン

当店専属デザイナーによる描き下ろしのフラワーデザイン。

1月から12月まで、それぞれの誕生花をラインナップしました。

誕生月で選ぶのはもちろん、

好きなお花やイメージに合わせて選ぶ楽しさも魅力です。

誕生花ラインナップ

母の日限定デザイン「カーネーション」も選択可能

母の日の象徴であるカーネーションデザインもご用意。

定番でありながら想いがしっかり伝わるデザインで、迷わず選べる安心感があります。

毎日使えるシンプル＆上品デザイン

シンプルなキャンバス生地に上品なフラワープリントを施し、年齢を問わず使いやすいデザインに仕上げました。

ちょっとしたお出かけやサブバッグとしても活躍し、「使えるギフト」として長く愛用いただけます。

選べる4タイプのバッグ

レザーハンドル：上品でしっかりした印象キャンバス：軽くてカジュアルジュート：ナチュラルで季節感ありマリン：ロープ持ち手で爽やか

用途や好みに合わせて選べるラインナップです。

ソープフラワーブーケ付き

水替え不要で枯れない観賞用フラワー。

ほのかな香りと華やかな見た目で、開けた瞬間に喜ばれるギフトセットです。

感謝の気持ちを込めて、少し特別なものを

母の日の贈り物に

想いを込めて選ぶという新しい価値を。

特別感と実用性を兼ね備えた誕生花トートバッグで、

今年の母の日をより印象に残る一日にしてみてはいかがでしょうか。

商品概要誕生花ブーケトートギフト

選べる誕生花プリントのトートバッグに、

華やかなソープフラワーブーケを添えた

女性にうれしいギフトセットです。

https://item.rakuten.co.jp/nafuda-factory/tbag-bf-b-set/

【レザーハンドル】

サイズ：本体／約25×34×14（cm）

持ち手／約25×40（cm）

素材：コットン（475g／平方ｍ）、レザー 他

販売価格：4,980円



【キャンバス】

サイズ：本体／約22×25×12（cm）

持ち手／約3×32（cm）

素材：コットン（475g／平方ｍ）

販売価格：4,730円



【ジュート】

サイズ：本体／約22×22×11（cm）

持ち手／約2×32（cm）

素材：天然繊維（ジュート）、コットン

販売価格：4,290円



【マリン】

サイズ：本体／約22×34×13（cm）

持ち手／約1.5×39（cm）

素材：コットン（370g／平方ｍ）

販売価格：4,510円

私たちについて

ココロを贈る 名入れギフトOkuluは、あなたと、あなたの大切な方が、名入れギフトを通じて心で繋がる、そんな温かな想いを込めて名付けたブランドです。

贈る方も、贈られる方も、そして私たちも、みんなが笑顔になれるお店でありたい。

その想いを大切に、一つひとつ丁寧に、心を込めたギフトをお届けしています。

誕生日、結婚祝い、出産祝い、入学・卒業祝い、退職祝い――

人生のさまざまな節目や日常のちょっとした「ありがとう」に、

名入れギフトが、世界にひとつだけの「特別な贈り物」として、記憶に残る瞬間を演出できることを願っています。

これからも「名入れギフトOkulu」は、人の気持ちをまっすぐに繋ぐ、心温まるギフトショップを目指してまいります。

■楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/nafuda-factory/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/okulu_gift/

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■お問い合わせ先

株式会社MIYABI

〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島644-1

TEL／054-260-7090 FAX／054-281-5978

E-MAIL／info-spf@nafudaya.com

営業時間／9：00～17：00 定休日／土・日・祝日

※お休み中のご注文・お問い合わせは翌営業日のご返信となります。