待望の初コラボレーションが実現！MARK & LONA × Hello Kitty スペシャルアイテム発売

株式会社キューブ

株式会社キューブ(本社：東京都港区)が展開するゴルフアパレルブランド「MARK & LONA(マーク & ロナ)」は、世界中で愛されるキャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションパーカーを、2026年4月13日(月)より限定店舗にて発売いたします。

ピンク、ブラック、ホワイトの3色で展開する本作は、ハローキティとのスペシャルコラボレーションロゴ「Skully×Hello Kitty」をあしらったデザイン。胸元には今シーズンを象徴するアイコン「エレメントスカル」も施し、遊び心あふれる表情に仕上げました。発泡プリントの立体感と繊細な刺繍を組み合わせることで、ポップさの中にもMARK & LONAらしいアイコニックな存在感を演出しています。着るだけで気分が上がる、ポップでキャッチーなコラボレーションアイテムです。素材には、毛羽立ちを抑えた上質なコーマ糸による、ソフトな膨らみのコットン裏毛を採用。軽量でストレスフリーな着心地を実現しながら、ややオーバーサイズな身幅と短めの着丈を掛け合わせた、トレンド感溢れるシルエットとなっています。

また、注目のゴルフイベント「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」会場（MZ GOLF CLUB）においても大会を記念して特別販売を実施いたします。

今回のパーカーを皮切りに、ハローキティや他キャラクターとのスペシャルコラボレーションアイテムを、今後順次展開していく予定です。次回以降の販売に関するお知らせは、公式SNSやウェブサイトにて随時配信いたしますので、今後のラインナップにもぜひご期待ください。



詳細はこちら：https://brand.markandlona.com/26s_hellokitty/

オンラインストアはこちら：https://www.markandlona.com/blogs/news/n-053

画像ダウンロード：https://primedrive.jp/v2/access?key=4aeGgcL8OkUet2pVwz2-PQ

有効期限：2026/05/10



＜商品詳細＞

商品名：Hello Skully Zip Hoodie

品番：MLW-6A-AD21

カラー：PINK,WHITE,BLACK

サイズ：36,38,40

価格：\29,700

＜商品展開店舗＞

MARK & LONA 青山店

〒107-0062 東京都港区南青山5丁目11－9 レキシントン青山ビル 1階

TEL:03-6805-1551

MARK & LONA 表参道ヒルズ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-12-10 表参道ヒルズ B3F

TEL:03-5771-0967

MARK & LONA 阪急うめだ本店

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店8F

TEL:06-6313-0929

公式オンラインストア

https://www.markandlona.com/c/top

＜前澤杯 MAEZAWA CUP 2026 特別販売＞

会場： MZ GOLF CLUB（千葉県長生郡睦沢町佐貫4900）

期間： 2026年4月13日（月）～4月26日（日）

※予選・決勝ラウンド（4/23～4/26）を含む全日程で販売。

▼ 大会および販売の詳細は特設サイトをご覧ください

https://brand.markandlona.com/26s_maezawacup/

＜MARK & LONAについて＞

MARK & LONAは、2008年のブランド誕生以来、「Luxury Golf」という新たな価値観をテーマに、保守的なスタイルが主流であったゴルフアパレル業界に革新をもたらし、全く新しい概念を確立してきました。以降、斬新でユニークなコレクションを世界へ向けて発信し続けるとともに、革新的なデザインに加え、上質な素材選定と高い機能性を両立するモノづくりを追求してきました。また、著名キャラクターやアーティストとのコラボレーションにとどまらず、コスメやスイーツなど異業種との取り組みでも話題を集め、ゴルフアパレルの枠を超えた独自のポジションを築いています。ブランド誕生から18年を超えた現在も、MARK & LONAは唯一無二の存在として、国内外のゴルファーのみならず、ファッションラバーからも高い支持と注目を集めています。

＜ハローキティ について＞

本名はキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。身長はりんご5個分。体重はりんご3個分。明るくてやさしい女のコ。

https://www.sanrio.co.jp/characters/hellokitty/



