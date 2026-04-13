【函館大沼プリンスホテル】あかりとマルシェのコラボレーション　日常と旅の交差点　～あかり旅マルシェ開催～

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

函館大沼プリンスホテル（所在地：北海道亀田郡七飯町西大沼温泉、総支配人：朝山雅之）では、2026年5月15日（金）～5月16日（土）の2日間限定で、「あかり旅マルシェ」を開催いたします。

本企画は、旅行者と地域の方々が行き交い、街の魅力にも触れ合える“交差するような森”をイメージしたコンセプトから生まれた企画です。

会場では、森の中にそっと現れる「りんごいろのドア」がお迎えします。七飯町が西洋りんご栽培の発祥の地であることにちなみ、この森につながる入口として、そして出会いが交わる象徴として設置いたします。

夜が近づくと森に灯りがともり、焚火を囲むひとときや、あえて季節外れに楽しむ手持ち花火、夜空へゆっくり昇るスカイランタンなど、小さな非日常が広がります。焚火のそばには2日間限りの“焚火バー”が現れ、すぐ横では地元ミュージシャンの生演奏が静かな森に溶け込むように響きます。暗くなるほど空が開け、満天の星空が見えるのもこの会場ならではです。

さらに、地域の魅力を感じるマルシェでは、大沼にまつわるアイテムのブース、キッチンカーが集います。

夜の森にあたたかな賑わいが生まれ、訪れる方それぞれの心に残るひとときをお届けします。

地域の魅力と灯りが織りなす特別な2日間。大沼ならではの心温まる旅の時間を、どうぞお楽しみください。

焚火イメージスカイランタンイメージ

イベントのポイント

◎森とあかりが演出する幻想的な夜

夜の散策路を照らすキャンドルロード、スカイランタンや少し早い手持ち花火の販売、みんなで囲む焚火など”あかり”をテーマにした幻想的な夜の演出で非日常を体験いただけます。

◎2日間限定の焚火バーが登場

今回のマルシェ開催に伴い、プリンスパン工房前にて焚火バーがオープンいたします。

焚火を眺めながら想い、願いを語り合う、お友達や大切な方と一緒にお楽しみいただけます。

◎「大沼ルシェ」とのコラボ開催

地域グルメや雑貨のブース、ミュージシャンの演奏も同時開催で、一日中楽しめる特別な2日間です。

◎「日常と旅の交差点」をテーマにした交流イベント

地域住民と旅行者が交流できる場を創出し、ホテルを拠点に地域の魅力を体験していただき、地域と観光をつなぐコミュニティ型イベントにもなっております。

「あかり旅マルシェ」概要

【期間】 2026年5月15日（金）～5月16日（土）

【時間】 11:00A.M.～8:00P.M.

【予約】 不要

【料金】 入場料無料

【場所】 函館大沼プリンスホテル プリンスパン工房、お散歩コース内

【お問合せ】 TEL 0138-67-1114