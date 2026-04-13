渋谷PARCO「ほぼ日曜日」が「歌謡曲喫茶」になります！

株式会社ほぼ日

株式会社ほぼ日が渋谷PARCO８Fで運営するギャラリースペース「ほぼ日曜日」が、昭和の歌謡曲をたっぷりたのしんでいただける「喫茶店」になります。しかも、かなりの高音質で、大きな音量で、浴びるように聴いていただきます。

また、会期中、同会場では夜７時から、トークイベントを十数回ひらきます。「わたしの５曲」をテーマに人間横丁さん、リリー・フランキーさん、幡野広志さん、みのさん、夢眠ねむさん、燃え殻さん、渡辺真理さん、糸井重里など多方面で活躍するゲストの方々が選んだ昭和の曲を、お話をまじえながらみんなで聴く、わくわくの時間です。豪華ゲストをお招きする日（有料）と、ほぼ日のスタッフがお話しする日があります。

リアルタイムで昭和を過ごした方はもちろん、音楽に目覚めたばかりの方の心にも、当時のきらめく名曲たちは、きっと深く届くはず。喫茶店となった「ほぼ日曜日」で、ゆったりキラキラ、おたのしみください。トークイベントは4月14日（火）午前11時より先着にてチケットを販売します。

歌謡曲喫茶

本イベントについて詳しくはこちら :https://www.1101.com/hobonichiyobi/exhibition/7478.html

期間： 2026年2026年4月24日（金）～5月17日（日）

時間 ：11:00～20:00※トークイベント開催のため、以下の日時は18:00クローズ。

４月24日（金）～26日（日）、29日（水）、

５月１日（金）～５日（火）、７日（木）～９日（土）、12日（火）～15日（金）、17日（日）

場所： ほぼ日曜日（渋谷PARCO８階）渋谷区宇田川町15-1

入場：無料（ワンドリンク制 700円～）※ゲストを招いてのトークイベントは2,200円（予約制）

主催：株式会社ほぼ日

日本の「音楽市場」は、1970年代の後半から現在まで、世界で２位を維持し続けているそうです。（１位はアメリカ）

わたしたちの生活にはさまざまな場面に音楽があります。とりわけ、「昭和」の時代はきらめく才能が歌謡曲に集結し、クオリティの高い楽曲が星の数ほどうまれました。それらは今も色褪せることなく、若い世代や世界各国に広がっています。この、アナログで残された大量の輝く財産を、できるだけ最高の音で体験したいと思ったのが、この企画「歌謡曲喫茶」の発端です。

本イベントの詳細をご案内します。

●東京・銀座「サウンドクリエイト」の最高の音響でおたのしみいただけます。

サウンドクリエイトさんが「ほぼ日曜日」のジャズイベント時にセットしてくださったステレオ

「歌謡曲喫茶」で体験いただく「最高の音」は、東京・銀座にお店を構えるオーディオセレクトショップ「サウンドクリエイト」さんの全面協力により実現します。「昭和の歌謡曲を聴く喫茶店」というコンセプトに合わせたステレオシステムをセッティングしていただきます。ヴィンテージのスピーカーと現代のスピーカーを数種類ご用意いただく予定。それぞれを聴きくらべるのもたのしみです。（時間帯によってスピーカーを切りかえます）

●スペシャルなゲストもお招きするトークイベント『わたしの５曲』。

「歌謡曲喫茶」は、夕刻まで「喫茶店」としてオープンしています。そして夕刻以降、喫茶店はそのままに、「トークイベント」の会場になります。このスペシャルなゲストをお招きするトークライブの他に、「サウンドクリエイト」の竹田さん、そして、ほぼ日スタッフが行うトークライブも開催します。

・時間：開場 18:45 開演 19:00～（終了予定20:30頃）

・場所：渋谷PARCO８階「ほぼ日曜日」（東京都渋谷区宇田川町15-1）

・日程と出演者（敬称略）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43019/table/491_1_8c4a5fda8a2bd8a480e7ce8f7299e764.jpg?v=202604130251 ]

・チケットのお申込み：「わたしの５曲」のページ https://www.1101.com/hobonichiyobi/exhibition/7487.html より４月14日（火）午前11時より、先着順でチケットをお買い求めいただけます。

・料金：おひとり2,200円（税込・ワンドリンク付き）

※４月29日（水）リリー・フランキーさんの回は、客席構成の都合上ドリンクなし2,200円（税込）でのご案内です。

『わたしの５曲』はゲストをお招きしての有料イベントだけではありません。「サウンドクリエイト」の竹田さんやほぼ日のスタッフが５曲を選んでおしゃべりをするトークライブも開催します。ご入場はワンドリンク制（イベント参加費：無料）です。日時指定での事前予約制ですので、イベントページからお申込みをおねがいいたします。

●昭和風のメニューの喫茶店です。

「昭和の歌謡曲」がテーマの喫茶店ですので、昭和を感じるメニューをご用意。珈琲や紅茶、レモンスカッシュやオレンジジュース、焼きドーナツなどをご注文いただけます。（おひとり様ワンドリンク以上のご注文をお願いします）

●会場の照明はガラス作家・高橋禎彦さんのランプシェードです。

会場の照明には、ガラス作家・高橋禎彦さんにご協力をいただきます。「宙吹き」という技法でつくられる高橋さんの作品はすべて一点もの。どこかノスタルジックで、でもやっぱり新しい感覚のランプシェードを名曲とともにおたのしみください。（会場のランプシェードは、ご希望の方に販売も行います。※会期終了後のお届けになります）

お仕事帰りや、友人とお出かけする日、ゴールデンウィークのひとり時間など、ぜひ気軽に遊びにお越しください。昭和の名曲たちとともに、おまちしています！