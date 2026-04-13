株式会社ザスパ

株式会社ザスパはさらなる意思決定の迅速化を目的とした取締役会体制の見直しにあわせ、経営の客観性担保および地域との接点強化を目的として、本年4月23日付で「ザスパ群馬アドバイザリーボード（経営諮問委員会）」を設置いたします。

「ザスパ群馬アドバイザリーボード」のメンバーは、これまでクラブ経営に関与いただいた取締役経験者をはじめ、地域・経済界においてクラブを支えていただいている有識者の方々を中心に、下記委員を予定しております。

当社は、「ザスパ群馬アドバイザリーボード」を取締役会の諮問機関として位置づけ、経営課題およびその解決に向けた取り組みについて意見を求め、今後の事業運営に活用してまいります。あわせて、地域連携施策やファン基盤の拡大等に関する提言を受け、その内容を経営に反映してまいります。

■アドバイザリーメンバー（予定）

奈良 知彦 [学校法人群馬育英学園理事]

山田 耕介 [学校法人群馬育英学園]

遠藤 祐司 [株式会社サンワ 代表取締役会長]

赤石 貴人 [株式会社昭和食品代表取締役社長]

板垣 忍 [社会保険労務士法人板垣労務管理事務所代表社員]

斎藤 郁雄 [富士スバル株式会社代表取締役会長兼 CEO]

塩谷 輝行 [群馬ヤクルト販売株式会社代表取締役社長]

高橋 弘 [グローバルピッグファーム株式会社相談役]

中村 義寛 [学校法人群馬育英学園理事長]

樋口 朋幸 [ソネット株式会社代表取締役]

星野 幸央 [株式会社上毛新聞社営業局長]

真下 敦紀 [有限会社カーリーグ代表取締役]

赤堀 洋 [元株式会社ザスパ代表取締役]

以上